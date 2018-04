Ennuste: Asuntojen hinnannousu ydinkeskustoissa kiihtyy taas – katso missä hintojen ennustetaan nousevan ja laskevan eniten

Asunto-osakkeiden hinnannousu pysähtyi kaupunkien keskustoissa vuosina 2015-2016. Nyt vauhti on päällä taas, selviää teknologiayritys Reaktorin ennustemallista.

Teknologiayritys Reaktor julkaisi perjantaina uusimman ennustemallinsa asunto-osakkeiden hintojen kehittymisestä kuluvalle vuodelle. (siirryt toiseen palveluun)

Reaktorin mukaan hinnat nousevat nyt eniten Oulussa, Turussa ja Helsingissä.

Yle Uutisgrafiikka

Samalla kun hinnat nousevat Oulun, Turun ja Helsingin sekä muiden kasvukeskuksien ydinkeskustoissa, saattavat hinnat heti keskusta-alueiden ulkopuolella jopa laskea.

– Asuntomarkkinoiden eriytyminen on tosi vahvaa. Tämä trendi on ollut jo pidemmän aikaa, sille ei tunnu loppua näkyvän. On muutama iso kaupunki eli Helsinki ja pääkaupunkiseutu, Turku, Jyväskylä Tampere ja Oulu, mutta melkein sitten kaikkialla muualla hinnat ovat enemmän tai vähemmän laskussa, sanoo Reaktorin vanhempi tekoälysuunnitelija ​Jaakko Särelä​.

Selkeämpää laskua on luvassa ympäryskunnissa ja varsinkin syrjäseudulla. Suurinta hintojen lasku on Reaktorin mukaan Kotkan ja Porin tietyillä alueilla.

Yle Uutisgrafiikka

Reaktorin ennuste käyttää Tilastokeskuksen avointa dataa vuosilta 2010-2017. Se näyttää asunto-osakkeiden keskihinnan postinumeron tarkkuudella vuonna 2018 ja keskihinnan muutoksen eli trendin vuodelle 2018.

Reaktorin käyttämä analytiikka perustuu koneoppimiseen. Datamalli ennustaa hintakehityksen myös niille alueille, joissa tehdään vain vähän asuntokauppoja.

Reaktorin ​Jaakko Särelä muistuttaa, että tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa. Mallitavan päätarkoitus onkin kertoa menneisyyden trendeistä.

– Jos trendit jatkuvat samanlaisia kuin mitä ne ovat, niin silloin kehitys on tämä. Ei ole tarkoituskaan, että malli pystyisi ennustamaan talouden käänteitä. Tämä tarjoaa kuitenkin informaatiota Suomen asuntomarkkinoista huomattavasti käyttökelpoisemmassa muodossa verrattuna pelkkään Tilastokeskuksen dataan, jossa on vain yksittäisiä hintoja yksittäisiltä vuosilta.