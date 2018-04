Omaistensa kotihoitoa läheltä seurannut: "Hoitajat vaihtuvat kuin Stockmannin ovista kuljettaisiin"

Omien vanhempiensa kotihoitoa Espoossa seurannut toimittaja Katri Merikallio kritisoi kotihoidon tasoa kovin sanankääntein. Hän kuvaili Espoon kotihoidon tasoa A-studio: Talkissa "kafkamaiseksi". Tällä hän tarkoittaa, ettei tieto kulje kotihoidossa hoitajalta toiselle.

Merikallion kirjanpidon mukaan kolmen kuukauden aikana hänen isänsä luona oli vieraillut yhteensä 61 hoitajaa.

– Hoitajat vaihtuvat kuin Stockmannin ovissa kuljettaisiin, Merikallio sanoi.

Kotihoidon asiakkaan kuolema nosti kotihoidon otsikoihin

Kotihoidon tila nousi keskusteluun sen jälkeen, kun Helsingissä löydettiin viikkoja kuolleena ollut kotihoidon asiakas. Ylen aiemmin julkaistussa haastattelussa oikeusoppineet sanoivat kotihoidon lisääntymisen aiheuttavan vanhusten heitteillejättöä. Haastattelussa siviilioikeuden emeritusprofessori Urpo Kangas arvioi, että uutiset vanhusten kotikuolemista arkipäiväistyvät.

A-studio: Talkissa vieraillut Katri Merikallio oli samaa mieltä.

– En epäile, ettei näin kävisi, että kotikuolemia tulisi lisää. Tieto ei kulje lainkaan, Merikallio sanoi.

Espoon perusturvajohtaja Juha Metso pyysi Merikalliolta anteeksi Espoon tilannetta. Hän sanoi, että kotihoidossa on kova sijaispula ja taloustilanne on mikä on.

Kansanedustaja Juvonen: Kotihoito on kriisissä

Perussuomalaisten kansanedustaja ja pitkän hoitajauran tehneen Arja Juvosen mielestä kotihoito on nyt kriisissä ja sille olisi tehtävä pikaisesti jotain. Hän peräänkuulutti studiossa vierailleelta perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikolta (kesk.) "mahtikäskyä". Tähän ministeri Saarikko vastasi, että nykyinen vanhustenpalvelulaki on se mahtikäsky.

– Järjestelmässä, tavassa miten työtä organisoidaan on jotain pielessä. Emme voi syyttää hoitajia, Saarikko sanoi.

Lähetyksessä kuultiin kahden pääkaupunkiseudulla työskentelevän kotihoitajan näkemyksiä kotihoidon tilasta. Molemmissa puheenvuoroissa nousi esiin hoitohenkilökunnan väsymys ja riittämättömät resurssit. Molemmat hoitajat myös kertoivat työssä tapahtuvien virheiden olevan mahdollisia kovan väsymyksen vuoksi.

Lue myös:

Oppositio kovisteli hallitusta vanhusten kotihoidon tilasta – Ministeri Saarikko myönsi: En ole täysin tyytyväinen

Kotihoidon asiakas oli viikkoja kuolleena kotonaan – Super: "Hyvinvointiyhteiskunnassa ei koskaan saisi tapahtua tällaista, ei ikinä!"