Iloisesti vellova juhlakansa todisti Mantan lakitusta, paikalla tuplasti enemmän väkeä kuin viime vuonna – katso parhaat palat

Mitä yhteistä on Havis Amandalla ja Aku Ankalla? Vappuaattona kello 18 jälkeen näinkin voi kysyä. Vastaus on tietenkin, että kummallakin on lakki, mutta ei housuja.

Mantan lakitus meni tänä vappuna Helsingin Kauppatorilla niinsanotusti perinteisin menoin. Joukko asiansa osaavia lakittajia roikkui nosturin kraanasta vaijerien ja valjaiden varassa ja iloisesti vellova, monikymmentuhantinen katsojajoukko kannusti kauniissa kevätauringossa. Poliisin mukaan väkeä oli paikalla mahdollisesti jopa 80 000, eli tuplasti viime vuoteen verrattuna.

Ja kuten totuttua, Mantan suihkulähteiden vesiallas tarjosi yltiöpäisimmille oivan kylpytilaisuuden. Parhaiten varustautuneilla oli kuivapuku, perinnetietoisilla opiskelijahaalarit – karskeimmat vetivät paitahihasillaan.

Pienenä virittelynä Manta sai ensin sinisen kaulaliinan. Sen jälkeen Manta sai lakkinsa, perimätiedon mukaan kokoa 84, sekunnilleen kello 18. Silloin saivat myös muut kansankynttilät istuttaa valkolakkinsa itse kunkin kutreille.

Sen verran perinteistä poikettiin tänä vuonna, että lakittajina oli 11 Helsingin ylioppilaskunnan "rivijäsentä". Aiemmin vaativasta lakitusoperaatiosta ovat vastanneet ylioppilaskuntien hallitusten jäsenet. Kunnia lankesi Helsingin ylioppilaskunnalle, sillä ylioppilaskunta viettää 150-vuotisjuhlaansa. Hyvin näytti lakki laskeutuvan Kauppatorin kaunottaren päähän taviksiltakin.

Koko hulabaloon – reilut 45 minuuttia – Mantan lakituksesta voit katsoa täältä.