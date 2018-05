Kiinnostus Vallilan Konepaja-alueeseen kiihtyy – osapuolten yhteistyö mahdollinen

Vallilan Ratapiha Oy - niminen kiinteistösijoitusyhtiö osti jo loppuvuodesta Helsingin Vallilan Konepajan alueelta kolme pienempää rakennusta, pajan, voimalan ja lasipalatsin. Yhtiö kaavailee alueelle kauppahallia, ravintoloita, työtiloja sekä panimoa.

Hanke on julkaissut näyttävän sivuston (siirryt toiseen palveluun), jossa se esittelee suunnitelmiaan ja havainnekuvia Helsingin Vallilan Konepaja-alueen mahdollisesta tulevaisuudesta.

Suunnitelmat ovat samankaltaisia kuin Yhdysvaltain entisellä suurlähettiläällä Bruce Oreckilla, joka on neuvotellut pitkään VR:n kanssa Konepajan ostamisesta.

Vallilan Ratapiha Oy ilmoittaa sivuillaan olevansa "helsinkiläinen kiinteistösijoitusyhtiö, jonka omistavat helsinkiläiset Henrik Hemmilä ja Janne Järvinen. Yhtiöllä on pääkaupunkiseudulla pitkällistä liiketoimintaa, kuten kiinteistökehitystä sekä kiinteistöjen vuokrausta."

Kiinteistösijoitusyhtiö keskittyy ostamiensa kolmen kiinteistön kunnostamiseen

Yle Uutisten tavoittaman Vallilan Ratapiha Oy:n hallituksen puheenjohtajan Henrik Hemmilän mukaan kiinteistösijoitusyhtö on kuitenkin toistaiseksi ostanut vain nuo kolme kiinteistöä, joita he kehittävät ja joihin he etsivät vuokralaisia.

Hemmilä ei myönnä, että Vallilan Ratapiha Oy olisi toistaiseksi kiinnostunut lisäksi alueen nykyisten aktiivien toiminnan sydämenä tällä hetkellä toimivasta kokoonpanohallista. Yhtiön sivuilla kuitenkin kerrotaan, että " Vallilan Ratapiha Oy:ssa laadittiin ensimmäiset suunnitelmat alueen kiinteistöjen kehittämiseksi vuonna 2014. Neuvottelumme VR Groupin kanssa alueen muista kiinteistöistä jatkuvat ja toivomme pääsevämme kehittämään niitä visiomme hengessä."

Vallilan Ratapiha Oy:n Henrik Hemmilä ilmoittaa, ettei halua kommentoida yhtiönsä keskeneräisiä asioita.

Hemmilän mukaan on kuitenkin mahdollista, että kaikki alueesta toistaiseksi kiinnostuneet mahtuvat toimimaan Konepajan alueelle. Mitä useampi toimija, sen monipuolisempi tarjonta. Yhtiö ilmoittaa aloittavansa omistamansa pajan kunnostamisen syksyllä.

Konepajan aktiivit kertovat olevansa avoimia eri suunnitelmille

Vallilan Konepajan kehittämistä ajava Konepaja-liike korostaa, että he ajavat alueen asiaa, eivätkä he halua lukita kantaansa tietyn ihmisen puolella olemisesta.

– Me pyysimme Bruce Oreckia silloin mukaan hankkeeseen, kun tarvitsimme sijoittajia. Tietysti me olemme olleet ajamassa Oreckin suunnitelmia, koska ne ovat tähän asti olleet parhaat, sanoo Konepaja-liikkeen aktiivi Jaakko Blomberg.

Konepaja-liike on alkuvuodesta saakka koettanut sopia tapaamista Vallilan ratapiha Oy:n kanssa kuullakseen yhtiön suunnitelmista kasvotusten. Tapaaminen toteutuu vihdoin huomenna, jonka jälkeen myös he ovat viisaampia.

Lue aiheesta lisää:

Yhdysvaltain ex-suurlähettiläs Bruce Oreck on tyrmistynyt VR:n toiminnasta – Konepajakiinteistön tulevaisuus on nyt avoinna