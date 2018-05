Saavatko poliisijohtajat syytteen alaistensa leväperäisestä valvonnasta? Valtakunnansyyttäjältä päätös tänään

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen ilmoittaa tänään aamupäivällä, syytetäänkö korkeaa poliisijohtoa Helsingin poliisilaitoksen tietolähteiden valvonnan laiminlyönneistä.

Epäiltynä ovat entinen poliisiylijohtaja Mikko Paatero, Helsingin poliisilaitoksen entinen poliisipäällikkö Jukka Riikonen ja nykyinen poliisipäällikkö Lasse Aapio, joka toimi aiemmin apulaispoliisipäällikkönä..

Määräaikaisena valtakunnansyyttäjänä toimiva Raija Toiviainen on arvioinut, onko heitä syytä epäillä virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Helsingin poliisijohtoa on epäilty siitä, että he eivät valvoneet, kirjasivatko heidän alaisensa tietolähteet rekisteriin ja dokumentoivatko he toiminnan ja miten tietolähdetoiminnasta raportoitiin. Poliisiylijohtaja puolestaan on poliisihallinnon ylin esimies.

Epäilyt kohdistuvat vuosiin 2008–2013. Kaikki kolme ovat kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin.

Jutussa on ollut kaikkiaan kuusi epäiltyä. Kolme Helsingin poliisilaitoksella tietolähdetoiminnasta vastannutta henkilöä sai syytteen virkavelvollisuuden rikkomisesta jo viime lokakuussa.

Aarnio: Poliisijohto tiesi tietolähdekäytännöistä

Yksi epäillyistä on huumepoliisin entinen päällikkö Jari Aarnio. Hän on kertonut oikeudessa niin sanotun huumetynnyrijutun käsittelyn aikana, että Helsingin huumepoliisi lopetti tietolähteiden rekisteröinnin sen jälkeen kun Aarniota ja hänen alaisiaan alettiin epäillä virkarikoksista vuoden 2007 lopulla.

Aarnion mukaan huumepoliisi tuhosi tietolähderekisterinsä alkuvuodesta 2008.

Aarnio on kertonut Ylelle, että koko poliisihallinto tiesi, miten tietolähdetoimintaa huumeyksikössä hoidettiin.

Muut syytetyt ovat huumerikosyksikössä Aarnion alaisina työskennelleet rikostarkastaja ja ylitarkastaja.

Tietolähdetoimintaan liittyvät rikosepäilyt nousivat esiin kun Helsingin Sanomat kertoi marraskuussa 2013, että Helsingin huumepoliisilla ei ollut uskottavaa valvontaa eikä laitoksella yhtään rekisteröityä tietolähdettä.

Silloinen sisäministeri Päivi Räsänen (kd.) teki tutkintapyynnön poliisin tietolähteiden käytössä ja valvonnasta valtakunnansyyttäjävirastoon.

Räsänen kertoi, että laillisuusvalvontaan liittyviä selvityksiä oli jo sisäministeriössä tekeillä. Tutkintapyyntöä vauhditti Helsingin poliisilaitokseen liittyvä rikosepäily.

Lue aiemmat jutut:

Helsingin korkea-arvoisten poliisien rikosepäilyt syyteharkintaan

Aarniolle ja kahdelle Helsingin poliisissa työskennelleelle virkarikossyyte tietolähdetoiminnasta

Poliisiylijohtaja Kolehmainen Helsingin poliisin rikosepäilyistä: "On perusteltua, että asia selvitetään pohjamutia myöten"

Ex-sisäministeri Päivi Räsänen tietolähdejupakasta: "Erittäin tärkeää, että selvitetään pohjamutia myöten"

Poliisipäällikkö Aapio kiistää syyllistyneensä rikokseen – "Ei se tietenkään ole hyvää poliisin maineelle"

Useita korkea-arvoisia poliiseja epäillään virkavelvollisuuden rikkomisesta Helsingin tietolähdejupakassa