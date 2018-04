Ennennäkemätön Tove Jansson ja 44 muuta teosta saavat uuden kodin Tammisaaresta – "Suurin osa taiteilijoista on suurelle yleisölle tuttuja nimiä"

Raaseporiin on tulossa uusi taidemuseo. Rakennuksen on määrä olla "mahdollisimman huomiota herättävä".

Kaiken takana on arvostettu genetiikan tutkija Albert de la Chapelle (siirryt toiseen palveluun). Hän on kotoisin Raaseporin Tenholasta, Lindön kylästä ja on paitsi taiteen, myös kotiseutunsa suuri ystävä.

Näin ollen De la Chapelle perusti vuonna 2005 rahaston edistämään ja tukemaan kulttuuria ja sivistystä Länsi-Uudellamaalla.

– Varmasti siellä taustalla on nimenomaan suuri rakkaus kotiseutuun. Tällä alueella on tuettu myös muuta kulttuuria kuin kuvataidetta, setänsä nimeä kantavan taidesäätiön hallituksen puheenjohtaja Henrik de la Chapelle toteaa.

Länsi-Uudenmaan maakuntamuseolle luovutetun taidekokoelman kokoaminen on aloitettu niin ikään vuonna 2005. Kokoelma karttuu edelleen ja se saa pian uuden museorakennuksen ympärilleen.

Säätiö: Museorakennuksenkin on oltava taideteos

Albert de la Chapellen taidesäätiö ja Raaseporin kaupunki aikovat toteuttaa uuden museorakennuksen nykyisen Tammisaaren museokeskus EKTAn yhteyteen.

Rakennuksen suunnittelusta järjestetään kutsukilpailu arkkitehdeille. Säätiö luovuttaa rakennuksen kaupungille sen valmistuttua. Raaseporin kaupungin museojohtaja Dan Lindholm on ajatuksesta innoissaan.

Uusi museorakennus on tulossa Tammisaareen Kustaa Vaasan kadun ja Kaivokadun kulmaukseen. Paula Tiainen / Yle

– Tällä hetkellä Länsi-Uudellamaalla ei ole varsinaista taidemuseota lainkaan. Lähimmät ovat Salossa ja Espoossa. Tämä alue on tässä mielessä tyhjiö, mutta tilanne korjaantuu uuden museoprojektin myötä.

Taidesäätiö toivoo uudesta museorakennuksesta mahdollisimman huomiota herättävää kokonaisuutta, jonka pitäisi olla kuin taideteos itsessään.

– Toivotaan, että se on mielenkiintoinen rakennus ja tänne tullaan myös sen rakennuksen takia. Parhaimmillaan taidemuseo on juuri sellainen, että se toimii käyttötarkoituksessaan, mutta on samalla nähtävyys ja vetonaula, Henrik de la Chapelle miettii.

Tuttu maisema 150 vuoden takaa

Taidekokoelma on parhaillaan esillä Länsi-Uudenmaan museokeskuksessa. Joukossa on muiden muassa Tove Janssonin omakuva, joka ei ole koskaan aikaisemmin ollut julkisesti nähtävillä.

Museojohtajan suosikki on kuitenkin Hjalmar Munsterhjelmin 1870-luvulla maalaama Ilta Barösundissa.

– Tuo paikka on Inkoon Barölandetin länsipäässä ja se voisi maiseman puolesta olla maalattu vaikka viime kesänä, siellä liikkuu edelleen vanhoja purjeveneitä, eikä siellä ole muutenkaan maisema muuttunut, Dan Lindholm naurahtaa.

Hjalmar Munsterhjelmin Ilta Barösundissa on museojohtajan suosikkiteos. Paula Tiainen / Yle

– Tämä on hyvin kattava kokonaisuus ja suurin osa taiteilijoista on myös suurelle yleisölle tuttuja nimiä, Henrik de la Chapelle luonnehti näyttelyn avajaisissa.

Albert de la Chapellea ei tilaisuudessa nähty. Hän hoitaa edelleen syöpä- ja molekyyligenetiikan professuuria Ohio State Universityssä Yhdysvalloissa.