Nyt veroilmoitus esiin ja rahanarvoiset vähennykset taskuun – tässä lukijoiden vinkit ja viisi tärppiä

Verovähennyksiä mielivän on nyt aika ottaa veroilmoitus esiin ja hakea verovähennyksiä. Veroilmoituksen jättämisen takaraja selviää omasta veropumaskasta ja on joko 8. tai 15. toukokuuta.

Kysyimme viime viikolla lukijoilta, millaisia verovähennyksiä he ovat saaneet menestyksekkäästi läpi.

Vastauksista poimitut vinkit on lueteltu alla, ja kunkin esityksen perässä on asiantuntijakommentti Verohallinnon veroasiantuntija Raili Knuutiselta – onko vinkkaaja oikeilla lähteillä vai ei?

"Minulla on ollut sairauskuluja useamman vuoden ajan. Niitä ei voi lisätä verokortille kuluvana vuonna, vaan veronmaksukyvyn alentumisvähennys vuodelta 2017 tehdään vuoden 2018 esitäytettyyn veroilmoitukseen."

– Ilmoituksella voi tosiaan pyytää, että veronmaksukyvyn alentuminen otetaan huomioon. Yleiset minimikriteerit ovat, että sairauskulut ovat vähintään 700 euroa ja samalla ainakin 10 prosenttia hakijan vuosituloista. Esimerkiksi jos kulut ovat yli 1 000 euroa ja hakijan vuositulot alle 10 000 euroa, niin kriteerit täyttyvät.

– Jos hakija ei asu yksin, puolison tulot vaikuttavat myös asiaan. Jos puolisoiden yhteenlasketut vuositulot ylittävät 40 000 euroa, vähennystä ei pääsääntöisesti enää myönnetä.

Yksityiskohtaiset ohjeet ja lisää puolison tulojen vaikutuksesta voi lukea verottajan yhtenäistämisohjeesta (siirryt toiseen palveluun), jossa linjataan sitä mikä menee läpi ja mikä ei.

"Olen tehnyt vuosia Metsähallituksen Luontopalvelulle vapaaehtoistyötä kilometrikorvauksilla. Verottaja tulkitsee ne työkorvauksiksi, eli ottaa niistä veroa. Valittamalla olen saanut niistä veronpalautuksia."

– Tämä voi olla vähän yksittäistapaus. Verovapaata kilometrikorvausta voi maksaa vain työsuhteessa olevalle työntekijälle, ja tässä ei ilmeisesti ole ollut kyse työsuhteesta. Mutta veronalaiseen tuloon kohdistuvat kulut saa vähentää verotuksessa, ja sama pätee tähän tapaukseen.

"Arvopapereihin säästävä saa osan tai kokonaan kodin nettiyhteydestä vähennettyä, kun käyttää yhteyttä kaupankäyntiin. Myös tietokoneen hankinnasta samaan tarkoitukseen voi saada vähennystä."

– Periaatteessa näin tämä menee, eli tietokoneen hankintahinnasta ja nettiyhteydestä saa vähentää sen osan, mikä kohdistuu tulonhankkimistoimintaan. Tästä edellytetään selvitystä, jossa pitää kertoa minkä verran käyttää tietokonetta yksityisasioissa ja minkä verran arvopaperikaupassa.

– Osittainen vähennys olisi tässä todennäköisin, eikä kannata odottaa että vähennys menee läpi ihan satunnaisella kaupanteolla.

"Taloyhtiössä asuva saa kotitalousvähennystä teettämästään työstä, joka ei kuulu vastuujakotaulukon tai lain mukaan yhtiön vastuulle. Vesivahingon yhteydessä omaan laskuun tehdyt parannukset voi työn osalta vähentää, samoin ikkunaremontin yhteydessä tehdyt kaihdinasennukset."

– Juuri näin, vieläpä kun tässä on viitattu vastuujakotaulukkoon ja lakiin. Edellytyksenä vähennyksen saamiselle on kuitenkin se, että omissa remonteissa sopimus tehdään suoraan työn tekijän kanssa ja työ myös maksetaan suoraan tekijälle. Eli ei esimerkiksi taloyhtiön yhteislaskun kautta.

"Teen tietotyötä, ja olen saanut älypuhelimen ja tabletin vähennettyä verotuksessa sillä perusteella että seuraan niillä työhöni kuuluvia asioita myös vapaa-ajallani."

– Tabletin osalta periaate on sama kuin aiemmin tietokoneessa, eli vaaditaan selvitys jonka perusteella arvioidaan paljonko tabletti on työkäytössä. Älypuhelin sen sijaan on hankalampi juttu. Puhelimen kaltaisia yleishyödykkeitä, joita on melkein jokaisella, ei yleensä voi vähentää. Tässäkin asiakkaan selvityksellä työkäytöstä on merkittävä rooli.

Veroilmoituksen voi palauttaa postitse tai sähköisesti vero.fi/veroilmoitus.

Kova talous on Yle Uutisten taloustoimituksen sarja, jossa on joka toinen maanantai perusteellinen verkkohaastattelu ajankohtaisen ihmisen kanssa. Joka toinen maanantai sarjassa on tiivis video, jolla avataan talouden pinnan alla vaikuttavia ilmiöitä.