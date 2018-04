Herätys: Pasila paisuu kakkoskeskustaksi, USA vetäytymässä Iran-sopimuksesta, loppuviikon sää on epävakainen

Pasilassa asuu kohta pieni kaupungillinen ihmisiä

Helsinki on jopa kolminkertaistamassa Pasilan alueen asukasmäärää. Tavoite on, että 20 vuoden kuluessa määrä kasvaisi mahdollisesti 30 000:een. Tässä jutussa kerromme, millainen "kakkoskeskusta" Pasilasta on tulossa. Asukasyhdistyksen mielestä vanhassakin Pasilassa on moni paikka rempallaan eikä kaupungilla riitä ymmärrystä niiden korjaamiseen.

Mielenterveyshoidon ihaillulla uudistuksella on varjopuolensa

Etelä-Karjalan sote on moneen kertaan kiitelty hoitomalli ja sote-uudistajien lempilapsi. Eksoten tuloksia on ihailtu koko valtakunnassa. Sillä on kuitenkin myös nurja puolensa, josta kerromme yhden hoitohistorian kautta.

Perintö luonnonsuojeluun vai valtiolle?

Yhä useampi suomalainen haluaa testamentata rahansa tyttöjen koulutukseen, luonnonsuojeluun tai jollekin kansalaisjärjestölle. Jos testamentti on jäänyt tekemättä ja perillisiä ei ole, omaisuus päätyy valtiolle. Viime vuonna valtio saikin lähes 26 miljoonaa euroa "perintöjä". Vantaalainen Sirpa Lamberg testamenttasi osan omaisuudestaan Maailman luonnonsäätiölle.

Turkin ihmisoikeustilanteessa näyttää olevan yksi suunta – pahempaan

Turkissa jatkuvan poikkeustilan aikana maan ihmisoikeustilanne on heikentynyt nopeasti. Nyt myös ihmisoikeusaktivistit ovat viranomaisten tähtäimessä, kertoo ihmisoikeusjärjestö Amnesty International. Poikkeustila julistettiin heinäkuussa 2016 vallankaappausyrityksen jälkeen.

Macron: USA jää varmaan pois Iranin ydinsopimuksesta

Ranskan presidentti Emmanuel Macron uskoo Yhdysvaltojen vetäytyvän Iranin ydinohjelmasopimuksesta. Hän kertoi asiasta kolmipäiväisen vierailun loppupuolella yhdysvaltalaismedialle. Macron kertoi, että vaikka hän ei tiedä, mitä presidentti Donald Trump päättää, hän uskoo, että Trumpin antamat lausunnot viittaavat siihen, ettei Yhdysvallat pysy mukana sopimuksessa.

Sää on loppuviikolla vaihtelevaa

Säässä ei tapahdu lähipäivinä suuria muutoksia, kertoo Ylen meteorologi Toni Hellinen. Pilvisyys vaihtelee pääpiirteissään selkeästä puolipilviseen, ja sadekuuroja tulee monin paikoin. Tänään Itä-Suomessa ja Kainussa sadekuurojen yhteydessä voi esiintyä paikoin myös ukkosta. Poutaisinta ja aurinkoisinta sää on länsirannikolla.

