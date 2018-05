Analyysi: Sellupeli kovenee – Metsä Groupin miljarditehdas sekoittaisi Lapin investointipakan

Tylsien osavuosikatsausten keskelle jysähti tänään varsinainen investointipommi. Metsä Group ryhtyy selvittämään uuden jättitehtaan rakentamista Kemiin.

Yhtiöllä on tällä hetkellä toiminnassa Kemissä sellutehdas, joka on tulossa elinkaarensa päähän. Sille on pian pakko tehdä jotakin.

Vaihtoehtoja on tasan kaksi: joko vanhan laitoksen tilalle rakennetaan täysin uusi tehdas tai sitten korjaillaan vanhaa niin, ettei omaisuus rapistu käsiin.

Kemin tehtaan lopettaminen ei voi olla Metsä Groupille minkäänlainen vaihtoehto.

Kemin jättitehdas on yllätysveto

Metsä Groupiin kuuluva selluyhtiö Metsä Fibre ei ole aiemmin hiiskunut sanallakaan aikeistaan rakentaa kokonaan uusi tehdas Kemiin. Käytännössä tehdas olisi yhtä suuri kuin vuolaasti hehkutettu saman yhtiön Äänekosken biotuotetehdas.

Kyseessä olisi siis taas yksi Suomen teollisuushistorian suurimmista investoinneista. Hintaa toiselle biotuotetehtaalle kertyisi vähintään samat yli miljardi euroa, mitä Äänekosken ylpeys maksoi.

Metsä Groupin myönteinen päätös rakentaa uusi biotuotetehdas Kemiin olisi kova isku muille Lapin metsähankkeille. Samoista puista kilpailisi ennen kaikkea Kemijärven jo kertaalleen suljettu sellutehdas. Sitä ollaan synnyttämässä uudelleen kiinalaisella pääomalla.

Samoista puista kilpailisivat myös Stora Enson tehtaat. Kemin Kaidin biopolttoainejalostamo joutuisi sekin vähintään tarkentamaan investointisuunnitelmiaan. Kaidin olisi tarkoitus valmistaa biotuotteitaan muun muassa metsähakkuiden tähteistä ja muusta puusta.

Edessä voi olla verinen puusota, ja puun hinta voi kivuta taivaisiin. Tai sitten puuta riittää vallan mainiosti ja kohtuuhintaan, jos ja kun muita tehdassuunnitelmia ruvetaan perumaan.

Markku Ojala / AOP

Kaikille puuta ei yksinkertaisesti riitä. Ja olisivatko valtavat puusavotat edes järkeviä.

Metsä Groupilla on muita uusia hankkeita vastaan monta etua. Sillä on jo alueella toimiva infrastruktuuri, vahva puunhankintaorganisaatio ja erittäin arvokas kokemus Äänekosken projektin menestyksellisestä hoidosta. Kemin hankkeen esiselvitys annetaan samojen pomojen hoidettavaksi.

Sellubuumi saattaa hiljentyä yllättäen

Mutta jos ja kun sellu on Suomen kuumin tuote, on pakko kysyä kuinka kauan? Sellu on suhdanneherkkä bulkkituote, joka on yllättänyt metsäpatruunat ennenkin.

Viime vuonna sellun tuotannossa ja viennissä rikottiin kaikkien aikojen ennätykset. Tästä vuodesta metsäjohtajat ovat veikkailleet taas uutta ennätysvuotta. Viennin arvo huitelee luultavasti reilusti yli parin miljardin euron.

Sellua tarvitaan paperin, pakkausmateriaalien ja hygieniatuotteiden teossa. Aasian markkinat vetävät sellua minkä myyntitykit ehtivät myydä.

Ilonpilaajien suuri kysymys kuuluu jälleen kerran: Kuinka kauan sellubuumi voi kestää? Entä jos pakkausten, paperin ja sellun kysyntä hyytyy.

Mitä Suomen uusille sellutehtaille silloin tehdään?

