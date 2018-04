Venäjä näyttämässä vihreää valoa Fortumin Uniper-kaupoille

Energiayhtiö Fortum kertoo, että Venäjä on kääntymässä Fortumin Uniper-hankinnan kannalle.

– Venäjän hallituksen ulkomaisia investointeja valvova komissio on tänään tehnyt myönteisen päätöksen Fortumin Uniper-ostotarjouksesta strategisia investointeja koskevan lain mukaisesti. Päätös on merkittävä askel kohti koko julkisen ostotarjouksen loppuunsaattamista, Fortum kertoo tiedotteessaan.

Komission lausunto on yksi askel Fortumin Uniper-saagassa. Yhdysvaltain ja Etelä-Afrikan kilpailuviranomaiset ovat jo antaneet hyväksyntänsä järjestelylle. Venäjän lopullista, kilpailulainsäädäntöön perustuvaa päätöstä Fortum odottaa kuukauden kuluessa.

EU:ssa Fortum valmistelee parhaillaan ilmoitusta Euroopan komissiolle. Yhtiö odottaa saavansa kaikki viranomaishyväksynnät vuoden 2018 puolivälissä.

Fortumin yritys hankkia saksalaiselta E.ON -energiayhtiöltä puolet Uniperista ei ole ollut helppo hanke. Uniperin johto on tulkinnut Fortumin ostotarjouksen vihamielikseksi valtausyritykseksi ja yrityksen johto on asettunut poikkiteloin hanketta vastaan.

Näin on käynyt myös Venäjällä.

– Olemme joutuneet huomaamaan, että Uniperin johto on aktiivisesti työskennellyt järjestelyn estämiseksi Venäjällä. Tämä on harmillista, koska yhteistyötä Fortumin ja Uniperin välillä tarvitaan, jos tavoitteena on yhdessä tuottaa arvoa molempien yhtiöiden omistajille, Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark ilmoittaa tiedotteessa.

Fortumin ympärillä on Venäjällä ollut viime aikoina kiivasta mediamyllerrystä, kun aluksi vääriä tietoja Fortumista julkaissut Rossiskaja Gazeta -lehti pyörsi väitteet ja kehui Fortumia vuolaasti yhdeksi parhaista energiayhtiöistä.

