Helsingin Sompasaaren sauna tuhoutui tulipalossa – Poliisi epäilee tahallaan sytytetyksi

Helsingin Kalasatamassa toimivan Sompasaunaseuran Pullosaunaksi kutsuttu sauna on tuhoutunut täysin tulipalossa, kertoo MTV. (siirryt toiseen palveluun)

Ylen tavoittaman Helsingin poliisin rikosylikomisarion Jari Kosken mukaan poliisi sai ilmoituksen tulipalosta aamuyöllä kello 2.20.

– Poliisi ja pelastuslaitos menivät sinne paikalle, ja todettiin, että sauna oli silloin jo siinä tilassa palamassa, että ei sammutuksesta tullut enää mitään.

Yle Uutisgrafiikka

Poliisi epäilee, että sauna on sytytetty tahallaan, ja tutkii asiaa vahingontekona.

Kosken mukaan palanut sauna oli otollinen kohde tihutyölle sijaintinsa puolesta.

– Se on alueena semmoinen, että siellä on kohtalaisen vähän ihmisiä ja paikka on suojainen.

Koski ei paljasta tässä vaiheessa enempää yksityiskohtia tutkinnallisista syistä.

Sompasaunaseura on kommentoinut tapausta avoimella Facebook-sivullaan (siirryt toiseen palveluun). Seuran mukaan Pullosauna rakennettiin viime syksynä vapaaehtoistyönä pullonkeräysrahoilla.

– Sompasauna-yhteisö ei takaiskusta kuitenkaan lannistu. Uusi iso sauna nousee rantaan niin nopeasti kuin vain mahdollista, kirjoituksessa todetaan.

Lue myös:

"Tästä ei sauna paremmaksi muutu" – urbaanille Sompasaunalle lupaillaan jatkoaikaa

Moneen kertaa purettu ja aina uudelleen kuumentunut Sompasauna on Helsingin kulttuuriteko 2015

Kiuas kuumenee jälleen Sompasaaressa - tällä kertaa luvan kanssa

Kuka jyräsi Sompasaaren salasaunan?