Taistelu Vallilan Konepaja-alueesta jatkuu – Bruce Oreck ei luovuta, ja julkkikset puolustavat hanketta

Kuohunta Vallilan Konepaja-alueen ympärillä ei ota loppuakseen. Yhdysvaltain ex-suurlähettiläs Bruce Oreck taistelee edelleen alueen suurimmasta rakennuksesta eli Kokoonpanohallista, johon hän on suunnitellut Train Factory -projektia.

Hän kaavailee alueelle esimerkiksi pienyritystoimintaa, jonka kautta kahvila-, ravintola- ja ruoka-alan toimijat saisivat tuotteitaan myyntiin.

Neuvotteluja VR Groupin kanssa on käyty pitkään, mutta yhtiö on siirtänyt päätöksentekoa kilpailevan ostajaehdokkaan ilmaannuttua kuvioihin.

Vallilan Ratapihan sivustolta poistettiin tieto neuvotteluista VR:n kanssa

Tiistaina aamulla Yle kertoi, että kiinteistösijoitusyhtiö Vallilan Ratapiha Oy on julkaissut netissä sivuston, jossa se esittelee suunnitelmiaan ja havainnekuvia Helsingin Vallilan Konepaja-alueen mahdollisesta tulevaisuudesta.

Yhtiö osti jo loppuvuodesta Helsingin Vallilan Konepajan alueelta kolme pienempää rakennusta eli pajan, voimalan ja lasipalatsin. Yhtiö kaavailee alueelle kauppahallia, ravintoloita, työtiloja sekä panimoa.

Vielä tänään keskiviikkona aamupäivällä Vallilan Ratapihan sivustolla (siirryt toiseen palveluun) todettiin näin: "Neuvottelumme VR Groupin kanssa alueen muista kiinteistöistä jatkuvat ja toivomme pääsevämme kehittämään niitä visiomme hengessä."

Sivulla oli myös pohjakaavio alueen rakennuksista. Oreckin tavoitteleman Kokoonpanohallin kohdalle oli laitettu muun muassa ravintola- ja liiketiloihin viittaavia kuvakkeita.

Myöhemmin tänään sivustolta poistettiin teksti, joka kertoi yhtiön neuvotteluista alueen muista rakennuksista VR:n kanssa, kuten myös Kokoonpanohalliin liitetyt kuvakkeet. Lisäksi Kokoonpanohallin nimi oli poistettu, ja sen tilalle oli laitettu nimi "Bruno".

Bruno on Kokoonpanohallissa tällä hetkellä toimiva tapahtumatila ja kirpputori.

Yhtiöstä ei pyynnöstä huolimatta kommentoitu Ylelle, miksi sivuston sisältöä on muutettu Kokoonpanohallin osalta, ja miksi sieltä on poistettu kohta, jossa kerrottiin neuvotteluista VR:n kanssa.

Ihan kiva idea, mutta käytännössä se ei toimi niin. Bruce Oreck

Aiemmin tänään Vallilan Ratapihan hallituksen puheenjohtaja Henrik Hemmilä kuitenkin kertoi Ylelle, että hänen puolestaan olisi mahdollista, että kaikki Konepajan alueesta kiinnostuneet toimijat mahtuisivat alueelle.

Kokoonpanohallia tavoitteleva Bruce Oreck ei kuitenkaan pidä realistisena ainakaan sitä, että Kokoonpanohalli jaettaisiin eri sijoittajien kesken. Rakennuskompleksiin kuuluu nykyinen Bruno, sähköjunahalli ja maalaamo.

Oreckin mukaan rakennusten kunnostamiseen tarvitaan tahoa, joka ottaa kokonaisvastuun koko projektista.

– Ihan kiva idea, mutta käytännössä se ei toimi niin. Tällainen projekti on hyvin monimutkainen. Rakennukset ovat vanhoja ja eriskummallisesti rakennettuja. Niiden kunnostus on työlästä ja siihen tarvitaan tarkkaa suunnitelmaa.

Neuvottelut jumittavat

Oreck ei ole vielä luopunut toivosta Train Project -hankkeen suhteen, vaikka neuvottelut VR:n kanssa eivät hänen mukaansa ole juurikaan edistyneet viime aikoina.

– Meillä oli diili, joka piti saada päätökseen jo huhtikuussa, mutta he sanoivat ei. He eivät puhu minulle, joten on vaikeaa neuvotella.

Huhtikuun lopussa Oreck kertoi haastavansa VR:n oikeuteen, jos kauppa ei toteudu. Hän sanoo käyttäneensä hankkeen valmisteluun noin miljoona euroa.

Nyt Oreck sanoo, että ei halua viedä asiaa oikeuteen, mutta on silti valmis siihen.

– En halua haastaa ketään vaan haluan tehdä jotain hienoa kaupungin ja helsinkiläisten hyväksi, mutta jos siihen tarvitaan käräjöintiä, niin en pelkää sitä. Sitä varten asianajajat ja lainsäädäntö ovat olemassa.

Konepaja-Liike on hämmentynyt tilanteesta

Oreckin Train Factory -projekti sai alkunsa, kun Vallilan Konepaja-liike otti häneen yhteyttä etsiessään sijoittajaa, joka auttaisi alueen elävöittämisessä. Konepaja-liike on Vallilan Konepajan alueella ja sen lähistöllä asuvien ja työskentelevien ihmisten yhteisö.

Liikkeeseen kuuluva kaupunkiaktiivi Jaakko Blomberg on huolissaan alueen tulevaisuudesta.

– Me tiedämme aika vähän Vallilan Ratapihan suunnitelmista näille rakennuksille. Visiot heidän jo ostamiensa rakennusten suhteen ovat aika lupaavia, mutta emme ole puhuneet heidän kanssaan tarkemmin, mitä suunnitelmat käytännössä tarkoittavat.

Blomberg toivoo, että yhteistyö Oreckin kanssa jatkuu.

– Oreckin kanssa on ollut asukasiltoja, joten olen aika luottavaisin mielin hänen suhteensa.

Kansalaisadressi ja kannanotto VR:n toiminnasta

Konepaja-Liike on kerännyt yli 6 400 nimeä kansalaisdressiin (siirryt toiseen palveluun), jossa vaaditaan VR:ää viemään Train Factory -neuvottelut loppuun Oreckin kanssa sovituin ehdoin.

Tänään Konepaja-Liike julkisti nettisivuillaan myös kannanoton (siirryt toiseen palveluun), jossa monet julkisuudessa tunnetut henkilöt ilmaisevat, että VR:n toimintatapa neuvotteluissa Oreckin kanssa ei ole heidän mielestään hyväksyttävä.

VR on todennut aiemmin Ylelle, että yhtiön hallitus ei ole hyväksynyt mitään Oreckin tarjousta, joten neuvotteluissa ei ole mitään epäselvää.