Kevät tuo katutyöt ja kiertoreitit Helsingin keskustaan – eikä tilanne muutu tulevinakaan vuosina

Kesä on katutöiden kulta-aikaa, toteaa Helsingin infrayksikön päällikkö Jarmo Ahonen.

– Maanrakennuskausi on enemmän kesäaikana ja vähemmän talviaikana. Näin siinä useimmiten käy.

Katuja auotaan ympäri kantakaupunkia. Katuverkko ja etenkin sen alla makaava infra on paikoin aikansa elänyttä ja uusimistarvetta on paljon. Joukkoliikenne kehittyy, liikennemuotoja uusitaan ja samaan aikaan rakennetaan vielä kahta suurta ostoskeskusta Pasilassa ja Kalasatamassa.

Teitä auki tutuissa paikoissa

Yksi suurten urakoiden kohteista on Mechelininkatu, joka on revitty auki jo useampana kesänä. Siellä uusitaan sata vuotta vanhaa infraa, ja maan alta on paljastunut yllätyksiä.

– On jouduttu uusimaan rakenteita suunniteltua enemmän ja toisaalta toimimaan varovaisemmin, jotta nykyinen kunnallistekniikka toimii samaan aikaan, kun uutta tehdään tilalle. Kadun rakenteet on myös tehty sen ajan konsepteilla, eivätkä ne enää vastaa nykypäivän vaatimuksia.

Kun katu kerran on auki, pyritään kaikki työt tekemään maan alla yhdellä kertaa. Työmaalla ovat siis muun muassa sähkö- ja vesiyhtiön edustajat sekä teleoperaattorit.

Helsingissä meneillään olevat katutyöt löytyvät verkko-osoitteesta kartta.hel.fi (kuvakaappaus) Helsingin internet-paikkatietopalvelu

Kalasatamassa pahimmat liikennejärjestelyt ovat jo taaksejäänyttä elämää, sen sijaan Pasilassa ne ovat kuumimmillaan. Pasilan siltojen itään kulkeva liikenne on siirretty yhdelle kaistalle, ja autoilijoita kehotetaan mahdollisuuksien mukaan välttämään siltaa (siirryt toiseen palveluun)kokonaan aina ensi vuoden maaliskuuhun saakka.

– Pasilan seutua ei ainakaan minään oikoreittinä kannata käyttää, toteaa Ahonen.

Uudelle bussiliikenteen poikittaislinjalle Herttoniemi–Munkkivuori taas raivataan tilaa nykyiselle katuverkolle, ja etenkin Reijolankatu–Tukholmankatu–Paciuksenkatu -reitillä kulkeminen tapahtuu työmaiden lomitse.

Jossakin kuitenkin myös helpottaa. Viime vuonna varsinainen palautesuma tuli Mannerheimintieltä, jonka suuret urakat riipivät autoilijoiden hermoja. Tänä vuonna liikenne kulkee Mannerheimintiellä helpommin, lupaa Ahonen.

Malttia ja luovia uudelleenreitityksiä

Liikennejärjestelyt niin autoilijoille, joukkoliikenteelle kuin kevyellekin liikenteelle tehdään parhaan mukaan. Malttia kuitenkin tarvitaan, toteaa infrayksikön päällikkö Jarmo Ahonen.

– Toki työt hidastavat, jos on kaistoja pois käytöstä. Näitä alueita kannattaa välttää, jos on mahdollista.

Eikä helpotusta ei ole lähivuosinakaan tulossa. Vanha katuverkko kaipaa urakoita jatkossakin.

– Ohjelmassa on Hämeentietä, Mäkelänkatua ja Sturenkatua. Siellä on vanhat katuverkostot ja liikennemuotoja myös järjestellään uudelleen. Lähivuosina tässä niin sanotussa vanhassa kaupungissa kyllä tapahtuu.