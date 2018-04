Aktiivimallin leikkuria vältellään eläkehakemuksilla – kasvua jopa 17 prosenttia

Eläkeyhtiö Varman ylilääkäri Jukka Kivekäs kertoo, että työttömiä koskeva aktiivisuusvelvoite ei ole voimassa sinä aikana, kun henkilöllä on vireillä työkyvyttömyyseläkehakemus.

Aktiivimalli on alkanut yllättäen näkyä myös työeläkeyhtiöiden tiskeillä. Eläkeyhtiö Varman ylilääkäri Jukka Kivekäs sanoo, että työkyvyttömyyseläkehakemusten määrä on lisääntynyt selvästi tämän kevään aikana.

Varmassa kasvua on jopa seitsemäntoista prosenttia.

– Aktiivimallissa on käytäntö, että aktiivisuusvelvoite ei ole voimassa sinä aikana, kun henkilöllä on työkyvyttömyyseläkehakemus vireillä. Tämä on nyt yksi tapa siirtää tai saada lisää aikaa siihen, että milloin aktiivimalli mahdollisesti pienentäisi toimeentuloa, Kivekäs sanoo.

Ministeriö: Voi olla piilevää työkyvyttömyyttä, joka nyt tulee esiin

Sosiaali- ja terveysministeriössä viesti otetaan vakavasti ja asiaa seurataan jatkossa tarkasti.

– Siellä voi kuitenkin olla myös sellaista piilevää työkyvyttömyyttä, joka nyt tulee esiin, sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Outi Antila sanoo.

Työkyvyttömyyseläkehakemuksen voi tehdä vaikkapa netissä ja aikaa siihen kuluu vähimmillään vain muutama minuutti.

Vakuutuslääkäri: Potilas haluaa heti eläkelausunnon

Varman ylilääkärin mukaan vastaanotoille saapuu henkilöitä, joilla ei ole vakavaa sairautta ja heillä on ollut muutoinkin vain vähän terveydenhuollon kontakteja.

– Tyypillinen tapaus, missä me katsotaan aktiivimallin vaikuttaneen, on tilanne, jossa pitkään työttömänä ollut henkilö hakee työkyvyttömyyseläkettä, Kivekäs sanoo.

– Yllättäen vastaanotolle hakeutuvalla henkilöllä on vain vähän terveydenhuollon kontakteja, hän haluaa heti eläkelausunnon, eivätkä sairaudet eivät ole vaikea-asteisia, Kivekäs selventää.

Järjestelmä voi ruuhkautua turhaan

Ylilääkäri harmittelee hakemusten käsittelyn ruuhkautuvan turhaan.

– Tämä aiheuttaa näille ihmisille itselleen tarpeettomia hylkääviä eläkepäätöksiä, mikä ei koskaan tunnu hyvältä, Kivekäs sanoo.

Kivekkään mukaan järjestelmän ruuhkautuminen johtaa myös siihen, että oikeasti työkyvyttömyyseläkkeen tarpeessa olevien ihmisten tapausten käsittely pitkittyy.

