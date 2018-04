Korkman: On vain ajan kysymys milloin Euroopassa ajaudutaan seuraavaan finanssikriisiin

Talousasiantuntija Sixten Korkman arvioi, että Suomen Pankin rahapoliittisessa linjassa tuskin monikaan asia muuttuu johtajavaihdoksen myötä. Eduskunnan pankkivaltuusto esittää Olli Rehniä uudeksi pääjohtajaksi.

Korkman muistuttaa, että väistyvä pääjohtaja Erkki Liikanen ja Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtajana toiminut Olli Rehn ovat monella tapaa samankaltaisia henkilöinä.

– Molemmilla on kokemusta Suomen politiikasta, molemmat ovat toimineet komissaareina Brysselissä ja ovat kotoisin Mikkelistä sekä omaavat tietynlaisia sosiaalisia taitoja.

– Kukaan ei ole Liikasen kaltainen energiapakkaus, Rehn on hiukan rauhallisempi ja hitaampi mies. Joka tapauksessa yksi mies ei muuta Euroopan keskuspankin linjaa, koska EKP:n neuvoston kokouksiin osallistuu miltei 20 päättäjää, Korkman sanoo.

Korkman uskoo Rehnin pyrkivän Liikasen tapaan sovittelijan rooliin eripuraisessa EKP:n neuvoston johtokunnassa.

– Euroopan Keskuspankilla on haasteita edessään. On vain ajan kysymys, milloin ajaudutaan seuraavaan Euroopan finanssikriisiin ja ongelmia kaatuu myös silloin EKP:n syliin, Korkman uskoo.

Hän arvioi, että Rehnillä saattaa olla uudessa tehtävässä taustastaan hyötyä, koska Rehn toimi edellisen kriisin aikana talouskomissaarina 2010-luvun alussa.

– Pohjois- ja Etelä-Eurooppa ovat täysin erimielisiä siitä, miten kuinka talous- ja rahaliittoa tulisi kehittää. Esimerkiksi Saksa ja Ranskahan ovat hakeneet yhteistä näkemystä, mutta Saksan hallituksen muodostuttua näyttää siltä, että sellaista ei ole.

Pankkiunionin rakentamisesta sen sijaan on Korkmanin mukaan ollut jonkinlaista yksimielisyyttä.

Korkmanin mielestä on henkilöstä kiinni, paljonko tuleva Suomen Pankin johtaja haluaa osallistua julkiseen keskusteluun. Hänen mukaansa johtajan on vaikeaa olla hallituksen talouspolitiikan ankara kriitikko, koska on olemassa pelisääntö, jonka mukaan poliitikot eivät arvostele keskuspankkia ja päinvastoin.

Vanhanen: Valinnassa painotettiin rahapolitiikan tuntemusta

Pankkivaltuuston puheenjohtaja Matti Vanhanen (kesk.) sanoo, että valinnassa painotettiin rahapolitiikan tuntemusta ja laajaa talouspoliittista ja kansainvälistä kokemusta.

– Näitä puntaroitiin ja päädyttiin yksimielisesti ehdotukseen Rehnin nimittämisestä, Vanhanen kertoo.

Pankkivaltuusto haastatteli kaikkiaan neljää ehdokasta. Rehn on ollut mukana Suomen Pankin johtokunnassa reilun vuoden verran.

Lue lisää:

Olli Rehn nousemassa Suomen Pankin uudeksi pääjohtajaksi

Olli Rehnin matka Suomen talouden ykkösvirkaan kävi EU:n ytimen ja poliittisten pettymysten kautta