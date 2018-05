Uutta tietoa urbaanin Sompasaunan palosta: Tumma pakettiauto poistui paikalta vain hetkeä ennen kuin savua alkoi nousta

Poliisi kertoo jatkavansa alkuviikosta palossa tuhoutuneen Sompasaunaseuran Pullosaunan tapauksen tutkintaa.

Helsingin Kalasatamassa toimiva Pullosauna paloi käyttökelvottomaksi maanantaina aamuyöllä. Ilmoitus tulipalosta tuli yöllä ennen puolta kolmea.

Poliisi epäilee paloa tahallaan sytytetyksi ja tutkii sitä vahingontekona. Tekijää tai tekijöitä ei ole toistaiseksi löytynyt, sanoo rikoskomisario Anne Hietala Helsingin poliisista.

– Meillä on se tieto, että siellä on nähty tumma, voimakkaalla moottorilla varustettu pakettiauto, joka on poistunut paikalta.

Hietalan mukaan auto on poistunut paikalta hetkeä ennen tulipaloa ja sen jälkeen savua on alkanut nousta.

Poliisi toivoo vinkkejä myös muilta pakettiauton nähneiltä, hän sanoo.

Pullosauna on rakennettu Sompasaunan alueelle viime syksynä. Se on tehty vapaaehtoistyönä pullonkeräysrahoilla.

Sompasauna on kaikille avoin ja ilmainen, ja se on lämmittänyt löylyttelijöitä jo vuodesta 2011.

Saunaa ylläpitävä Sompasaunaseura palkittiin Helsingin kulttuuriteko -palkinnolla vuonna 2015. Perusteluissa painotettiin saunan aitoa yhteisöllisyyttä, omalaatuista luovuutta sekä sitkeyttä.

