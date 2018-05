Verkko-ongelmat riivaavat yhä helsinkiläiskouluja: Kaupunki perusti kriisiryhmän

Verkon ongelmat vaikeuttavat kaikkien Helsingin koulujen koulutyötä lukuun ottamatta ammatillista koulutusta ja varhaiskasvatusta. Ongelmien syy on edelleen pimennossa.

Kerroimme aiemmin Helsingin koulujen koulutyötä koko viime viikon piinanneista laajoista tietoverkko-ongelmista.

Koulujen opetuksen verkon ongelmat eivät ole hellittäneet vieläkään, Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tietohallintopäällikön Soili Haapala vahvistaa.

Noin puolitoista viikkoa sitten esiin tulleiden ongelmien vuoksi on perustettu kriisiryhmä, mutta ongelman aiheuttaja on edelleen epäselvä.

Koulujen tietoverkkoon on reilun viikon aikana tehty useita korjaustoimenpiteitä.

– Vikaa on edelleen opetuksen verkkoon kirjautumisessa, Haapala toteaa. Me emme ole päässeet vieläkään kiinni siihen mikä sen varsinaisen ongelman aiheuttaa.

"Varmasti vaikeuttaa koulutyötä"

Osaatteko arvioida kuinka paljon tilanne on haitannut Helsingin peruskoulujen koulutyötä?

– Koska ongelma on näin laaja, niin varmasti se vaikeuttaa koulutyötä, Haapala myöntää.

Helsingin koulujen digitalisaatio-ohjelma on opetuksen osalta puolivälissä ja kouluihin on toimitettu tuhansia uusia laitteita. Tietoteknisten välineiden käytön osuus opetuksessa on jo merkittävä.

Koulun verkossa on kärsitty pienemmistä tietoliikennevioista jo aiemminkin. Nyt meneillään olevan laajuista ongelmatilannetta Helsingin kouluverkossa ei ole ollut aiemmin.