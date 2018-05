Lasten salakuljetuksesta epäilty nainen saatiin kiinni Helsinki-Vantaalla – "Tarinat olivat epäuskottavia"

Rajavartiolaitos epäilee zimbabwelaisen naisen syyllistyneen kahden alaikäisen tytön salakuljetukseen. Nainen jäi kiinni sunnuntaina Helsinki-Vantaan lentokentällä. Naisen epäillään yrittäneen järjestää noin 7- ja 14-vuotiaat laittomasti Venäjältä Suomen kautta Irlantiin.

Kolmikko otettiin tarkempaan tarkastukseen lentokentällä, koska naisen antamat selitykset matkan tarkoituksesta ja suhteestaan tyttöihin olivat ristiriitaisia.

– Partio jututti naista, ja hänen selityksissään matkan tarkoituksesta oli ristiriitaisuuksia, niissä ei ollut normaalia tarkkuutta. Väitetty sukulaisuussuhde oli kertomuksissa myös vaihdellut, mikä herätti epäilyksiä, Rajavartiolaitoksen tutkinnanjohtaja, luutnantti Juho Sillanpää kertoo.

Tarkastuksessa naiselta löytyi asiakirjoja, joiden perusteella häntä epäillään väärillä henkilöllisyyksillä matkustamisesta. Rajavartiolaitos epäilee, että nainen ei ole tuntenut mukanaan matkaavia tyttöjä ennen matkalle lähtöä.

– Tarinat olivat epäuskottavia. On syytä epäillä, että on matkustettu on väärillä henkilöllisyyksillä. Sitä kautta on tullut epäily, ettei olisi sukulaisuussuhteista kysymys.

Erittäin harvinainen tapaus

Nainen on vangittu rikoksesta epäiltynä. Esitutkinta on edelleen kesken, ja Rajavartiolaitos jatkaa tapauksen tutkintaa.

Tutkinnanjohtaja Sillanpää ei tässä vaiheessa halua kommentoida teon motiivia. Hänen mukaansa lasten kanssa matkustajiin kiinnitetään aina lentokentillä erityistä huomiota.

Lapsien salakuljetus on Suomessa erittäin harvinaista. Tutkinnanjohtaja Juho Sillanpään mukaan Rajavartiolaitokselle tulee vuosittain noin kaksi tai kolme tapausta, joissa epäillään että lapsien järjestettäisi Suomen kautta toiseen maahan.

– Tämän vuoden sisällä on ollut yksi hyvin samankaltainen tapaus, Sillanpää kertoo.