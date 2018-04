Helsinkiläistaiteilija on piirtänyt Cheekin vuoden ajan joka päivä: "En enää ahdistu niin paljon hänen musiikistaan"

Matti Närekankaan sosiaalista mediaa villinnyt Piirrän Cheekin joka päivä -piirustusprojekti huipentuu näyttelyyn. Sen päättyessä Cheekejä on 365 ja teos on valmis.

Piirrän Cheekin joka päivä. Heh heh.

Koko ajatus vaikuttaa ensi kuulemalla työläältä vitsiltä. Sellaiselta, jonka joku Cheekin vihaamista rakastava ironikko voisi keksiä krapulapäissään.

Siitä ei ole kyse.

Taiteilija Matti Närekangas teki ensimmäisen Cheek-piirroksensa viime keväänä. Silloin kävi ilmi, että se, mikä näyttää täydelliseltä, ei sitä olekaan.

Seiska-lehti paljasti tuolloin jutussaan (siirryt toiseen palveluun), että Suomen suosituin rap-artisti on ollut mukana Sisäpiiri-nimisessä Facebook-ryhmässä, jossa on ilkuttu useille ihmisryhmille ja kuvailtu seksiseikkailuja roisiin tyyliin. Lehden mukaan Cheek oli yksi niistä, joka jakoi ryhmässä aktinsa yksityiskohtia.

Tapausta ja sen nostattamaa jälkipyykkiä ruodittiin pitkään lehtien palstoilla. Sitä kommentoi myös tuohtunut Cheek itse (siirryt toiseen palveluun).

– Cheek on kiinnostava, koska hän on Suomen suosituin artisti, eikä häntä sen takia voi kritisoida. Sitten tuli tämä tapaus, joka osoitti, että kaikkien rakastama taiteilija, viihdetuote ja nuorten esikuva onkin vain ihminen.

Taiteilija vakuuttaa, että hänellä ei ollut piirustusurakan alkaessa Cheekiä koskevia intohimoja suuntaan tai toiseen. Tai no, oli vähän, mutta ne ovat muuttuneet.

– Viihdeartistien vihaaminen on osa suosiota. Cheek jotenkin ahdisti minuakin, mutta piirtämisestä löytyi parempi tapa asian käsittelyyn kuin netissä huutelu. Olen toki siihenkin sortunut. Nyt kun olen käsitellyt Cheek-ilmiötä piirtämällä vuoden, olen löytänyt itsestäni myös fanipuolen.

Tällä kuvalla Matti Närekangas aloitti vuoden mittaisen Cheek-urakkansa. Mikko Ahmajärvi / Yle

Esteettinen tyyli on poimittu suoraan fanipiirroksista; ammoin Suosikissa julkaistuista ihailijakuvista ja piirustuksista, joita fanit lähettävät nykyisin idoleilleen Instagramissa. Ne yleensä piirretään ottamalla mallia lehtikuvasta. Niin tekee useimmiten myös Närekangas.

Piirrostapa on suora viittaus siihen, mistä koko Cheek-projektissa on kysymys. Närekankaan tavoite on herätellä ihmiset miettimään sitä, mitä viihteen nimissä voi hyväksyä. Miten viihdettä myydään, ja mistä meille kaupattu täydellinen tuote on tehty?

– Kaikki esimerkiksi luottavat siihen, että hernekeitto on hyvää. Ei tule mieleen, että siellä voi olla vaikka lasinsiruja seassa.

Närekangas on poiminut moneen piirrokseensa Cheekin lyriikoista riimejä, joissa naisia kaatuu ja oma erinomaisuus on väkevästi läsnä. -Cheekin keikoilla käy tosi paljon nuoria tyttöjä ja mietin, että kiinnittävätkö he huomiota siihen, mitä lyriikoissa oikeasti sanotaan. Ehkä heille olennaisempaa on yhteinen kokemus, Närekangas tuumii. Mikko Ahmajärvi / Yle

"Cheek on kuin jumala, läsnä kaikkialla"

Räppäri näyttäytyy Närekankaan piirroksissa Zorrona, juustokimpaleena ja ilmaisämpärinä, Pepin hevosena ja Dalin valuvana kellona.

Cheek esiintyy myös Pikku Kakkosen tunnuksen satuolentona, talvisodan kiväärimiehenä ja Ainoa jahtaavana Väinömöisenä. Cheekin naama löytyy keskeltä Marimekko-unikkoa.

Cheekin piirtäminen on Närekankaalle tapa tarkastella viihdemarkkinoiden mekanismeja ja henkilöpalvontaa. Ja oikeastaan koko suomalaista kulttuuria. Piirroksissa on kuvastoa, jonka jokainen tunnistaa.

– Monet piirrokset ovat kannanottoja ajankohtaan, jossa ne on piirretty. Kun julkaisee jatkuvasti, voi kommentoida ympäröivää maailmaa Cheekin kautta. Se on mahdollista, koska Cheek on tavallaan jumala, joka on läsnä kaikkialla.

Suomalaisen kulttuurin mahdollisesti kaksi tunnetuinta ähkäisyä on taltioitu piirrokseen Cheekistä ja Spedestä. Mikko Ahmajärvi / Yle

Ensimmäiset Cheek-piirrokset kumpusivat suoraan räppärin lyriikoista; siitä, mikä niissä kosketti Närekangasta hyvässä tai pahassa. Taiteilija kuvailee seikkailleensa Cheekin lyriikoiden seassa, koska halusi tutustua musiikkiin, jota ei aiemmin ollut kuunnellut kuin pakosta.

– Huomasin, että sitä kautta kuviin tuli myös henkilökohtainen aspekti.

Jatkuessaan piirustusprojekti on saanut Närekankaan ymmärtämään kohdettaan paremmin.

– Olen kuunnellut kaikki Cheekin biisit alusta loppuun ainakin pari kertaa. Olen lukenut kirjan ja haastatteluja sekä nähnyt elokuvan. Olen oppinut tuntemaan tuotteen paremmin ja ehkä löytänyt myös Jarea rivien välistä. Olen myös alkanut tykätä enemmän jostain biiseistä, eivätkä ne enää ahdista yhtä paljon kuin aiemmin.

Helsinkiläisen Creat-gallerian seinät ovat loppua kesken. Lisää piirroksia tulee näyttelyn päättymiseen asti. Mikko Ahmajärvi / Yle

Teos on valmis vain päivän

Närekangas ei ollut alun perin suunnitellut piirroksista näyttelyä tai vuoden mittaista projektia. Niin kävi tavallaan yleisön pyynnöstä.

Cheek-piirrokset saivat nopeasti vankan ihailijakunnan Facebookissa. Nyt Piirrän Cheekin joka päivä –sivulla (siirryt toiseen palveluun) on lähes 10 000 seuraajaa.

Kun eräs toimittaja alkuvaiheessa soitteli ja kysyi, kauanko piirtäminen jatkuu, höläytti Närekangas sen kummemmin miettimättä piirtävänsä vuoden.

Hän päätti olla sanansa mittainen mies.

Teos on valmis vasta sitten, kun gallerian seinällä on 365 piirrosta. Viimeinen niistä valmistuu torstaina avautuvan näyttelyn viimeisenä päivänä. Kokonainen työ on olemassa oikeastaan vain yhden päivän.

– On ihanaa, että tästä on kasvanut näin iso teos. Mitä enemmän piirustuksia tein, sitä varmemmaksi tulin siitä, että vuosi on sairaan hyvä kokonaisuus. On siistiä, kun gallerian seinät tulevat ihan täyteen. Tykkään massiivisista teoksista, ihan sairaan isoista öljyväritöistä esimerkiksi.

Piirroksiin on tullut matkan varrella yhä enemmän sävyjä. Niissä on villejä viittauksia taidehistoriaan ja surrealistista huumoria. Kuvilla on vankka ihailijakuntansa ja esimerkiksi Rumba-lehdessä piirrosten merkityksiä on analysoitu (siirryt toiseen palveluun) hartaudella.

Helsinkiläisen Creat-gallerian seinät tulevat Cheek-piirroksista ääriään myöteen täyteen. Näyttelyn päättyessä kuvia on 365. Mikko Ahmajärvi / Yle

Itseoppinut Närekangas tekee paljon muutakin kuin Cheekejä. Hän piirtää sarjakuvia ja maalaa kahta taulua Art Fridassa (siirryt toiseen palveluun) pian alkavaa Nooan Arkki -yhteisnäyttelyä varten. Sen jälkeen hän aikoo maalata lisää. Lisäksi Närekangas on Trio Pussit –undergroundbändin keulahahmo ja kirjoittelee kaikenlaista. Idea päivittäiseen Cheekiin putkahtaa mieleen usein jonkun muun taiteilun sivutuotteena.

– Kun tekee jotain, se poikii usein jotain muuta. Olen tehnyt ala-asteelta lähtien sarjakuvia ja lyriikoita ja keksinyt vitsejä ja kaikkea. Se, mitä työnnän itseeni sisään, tulee lopulta ideana ulos.

Närekankaan seuraajakunta sosiaalisessa mediassa pitää huolta siitä, että taiteilija ei lipsu aikataulusta. Sanomista tulee välittömästi, jos näyttää siltä, että päivittäinen Cheek lipsahtaa seuraavan vuorokauden puolelle.

– Yritin kerran tehdä kuvan vasta puolenyön jälkeen, mutta somessa tuli niin paljon palautetta, että oli pakko kuunnella sitä. Pomo, some, sanoi, että skarppaa. Sitten skarppasin.

Cheek numero 349 sai innoituksensa Voice.fi -sivuston haastattelusta, jossa Cheek kertoi isänsä pistäneen poikansa vannomaan, että nämä eivät koskaan käytä huumeita. Närekankaan mielestä kyse on viihdeteollisuudelle tyypillisestä puhtoisen kuvan antamisesta. - Samaan aikaan raha ja naiset ovat kuitenkin jotenkin hyväksyttäviä päihteitä, mikä tuntuu ristiriitaiselta, toteaa taiteilija. Mikko Ahmajärvi / Yle

Enää puuttuu itse Cheek

Cheekillä on erityinen paikka taiteilijan sydämessä myös sen jälkeen, kun näyttely päättyy ja teos tavallaan lakkaa olemasta. Sen verran syvälle kohteensa tuotantoon Närekangas kokee sukeltaneensa.

Taiteilijalla on vielä yksi haave. Närekankaan mielestä vuoden työ huipentuisi, jos hän saisi viimeisenä näyttelypäivänä piirtää Cheekin elävästä mallista. Rap-taiteilija saisi itse päättää, mitä kuvaan kirjoitettaisiin.

– Sillä tavalla hän antaisi viimeisen nimmarin tälle teokselle. Tästä tulisi tavallaan osa Cheekin tuotantoa. Pallo on nyt hänellä. Voi ottaa yhteyttä, jos kiinnostaa.