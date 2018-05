Samppanjaa vai kuoharia, maistatko eron? Teimme makutestin juhlijoille – Tulos selviää tältä videolta

Samppanjan myynti on vuosituhannen vaihteesta lähtien noussut joka vuosi. Mutta kuinka hyvin suomalaiset erottavat samppanjan ja kuohuviinin toisistaan maun perusteella? Teimme testin. Tulos selviää videolla. Skool!

Kaadoimme toiseen testilasiin Suomen myydyintä kuohuviiniä ja toiseen yhtä Suomen myydyintä samppanjaa. Makutestiin osallistuvien tehtävänä oli maistaa kuplajuomia ja arvella kumpi lasi sisälsi kuoharia, kumpi samppanjaa. Kuinka moni osui oikeaan? Se selviää jutun pääkuvana olevasta videosta!

Jokainen suomalainen juo keskimäärin litran kuohuvaa vuodessa: kuohuviinejä myytiin yhteensä vuonna 2017 (siirryt toiseen palveluun) noin 5,6 miljoonaa litraa. Kuoharia nautiittiin lähes 5,2 miljoonaa litraa, samppanjaa kaadettiin lasiin 400 000 litraa.

Yhä useammin suomalaisen juhlalasissa on kuoharin sijaan samppanjaa. Samppanjaa alettiin oikeastaan juoda vasta milleniumina ja sen suosio on noussut koko 2000–luvun ajan: viime vuosina myynti on lisääntynyt noin 10 prosenttia vuodessa.

Alko arvioi, että kuohuviinejä myydään 510 prosenttia tavallista viikkoa enemmän ja samppanjaa 300 prosenttia enemmän vappuna.

Samppanjaa virtaa eniten pääkaupunkiseudulla. Myös muissa isoissa kaupungiessa, kuten Turussa, Tampereella ja Oulussa samppanja maistuu.

Naiset nauttivat samppanjaa hieman enemmän kuin miehet. Samppanja ei ole kuitenkaan mitenkään erityisesti profiloitunut naisten juomaksi, kerrotaan Altiasta.

Samppanja maistuu entistä usemmin roseena. Roseeviinit ovat lisänneet suosiotaan sekä miesten että naisten keskuudessa – niin myös kuplajuomat maistuvat entistä yhä useammin roseena.