Vappuna voi alkaa pelätty kauppasota – meikkien, farkkujen, viskien ja monien muiden tuttujen tuotteiden hinnat uhkaavat nousta

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump haluaa, että muualta Yhdysvaltoihin tuotavat tuotteet ovat kalliimpia kuin paikalliset jenkkituotteet.

Siksi Yhdysvallat on asettanut ensin EU:lle ja sitten Kiinalle tuontitulleja, jotka tekevät EU:sta ja Kiinasta Yhdysvaltoihin tuotavien tuotteiden hinnat kalliimmiksi.

Teräs- ja alumiinituotteita koskevien tullimaksujen on määrä astua EU:n osalta voimaan tiistaina vapunpäivänä. EU on saanut tulleista määräaikaisen vapautuksen, mutta toistaiseksi osapuolet eivät ole onnistuneet neuvottelemaan sopimukselle jatkoa, vaikka EU on yrittänyt sopia viime hetken sopua Yhdysvaltain kanssa.

Vapunpäivänä selviää ovatko yritykset onnistuneet vai aloittaako Trump kauppasodan.

– Mitään positiivisia signaaleja ei ole kuulunut. Näyttää aika huonolta, sanoo Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n EU- ja kauppapolitiikka-asiantuntija Saila Turtiainen.

Trumpin mukaan teräkselle asetetaan 25 prosentin ja alumiinille 10 prosentin tuontitullit. Eurooppalainen terästeollisuus on arvioinut, että tullit puolittavat teräksen viennin Euroopasta Yhdysvaltoihin. EU yrittää hakea puhdasta poikkeusta kaikelle viennille.

– USA on ilmoittanut, että kukaan ei saa puhdasta poikkeusta, Turtiainen sanoo.

Ellei poikkeusta saada, voidaan ainakin neuvotella tullikiintiöistä.

– Silloin annetaan tietty kiintiö mitä saa viedä tullista, mutta yksityiskohdista ei vielä tiedetä, Turtiainen sanoo.

USA:n terästyöpaikat takaisin

Trump on perustellut tulleja kansallisella turvallisuudella. Terästeollisuudesta on hävinnyt USA:ssa työpaikkoja, ja Trump lupasi jo vaalikampanjassaan näitä työpaikkoja takaisin.

– Toimet voivat tuottaa vähän erityyppisiä tuloksia, Turtiainen arvioi.

EU:n mukaan päätös on mielivaltainen ja kansainvälisten sääntöjen vastainen.

Miten vaikuttaa minuun?

Suurten EU-maiden johtajat ovat sanoneet, että EU ryhtyy vastatoimiin tarpeen vaatiessa. EU on uhannut asettaa rangaistukseksi tulleja amerikkalaistuotteille kuten Harley Davidsonin moottoripyörille, bourbon-viskille, farkuille, karpalo- ja appelsiinimehulle, maapähkinävoille sekä kosmetiikkatuotteille kuten huulipunille, silmämeikeille ja ihonhoitotuotteille. Lue tästä jutusta tarkemmin mitä tuotteita hinnankorotukset voivat koskea.

Lisäksi 25 prosentin tuontitullit aiotaan määrätä jahdeille, purjealuksille ja huvi- ja urheilukäyttöön suunnatuille moottoriveneille, soutuveneille sekä kanooteille.

Tällöin siis nämä Yhdysvalloista EU-alueelle tuotavat tuotteet kallistuisivat EU:ssa. Kohteet on pyritty valikoimaan niin, että vastatullit eivät haittaisi EU:n omaa teollisuutta.

– EU:n vastatoimet riippuvat siitä kuinka tyytymättömiä ollaan, kuinka huono tullikiintiö esimerkiksi olisi.

Vaikutukset vielä pieniä, laajetessaan voivat eskaloitua

EU:lla on korkea kynnys ruveta tekemään kaupan rajoituksia. Huolena on, että tilanne voi eskaloitua lisää, jos Trump keksii esimerkiksi lisätulleja.

– Nyt puhutaan vielä pienistä kauppavirroista, eikä näillä toimilla ole vielä kauheasti vahinkoa taloudelle. Jos tilanne eskaloituu, maiden suhteet voivat lähteä menemään ihan väärille raiteille, EK:n Turtiainen sanoo.

Lue myös:

Saako EU Trumpilta siimaa vai alkaako vappuna kauppasota? "Neuvottelemme viimeiseen asti"

EU:n vastatullit iskisivät Trumpin kannatusalueille – Siksi listalle joutuivat harrikat, appelsiinimehu ja kolme muuta asiaa

Analyysi: Syttyikö nyt kauppasota? Trumpin terästullit kirvoittivat EU:n uhkaamaan vastatoimilla

EU on valmis vastatoimiin Trumpin terästulleja vastaan: "Toivon, että joku Valkoisessa talossa on lukenut historiaa"