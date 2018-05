Vanhentunut viisumi, mutta silti lennolla Aasiasta Suomeen? Ei onnistu – Lentoyhtiö tarkensi käytäntöjään ja seuraamusmaksut pienenivät

Matkustusasiakirjojen tiukempi tarkastaminen on säästänyt liikenteenharjoittajilta lähes 300 000 euroa vuodessa aiempaan verrattuna.

Matkustajien matkustusasiakirjat tarkistetaan lähtöselvityksessä tai viimeistään portilla. Lentoyhtiölle räpsäistään seuraamusmaksu, jos se päästää lennolle matkustajan, jonka matkustusasiakirjat eivät ole kunnossa.

Rajavartiolaitoksen tai tullin määräämä niin sanottu liikenteenharjoittajan seuraamusmaksu on 3 000 euroa matkustajaa kohden. Maksuja määrättiin vuonna 2017 vain 69 tapauksessa, mikä on alle puolet tavanomaisesta määrästä.

Esimerkiksi Finnairille tulee alle puolet aiempaa vähemmän maksettavaa seuraamusmaksuina kuin vuonna 2015. Viime vuonna maksut liikenteenharjoittajille olivat alimmillaan tällä vuosikymmenellä.

Finnair: Koulutus vähensi virheitä lähtömaissa

Finnairin mukaan seuraamusmaksut johtuvat tarkastusvirheistä, jotka sattuvat lähtömaiden lentokentillä.

Pienentynyt seuraamusmaksujen määrä selittyykin yksinkertaisesti paremmalla ohjeistuksella henkilöstölle. Esimerkiksi viisumien määräpäivien tarkistuksissa ei Finnairin mukaan tehty viime vuonna yhtä paljon inhimillisiä virheitä kuin aiemmin.

Viestintäjohtaja Päivyt Tallqvist Finnairilta kertoo, että samalla kun lentomatkustajien määrä on kasvanut, samoin on kasvanut lennoilta evättyjen matkustajien määrä. Finnairin matkustajamäärä on kasvanut noin 10 miljoonasta lähes 12 miljoonaan vuodessa.

– Matkustajien, joiden pääsy lennolta on evätty puutteellisten matkustusasiakirjojen vuoksi, määrä on kasvanut kahdeksasta sadasta samana aikana jonkin verran yli tuhanteen matkustajaan vuositasolla, Tallqvist kertoo.

Maksut ovat satoja tuhansia vuodessa

Liikenteenharjoittajien maksut ovat suuria menoeriä liikenneyhtiöille.

Seuraamusmaksujen kokonaissumma ei Finnairin mukaan ole julkinen. Määrätyistä maksuista rajavartiolaitokselta voi kuitenkin päätellä eurokohtaisia summia. Arviot on tehty kesäkuuhun 2017 saakka kerätyistä viranomaispäätöksistä.

Vuonna 2015 Finnairin lentomatkustajista maksama maksu on ollut yli 200 000 euroa ja vuonna 2016 seuraamusmaksuja on tullut puolet tästä. Vuoden 2017 alkuvuoden perusteella maksujen suuruus Finnairilta on tippunut entisestään. Tarkkoja lukuja Finnair ei siis kuitenkaan julkista.

Viranomaiset määräävät ulkomaalaislain (siirryt toiseen palveluun)mukaisia maksuja liikenteenharjoittajille eli lento-, laiva-, raideliikenne- ja bussiyhtiöille. Maksuja on peritty liikenteenharjoittajilta 14 vuoden ajan.

Eduskunta lisäämässä lentoyhtiöille uuden seuraamusmaksun

Eduskunnassa tänä keväänä esitelty Euroopan parlamentin direktiiviin perustuva laki matkustajarekisteritietojen käytöstä (siirryt toiseen palveluun)terrorismirikoksien ja vakavan rikollisuuden torjunnassa voi johtaa uusiin seuraamusmaksuihin lentoyhtiöille.

Niin kutsuttujen PNR-tietojen (passanger name record) välittäminen olisi laissa määrätty määrämuotoisena henkilötiedon sekä nimi- ja osoitetietojen että lipun hankintatietojen osalta. Jos lentoyhtiö lähettää virheelliset tiedot tai viivyttelee tietojen lähettämisessä, johtaisi se lakiesityksen mukaan seuraamusmaksuihin.

Tullin, poliisin, ja Rajavartiolaitoksen käyttöön tuleva matkustajarekisteridata analysoitaisiin vuonna 2016 perustetussa matkustajatietoyksikössä.