Saamenkielinen kielipesä loppuu kesällä Helsingissä - kaupunki aloittaa syksyllä saamenkielisen päivähoidon

City-Sámit ry:n kielipesä Máttabiegga lopettaa toimintansa tulevaan kesään. Päätöksen taustalla on yhdistyksen saaman kielipesäavustuksen päättyminen. City-Sámit yhdistyksen mukaan ratkaisujen etsiminen aloitettiin heti yhdessä Saamelaiskäräjien ja Helsingin kaupungin kanssa.

Helsingin kaupunki on ilmoittanut, että se aloittaa ensi syksynä saamenkielisen varhaiskasvatuksen päiväkoti Susannassa Länsi-Pasilassa. Päiväkodissa aloittaa tuolloin pohjoissaamenkielinen varhaiskasvatusryhmä, joka saa päiväkotiin omat tilat ja jonka toiminta on kokonaan saamenkielistä. City-Sámit yhdistyksen puheenjohtaja Inka Musta on iloinen siitä, että Helsingin kaupunki on nopeasti reagoinut saamenkielisen varhaiskasvatuksen tarpeeseen.

– Kaupunki on ilmaissut voimakasta tahtotilaa saamenkielisen varhaiskasvatuksen toteuttamiseen. Kaupungin edustajat toivovatkin toivoo tiivistä yhteistyötä saamelaisten perheiden sekä pääkaupungin muun saamelaisyhteisön kanssa, jotta palvelu saataisiin vastaamaan mahdollisimman hyvin perheiden tarpeita. Myös yhdistys tekee kaupungin kanssa tiivistä yhteistyötä, jotta pääkaupunkiseudulla hyvin alkanut kielenelvytystyö ei vaarannu, kertoo City-Sámit ry:n puheenjohtaja Inka Musta.

City-Sámit yhdistyksen puheenjohtaja Inka Musta. Helga Siljander / Yle

Helsingin kaupungin mukaan varhaiskasvatukseen voivat hakeutua sekä äidinkieliset lapset että lapset, joilla ei vielä ole kielitaitoa. Ryhmän perustamiselle ei ole minimilapsimäärää.

Hakemuksia päiväkoti Susannan saamenkieliseen varhaiskasvatusryhmään toivotaan mahdollisimman pian, sillä päiväkotipaikkoja aletaan jo pian jakaa hoitoon hakeneille perheille.

Lisätietoja varhaiskasvatukseen hakemisesta löytyy Helsingin kaupungin nettisivuilta (siirryt toiseen palveluun).

Lähteet: City-Sámit yhdistyksen tiedote