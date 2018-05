Uudellamaalla totutellaan elämään susien kanssa – "Lapset saavat liikkua omassa pihassa, mutta metsään he eivät saa mennä niin kuin itse sain lapsena"

Kuinka päästä parlamenttiin Libanonissa? Kolme plus yksi tapaa – kokeile ainakin näitä!

Libanon on Lähi-idän maista yksi niitä harvoja, joissa demokraattisilla vaaleilla on ollut jotain merkitystä. Kiemuraisia vaalikuviot ovat silti. Keräsimme neuvoja siihen, kuinka parlamentaarikoksi on parhaiten voinut päästä.