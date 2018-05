Helsingin kylkeen kohoaa valtava alevaatteiden keskittymä – mutta riittääkö sille asiakkaita? Norjalaisyritys: "Tavallista kauppakeskusta emme uskaltaisi avata"

Fortus AS

Vantaan Ikean naapuriin nousee pääkaupunkiseudun ensimmäinen outlet-kylä. Myymälöitä siellä on neljäkymmentä.

Tästä on kyse Lahden moottoritien ja Kehä III:n risteykseen, Vantaan Ikean lähelle norjalaisvoimin kohoava Helsinki Outlet avataan marraskuussa 2019.

Norjalaisyritys uskoo vahvasti, että outlet-myymälät vetävät asiakkaita kovasta kilpailutilanteesta huolimatta.

Ostoskylä aikoo selviytyä laadukkailla tuotemerkeillä ja halvoilla hinnoilla.

Pääkaupunkiseudulle valmistuu lähitulevaisuudessa myös muita kauppakeskuksia kuten Tripla ja Redi.

Lisäksi tuloaan tekee amerikkalainen verkkokauppajätti Amazon.

Helsinki Outlet -kylä kohoaa huonekalujätti Ikean naapuriin Lahden moottoritien ja Kehä III:n risteykseen. Se on tarkoitus avata marraskuussa 2019.

Vuokrasopimuksia on jo solmittu useiden tunnettujen muoti- ja lifestyle-merkkien kuten Hugo Bossin, Tiger of Swedenin ja Guessin kanssa. Muotiliikkeiden lisäksi keskittymään on tulossa urheilu- ja sisustusbrändejä, lasten seikkailupuisto sekä ravintoloita.

Noin yksi kolmesta myymälästä on suomalainen, yksi kolmesta pohjoismainen ja yksi kolmesta kansainvälinen, sanoo projektin takana olevan norjalaisen Fortus AS:n hankevastaava Ådne Søndrål.

Søndrål itse on taustaltaan pikaluistelija. Hän on voittanut muun muassa olympiakultaa Naganossa vuonna 1998.

Hankevastaava Ådne Søndrål. Elise Tykkyläinen / Yle

Verkkokaupan on kerrottu olevan jatkuvassa kasvussa. Uutisoimme esimerkiksi maaliskuussa, että suomalaiset ostavat verkosta ennätystahtia, mutta se sataa ulkomaisten laariin.

Søndrål myöntää, että nettimyynti kasvaa paljon, mutta vakuuttaa, että myös outlet-kylät voivat hyvin – ympäri maailman.

– Tavalliset kauppakeskukset ovat vaikeuksissa tällä hetkellä. Niiden ja outlet-kylien välillä on iso ero.

"Jotain huvipuiston ja kauppakeskuksen väliltä"

Pääkaupunkiseudulle rakennetaan parhaillaan uusia kauppakeskuksiakin, ainakin Helsingin Pasilaan ja Kalasatamaan. Muun muassa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun professori Pekka Mattila on kummeksunut kiivasta rakentamistahtia.

Ådne Søndrål sanoo, että hän pelkäisi avata uutta kauppakeskusta, mutta ei uutta outlet-keskittymää.

– Helsinki on yksi harvoista eurooppalaisista pääkaupungeista, joissa ei ole outlet-kylää jo valmiina. Olemme varmoja, että outlet-konsepti toimii Suomessa niin kuin se toimii kaikkialla Euroopassa ja maailmalla.

Havainnekuva. Fortus AS

Kauppakeskusten houkuttelevuutta heikentää hänen mielestään ainakin se, että ne ovat kaikkialla niin samanlaisia.

Outlet-kylä sen sijaan on kuin päämäärä, johon mennään erikseen, hän sanoo.

– Se on paikka, johon ihmiset menevät ja jossa he viettävät aikaa. Se on jotain turistikohteen ja huvipuiston ja kauppakeskuksen väliltä.

Fortus AS:n tavoite on kunnianhimoinen. Yritys uskoo Helsinki Outletin nousevan kävijämääriltään Pohjoismaiden suurimmaksi outlet-kyläksi.

Tavoitteena on kaksi miljoonaa kävijää vuosittain.

Ruotsissa verkkokaupan nousuun herättiin liian myöhään

Mutta riittääkö uudelle muotikeskittymälle asiakkaita?

Ruotsissa vaatejätti Hennes & Mauritz on kertonut olevansa vaikeuksissa. Verkkokaupan kasvu onkin herättänyt länsinaapurissa kysymyksen, vaivautuvatko ihmiset enää vaatekauppaan.

Myös kaupan alan yritys Stockmann on ilmoittanut sulkevansa yli kaksikymmentä Lindex-myymälää vuoden loppuun mennessä (Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun)).

Suomen Tekstiili ja Muoti -liiton toimitusjohtaja Anna-Kaisa Auvinen sanoo, että suomalaiset käyttävät rahaa vaatteisiin entiseen malliin, mutta se, mitä ja mistä ostetaan, on muuttunut.

– Perinteinen vaatteiden ja jalkineiden vähittäiskauppa on ollut hieman laskussa, mutta urheilukauppa nousee selvästi. Urheilukaupoista ostetaan paljon ulkovaatteita ja yhä enemmän myös muuta pukeutumista.

Auvinen uskoo, että Helsinki Outletille voi riittää asiakkaita – se sijaitsee lähellä Helsinki-Vantaan lentoasemaa ja voi houkutella turisteja puoleensa.

Lähtisivätkö tavalliset suomalaiset vaateostoksille Helsingin ja Vantaan rajalle saakka? Kysyimme tätä ohikulkijoilta tänään torstaina Helsingin keskustassa.

Marjatta Mattsson. Elise Tykkyläinen / Yle

– Lähtisin kyllä. Ainakin täytyisi käydä kartoittamassa, mitä siellä on tarjolla, vastasi Marjatta Mattsson.

Mika Rahikainen. Elise Tykkyläinen / Yle

– Miksei. Varmaan siellä on vähän uutta ja enemmän tarjontaa, totesi puolestaan Mika Rahikainen.

Hanna Immonen. Elise Tykkyläinen / Yle

– Voisin lähteä. Outlet kuulostaa tietenkin siltä, että siellä on outlet-hinnat. Ehkä se houkuttaisi, sanoi Hanna Immonen.

