Vatsakrampit sekä voimaton ja väsynyt olo piinasivat – Johanna Niemelän pelko syövästä haihtui, kun hänellä todettiin keliakia

Vuoden tai parin sisällä keliakiadiagnoosi voidaan tehdä verikokeen avulla epämiellyttävän ja kalliin tähystämisen sijaan. Käypä hoito -suositusten päivittäminen verikokeella tehtävää diagnoosia varten on hyvässä vauhdissa.

Johanna Niemelä palasi työharjoittelussa Hongkongista vitivalkoisena Suomeen kesällä 2013. Niemelä oli todella huonovointinen ja maha kramppasi.

– Luulin aluksi, että olen saanut pöpöjä. Olotilani oli voimaton ja väsynyt. Vaikka olen ollut aina aamuihminen, niin silloin en jaksanut herätä edes aamulla.

Sietämätön olo, vatsakrapit ja puolison komento saivat Johanna Niemelän lähtemään lääkäriin. Naisen mielessä pyöri ajatus jopa syövästä. Tutkimusten, verikokeiden ja tähystyksen jälkeen lopulta lääkäri ilmoitti, että Niemelä oli sairastunut aikuisiällä keliakiaan.

Ulkomailla pääsi itku

Keliakiadiagnoosin saanut Niemelä ei osannut aluksi hahmottaa koko tilannetta. Hän pohti, että gluteenittoman ruokavalion noudattaminen ei ole mikään iso ongelma. Isku vasten kasvoja tuli kuitenkin ensimmäisellä ulkomaan matkalla.

– Ranskassa keliakiasta tuli todella iso ongelma. Itkin reissussa, kun en löytänyt syötävää. En uskaltanut koskea oikein mihinkään ruokaan.

Shokkitila jatkui matkan jälkeen, kun Niemelä joutui toden teolla opettelemaan uuden ruokavalion.

Keliakiadiagnoosi ilman tähystystä

Keliakiaa tutkivalle lastentautiopin professorille Kalle Kurpalle vatsakrampit ja väsynyt olo ovat tuttua kauraa. Kurppa haluaisi seuloa suomalaisia entistä tarkemmin, jotta tietämättään keliakiaa sairastavia saataisiin paremmin esille.

– Yksi tapa olisi, että me käyttäisimme verikokeita. Esimerkiksi kaikki riskiryhmät, kuten lähisukulaiset, seulottaisiin tai ne ihmiset, joilla on lapsuusiän diabetes, seulottaisiin. Se olisi yksi tapa löytää tehokkaammin potilaita, sanoo Kurppa.

Nykyisin keliakian diagnoosiin vaaditaan Suomessa vielä koepalan otto tähystämällä, joka on toimenpiteenä varsin inhottava. Parhaillaan on kuitenkin menossa Käypä hoito -suositusten päivittäminen ja vuoden tai kahden sisällä keliakiadiagnoosi voidaan tehdä pelkän verikokeen perusteella, vahvistaa professori ja ylilääkäri Katri Kaukinen Tampereen yliopistollisesta sairaalasta.

Puolison tuki tärkeää

Reilussa neljässä vuodessa Johanna Niemelä on päässyt sinuiksi keliakian kanssa ja mahavaivat ovat kadonneet kokonaan.

– Kyllä suurin tukija tässä tilanteessa on ollut puolisoni. Hän on etsinyt uusia ravintoloita, joissa voimme ruokailla. Hän on keksinyt myös kaikenlaisia ruokakokeiluja kotona. En olisi selvinnyt ilman puolisoni tukea.

Keliakia on muuttanut myös Niemelän kaupassa käyntiä ja rahankäyttöä.

– Nykyisin menee enemmän aikaa kaupassa ja heräteostoksia ei tule tehtyä. Pitää tietää mitä tuotteita missäkin kaupassa on. Voi tulla suuri pettymys, kun ei löydä sitä, mitä on lähtenyt etsimään.

Johanna Niemelä on laskenut, että perheen talousmenot ovat kasvaneet noin sadalla eurolla kuussa keliakian myötä.