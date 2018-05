Turun ja Helsingin väliselle rataosuudelle merkittäviä hidastuksia kesäkaudelle – junat myöhässä pahimmillaan lähes puoli tuntia

Turun ja Helsingin välinen junaliikenne hidastuu merkittävästi kesän ajaksi.

Hidastuminen johtuu rataosuuden parannus- ja korjaustöistä. Reitin matka-ajat hidastuvat 18.6.–12.8. välisenä aikana enimmillään 24 minuuttia junavuorosta riippuen, VR tiedottaa.

Eniten kesän aikataulumuutokset vaikuttavat Helsingistä Turkuun klo 16.07 lähtevään Express-vuoroon, joka pysähtyy poikkeuksellisesti myös Salossa ja Karjaalla.

Kesän liikennemuutokset on pyritty toteuttamaan siten, että Helsingin lähtö- ja saapumisajat säilyvät lähes ennallaan. Sen sijaan lähtöajat Turusta aikaistuvat ja vastaavasti saapumisajat Turkuun myöhästyvät.

Junat Turusta Helsinkiin lähtevät pääsääntöisesti enintään 15 minuuttia nykyistä aiemmin. Junat Helsingistä Turkuun taas saapuvat pääsääntöisesti noin 24 minuuttia nykyistä myöhemmin.

Suunnittelussa on huomioitu myös Turun laivaliikenteen yhteyksien säilyminen.

Poikkeuksellisen ruuhkainen reitti

Helsinki-Turku on poikkeuksellisen ruuhkainen raidereitti. Siuntioon asti samoilla raiteilla kulkee kaukoliikenteen junien lisäksi HSL-lähiliikennejunia.

Reitti on 80 prosenttia yksiraiteinen. Lisäksi radan heikentynyt kunto vaikeuttaa liikennöintiä entisestään.

Nyt käynnistyneitä ratatöitä tehdään Salon ja Karjaan sekä Karjaan ja Kirkkonummen väleillä. Työt kohdistuvat erityisesti rumpujen, vaihteiden ja radan päällysrakenteen uusimiseen sekä tunneleiden korjaamiseen.

– Rantarata on yksi Suomen vilkkaimmin liikennöityjä rataosia, jonka suosio on kasvanut kahdessa vuodessa kaukoliikenteessä 26 prosenttia. Samalla radan heikentynyt kunto on aiheuttanut täsmällisyysongelmia. Radan kunnon parantaminen on edellytys tavoitellun matkanopeuden ylläpitämiseen ja luotettavaan liikennöintiin, kertoo matkustajaliikennejohtaja Maisa Romanainen.