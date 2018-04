Saisiko olla 5,5-prosenttinen viini tai alkoholitonta olutta? Tänä vappuna kauppojen juomakirjo on isompi kuin koskaan ennen

Kauppias Tommi Kaipainen Kannelmäen K-market Iso-Kapan varaston juomapinojen keskellä. Vappu on kaupoille vuoden isoimpia juomanmyyntipyhiä.

Alkoholilain muutos on paisuttanut kauppojen valikoimaa entisestään. Uutta ovat muun muassa 5,5-prosenttiset viinit.

Ruokakaupat ovat vappuna pullollaan juomia. Myynti voi olla tavalliseen viikonloppuun verrattuna jopa kaksinkertainen.

Tämä vappu on vieläpä poikkeuksellinen. Valikoimaa lisää vuodenvaihteessa voimaan tullut alkoholilain muutos. Se sallii korkeintaan 5,5-prosenttisten alkoholijuomien myynnin.

Hallitsevat kauppaketjut Kesko, S-ryhmä ja Lidl pitävät tarkat vappumyyntitilastot omana tietonaan. Lidlin mukaan vappuna myydään noin puolitoista kertaa niin paljon juomia kuin tavallisena viikonloppuna.

Katsaus kauppiaiden kirjanpitoon antaa lisää osviittaa.

– Meillä vappu tietää yli kolmanneksen lisäystä normaalimyyntiin verrattuna. Se on erittäin iso piikki, sanoo Helsingin Kannelmäessä sijaitsevan K-market Iso-Kapan kauppias Tommi Kaipainen.

Pienehkön kaupan takahuone pursuaa juomia, holillisia ja holittomia. Naapurin toisen lähikaupan sulkeminen hiljattain on sekin satanut Iso-Kapan laariin. Vastaavasta vappuvolyymista kertoo naapurissa sijaitseva jättiläinen, Suomen suurimmaksi ruokakaupaksikin tituleerattu Kannelmäen Prisma.

– Karkeasti voi sanoa, että vappuna tilataan tuplamäärät juomia. Ja kyllä sitä sama määrä meneekin, marketin päivittäistavaroiden myyntipäällikkö Kai Narinen sanoo.

Alkuvuoden voittajat: lonkerot ja alkoholittomat

Alkoholilain muutoksen vaikutukset alkavat vapunvieton lomassa vähitellen paljastua.

Panimoliiton tuoreista tilastoista näkyy, että alkuvuoden voittajia ovat long drinkit ja alkoholittomat juomat. Ylen haastattelemat Kesko, S-ryhmä ja Lidl vahvistavat trendin.

Vielä viime vuoden tammi-maaliskuussa siideriä ja lonkeroa toimitettiin kauppoihin lähes yhtä paljon kumpaakin, mutta tänä vuonna lonkeron menekki on ponnahtanut yli kaksinkertaiseksi siideriin verrattuna.

Yle Uutisgrafiikka

Myös alkoholittomat oluet porskuttavat, siitäkin huolimatta että oluttoimitukset kokonaisuudessaan ovat pienessä laskussa.

– Alkoholittomat oluet ovat olleet meillä yli 30 prosentin kasvussa tänä vuonna. Panimot ovat keskittäneet voimia tuotekehitykseen, mikä näkyy maussa, Keskon päivittäistavarakaupan osto- ja myyntijohtaja Aki Erkkilä sanoo.

Viineistä maitokaupoissa on keskusteltu jo vuosia, ja tänä vappuna kaupoissa on aiempaa enemmän 5,5-prosenttisia viinejä – punaista, valkoista ja kuohuvaa.

Maitokauppavahvuuteen laimennetut viinit ovat ulkomaisten viinintuottajien suoraan Suomen markkinoille valmistamia kokeilueriä.

– Ne on tehty valmiiksi Suomen vahvuuteen. Nyt tarjolla on vasta muutama tuote, mutta kesän aikana on tarkoitus tuoda kauppoihin parinkymmenen tuotteen valikoima, Keskon Erkkilä sanoo.

Lainmuutoksen vaikutuksia vielä aikaista arvioida

Uuden alkoholilain lopulliset vaikutukset nähdään vasta kesän jälkeen. Vappumyynnistä on liian aikaista tehdä johtopäätöksiä.

Näin uskovat sekä Panimoliiton väistyvä toimitusjohtaja Elina Ussa että A-klinikkasäätiön toimitusjohtaja ja johtava ylilääkäri Kaarlo Simojoki. Kesä näyttää suuntaa sille, mitä Suomi nyt juo ja paljonko.

– Kaikkiaan alkoholin kulutus laskee meillä ja yleisesti muuallakin. Kevään perusteella vaikuttaa siltä, että uusi alkoholilaki ei ole juurikaan muuttanut kulutustottumuksia, sanoo Panimoliiton väistyvä toimitusjohtaja Elina Ussa.

Viime vuoden kylmä loppukevät ja alkukesä johtivat ennätyksellisen huonoon myyntiin. Toivooko Simojoki nytkin sateista alkukesää?

– Toivon nautinnollista kesää kaikille. Toinen puoli on, että kuuma kesä tarkoittaa paljon töitä meille, poliisille ja ensihoidolle. Kohtuudella juhliminen on yhä monelle hankalaa, Simojoki sanoo.

Kauppojen valikoimissa huima kasvu

Kannelmäessä kauppias Tommi Kaipainen uskoo kulttuurinmuutokseen.

– Kyllä se meillä ainakin kaupassa näkyy. Lakimuutos toi meille paljon uusia tuotteita, ja hyvin paljon asiakkaat ostavat niitä ihan yksittäin. He kertovat, että ovat istumassa iltaa ja haluavat vertailla ystävien kanssa makuja, Kaipainen sanoo.

Tuotteiden määrä on kasvanut huimasti. Kaipaisen kaupassa on jo 200 eri alkoholituotetta. Lähes joka toisen alkoholijuoman kohdalla on hyllynreunassa tarra, jossa lukee "uutuus".

Haastattelun aikana hyllyiltä napataan muutama mieto viinipullo ja erikoisolut, mutta myös lukuisia salkullisia peruslageria ja tölkkikaupalla lonkeroa. Määrällisesti keskiolut jyrää yhä pitkään, vappunakin.

Asiakkaiden vappu alkaa aattona, kauppiaan vasta vappupäivänä.

– Tänään meillä on kaikista kovin myynti. Aika vahvasti vappu menee työn merkeissä, sitten rentoudutaan, tehdään hyvää ruokaa ja ollaan kotosalla, sanoo runsaat kolme vuotta kauppiaana ollut Kaipainen.