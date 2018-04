Moottoripyöräilijä kuoli peräänajossa – Poliisi tutkii asiaa törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena

Moottoripyörällä ajanut helsinkiläismies törmäsi edellään ajaneeseen autoon Tapulinkaupungintie 46:n paikkeilla tänään hieman kello 15 jälkeen.

31-vuotias mies menehtyi törmättyään moottoripyörällä edellä ajaneeseen autoon Helsingissä Tapulinkaupungintiellä klo 15 jälkeen. Poliisi tutkii onnettomuuden syytä. Poliisilla ei ole asiasta muuta tiedotettavaa. #Helsinki #poliisi — Helsingin poliisi (@HelsinkiPoliisi) 30. huhtikuuta 2018

Asiasta kertoi ensin MTV. (siirryt toiseen palveluun)

Ylen tavoittaman Helsingin poliisin yleisjohtajan Teemu Lappalaisen mukaan asiaa tutkitaan törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena.

– On sellaisia viitteitä, että ylinopeudella on osuutta asiaan nimenomaan moottoripyöräilijän kohdalla, että kovalla nopeudella on tullut ja tapahtunut tämä törmäys. Semmoinen lähtökohta tässä tutkinnassa on.

Lappalaisen tietojen mukaan edellä ajanut auto ei ollut tehnyt äkkijarrutusta.

– Tämä tilanne on tullut mitä ilmeisimmin yllättäen autoilijan näkökulmasta.

Muut ihmiset eivät vahingoittuneet onnettomuudessa.