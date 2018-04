Kova talous: Tampereen yliopiston uusi rehtori haluaa vahvaa tiedettä – vappuna edessä koskeen pulahdus

Tampereella kolmen korkeakoulun yhteenliittymä valitsi uudeksi rehtoriksi Mari Wallsin. Ylen Kova talous –haastattelussa Walls visioi yhdistyvistä korkeakouluista muodostuvan Euroopankin mittakaavassa näkyvän korkeakoulun.

Walls aloittaa Tampereen korkeakoulusäätiön toimitusjohtajana 13.8. Tehtävä on väliaikainen, sillä ensi vuoden alussa hän aloittaa rehtorina uudessa Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen korkeakoulun yhdistävässä yliopistossa. Tampereen ammattikorkeakoulu on korkeakoulusäätiön enemmistöomistama.

Erilaisten korkeakoulujen yhteistyön sovittamisessa Walls mainitsee yhteisen päättämisen kulttuurin. Olemassa olevat yliopistoyhteistöt Tampereella hän haluaa mukaan sekä olemassaolevien organisaatioiden kautta, että yhteisönä – osana yhteistyötä korostavaa kulttuuria johon ihmiset haluavat lähteä mukaan.

– Kriittisen ajattelun kanavointi on aivan perusedellytys sille, että me onnistutaan, Walls kuvailee.

Vappuna pulahdus koskeen

Tamperelaisesta opiskelijakulttuurista Walls saa pikakurssin vappuna. Teknillisen yliopiston ylioppilaskunta pyysi Wellsin kastautumaan Tammerkoskeen vappupäivänä. Kutsu tuli vain tunti sen jälkeen kun Wallsin nimitys tuli julki.

Walls pohti ennen vastausta onko kasteeseen osallistuminen sopivaa kesken uuden korkeakoulun valmisteluja.

– Mutta sitten ajattelin että mikäs sen parempi kuin molskahtaa Tammerkoskeen, Walls kertoo.

Tapahtuma on Tampereella Koskipuistossa, vappupäivänä 1.5. Teekkarikaste alkaa päivällä kello 13. Teekkarikasteessa on Tampereen teknillisen yliopiston opiskelijoita, jotka lasketaan Tammerkoskeen nosturilla.

Myös Walls lasketaan nosturissa Tammerkoskeen. Paikalla on tuhansia ihmisiä, joista jotkut voivat Wallsin mukaan olla vanhoja koulututtuja.

Korkeakouluhanketta valmisteltiin pitkään

Walls on syntynyt Helsingissä. Hän on asunut lapsuus- ja kouluajan Tampereella. Myöhemmin hän haki Turkuun opiskelemaan biologiksi. Professori Walls on työskennellyt viimeksi Luonnonvarakeskuksessa.

Tampereen korkeakouluyhteistyötä on valmisteltu eri tavoin jo vuodesta 2014. Yliopistosäätiössä Wallsin mukaan on tavoitteena tieteellinen laitos, joka on rahoituksellisesti vahva ja joka voi vaikuttaa tieteen rahoitukseen.

– Eurooppalaisesti ainutkertainen, uuden tason yliopisto jossa on vahva tiede, vahvat opintopolut ja vahva dialogi ja tätä kautta vahva dialogi yhteiskunnan kanssa. Tutkimus, opetus ja vaikuttavuus yhteiskunnassa ovat niitä kärkiteemoja.