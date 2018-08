Etelä-Sudanissa solmittiin rauha, jota Jacob, Ayak ja Yousef ovat edistäneet musiikilla ja muraaleilla – "Haluamme maan, jossa voimme kasvattaa lapsiamme"

Anataban-liikettä edustava Jacob Bul Bior kertoo, että tärkeää on motivoida nuoria taiteilijoita. Jos turhautuminen käy liian suureksi, aseistautuneisiin ryhmiin on helppo liittyä.

Anataban-liikettä edustava Jacob Bul Bior kertoo, että tärkeää on motivoida nuoria taiteilijoita. Jos turhautuminen käy liian suureksi, aseistautuneisiin ryhmiin on helppo liittyä. Liselott Lindström / Yle

Rauhansopimuksen pitäisi päättää neljä vuotta kestänyt sota, joka on tehnyt Etelä-Sudanin johtajista järjettömän rikkaita. Samaan aikaan ihmiset kärsivät. Näin ei tarvitse olla, sanoo nuorten taiteilijaryhmä Anataban.

JUBA, ETELÄ-SUDAN Valkoinen nyrkki osoittaa uhmakkaasti kohti taivasta. Valtava musta silmä valvoo huonetta. Uusi seinämaalaus valmistuu pikkuhiljaa taiteilijaliike Anatabanin tiloissa Etelä-Sudanin pääkaupungissa Jubassa.

– Silmä tarkoittaa, että me näemme, miten valtaapitävät välittävät vain itsestään eivät kansalaisista. Olemme heränneet, sanoo Jacob Bul Bior.

Hän on yksi Anatabanin perustajajäsenistä. Ana taban tarkoittaa arabiaksi "olen väsynyt". Liike perustettiin vuonna 2016 Etelä-Sudanin naapurimaassa Keniassa, kun uudet taistelut olivat leimahtaneet pääkaupungissa Jubassa.

Runoilija Ayak Chol Deng Alak myös maalaa kirjoittamisen ohella. Nyrkki symboloi vastarintaa. Liselott Lindström / Yle

Nuoret taitelijat järjestivät työpajan maanpaossa.

– Tunsimme kaikki itsemme yksinäisiksi ja voimattomiksi maamme tilanteen vuoksi. Yhdessä ymmärsimme, että voimme tehdä jotain, sanoo Ayak Chol Deng Alak.

Nyt taiteilijoiden unelma on lähempänä toteutumista. Etelä-Sudanissa solmittiin sunnuntaina rauhansopimus, jonka pitäisi päättää neljä vuotta jatkunut sota.

Mitenkään varmaa rauhan palaaminen ei ole. Edellinen rauhansopimus solmittiin vuonna 2015, mutta se kaatui väkivaltaisuuksiin vuotta myöhemmin.

Ayak Chol Deng Alak seisoo tuolin päällä ja maalaa tarkan valkoisen rajan mustalle pohjalle.

Kun Anataban perustettiin Kenian Elementaitassa, mukana oli 20 nuorta eteläsudanilaistaiteilijaa. Nyt aktiivisia jäseniä on jo 600, minkä lisäksi verkostoissa mukana on vielä enemmän. Osastoja on ympäri maata, myös pakolaisleireillä sekä Ugandan ja Kenian kaupungeissa.

Taiteella on valtava voima etenkin maassa, jonka väestöstä suurin osa ei osaa lukea ja kirjoittaa.

– Taide puhuu suoraan ihmisen sieluun, meidän kaikkien sisimpään. Taide puhuu kaikkia kieliä, Bul Bior sanoo.

Tunnettu katutaitelija Banksy on inspiroinut muraalin Juban keskustassa. Liselott Lindström / Yle

Viranomaiset valvovat taidettakin

Musiikki soi kovaa valoisassa huoneessa.

Lopulta kynä voittaa aina miekan. Sotilaat saattavat voittaa sodat, mutta kenraalit ottavat kunnian, laulun sanat kuuluvat.

Yousef Mohammed laulaa mukana omassa räpissään Pieces of peace eli suomeksi Rauhan palaset. Hän kutsuu musiikkiaan valveutuneeksi räpiksi.

Anatabaniin kuuluu ihmisiä kaikilta eri taiteenaloilta. He tekevät näytelmiä, musiikkia, runoja, sarjakuvia ja elokuvapätkiä. Ja valtavia seinämaalauksia – niitä näkyy ympäri Jubaa. Se ei tietenkään ole jäänyt valtiolta huomaamatta.

– Aina välillä meitä pyydetään viranomaisten puheille. Pystymme yleensä puhumaan itsemme ulos tilanteista. Sanomme asiat niin kuin ne ovat. Teemme väkivallatonta työtä rauhan puolesta, Jacob Bul Bior sanoo.

Katumaalaukset eli muraalit ovat näkyvin Anataban taiteenmuoto. Liikkeen jäsenet maalasivat uuden muraalin toimistonsa seinään. Liselott Lindström / Yle

Anatabanin tärkein tehtävä on herättää ihmiset ja saada heidät ymmärtämään omat oikeutensa. Tiedostava kansa, joka ymmärtää poliittisia tapahtumia, voi muuttaa asioita, sanoo Ayak Chol Deng Alak.

– Nyt moni ei ymmärrä, että tomaattien hinnankorotus johtuu poliittisesta tilanteesta. Tai että tuloksettomat rauhanpyrkimykset vaikuttavat siihen, ettei terveydenhuoltoa ole saatavilla.

Unelmana käydä yökerhossa

Moni ryhmän aktiivi menetti ystäviä ja sukulaisia Juban rajuissa taisteluissa heinäkuussa 2016.

– Haluamme rauhallisen maan, jossa voimme mennä ulos ystäviemme kanssa ja vain olla. Jossa voimme käydä yökerhossa ja tulla kotiin ilman, että meille tapahtuu mitään pahaa. Haluamme maan, jossa ihmisoikeuksia kunnioitetaan. Ja jossa voimme kasvattaa lapsiamme, Bul Bior sanoo.

Hän itse kasvoi pakolaisleirillä, kuten moni muukin eteläsudanilainen.

En halunnut mennä, he sieppasivat minut. En halunnut kuolla, en halunnut paeta, Yousef Mohammed räppää.

Jacob Bul kertoo, ettei kukaan välitä hänen heimotaustastaan, kun hän kiertää puhumassa Anatabanista eri puolilla maata. Liselott Lindström / Yle

Kun Etelä-Sudan itsenäistyi vuonna 2011, toivoa paremmasta oli valtavasti. Neljä vuotta kestäneen sisällissodan myötä toivo on vaihtunut väsymykseen. Etelä-Sudan oli yksi maailman köyhimmistä valtiosta jo ennen sotaa.

Aiemmin Sudaniin kuuluneessa Etelä-Sudanissa on kokemusta sotaväsymyksestä. Sudanin toisessa sisällissodassa etelä- ja pohjoisosa taistelivat keskenään vuodet 1983–2005. Ensimmäinen sisällissota taas tappoi yli puoli miljoonaa ihmistä vuosina 1955–72.

Maalauksen hahmo muistuttaa epäilyttävän paljon eteläsudanilaista poliitikkoa. Liselott Lindström / Yle

Etelä-Sudanin sisällissodassa oli etniset jakolinjat, jotka eivät ole kadonneet minnekään. Presidentti Kiir kuuluu enemmistöheimo dinkoihin, kun taas varapresidentti Riek Machar kuuluu Etelä-Sudanin toiseksi suurimpaan nuer-heimoon.

Etelä-Sudanissa on kymmeniä muitakin heimoja, joita vallasta taistelevat osapuolet ovat käyttäneet hyväkseen sodassa.

Vihapuheen yleistyminen sodassa herätti viime vuonna pelkoja Ruandan kansanmurhan uusiutumisesta.

Anatabaniin saa tulla jokainen heimosta riippumatta.

"Olemme vaihtoehto, joka toimii"

Mitä enemmän hikoilemme rauhassa, sitä vähemmän vuodamme kuiviin. Ilman rauhaa unohdamme keitä me olemme, Mohammedin räppi jatkuu.

Anataban järjestää toukokuussa taidefestivaalit Jubassa. Viime vuonna ne kestivät päivän, tänä vuonna festivaali on kasvanut kahteen päivään. Ensi vuonna ehkä jo viikon, ryhmä visioi.

– Isoilla festivaaleilla yritämme viestiä nuorille, että me kaikki kärsimme yhtä paljon heimosta riippumatta. Vain valtaeliitti saa erikoiskohtelua, Ayak Chol Deng Alak sanoo.

Festareiden nimi on Hagana eli “se on meidän”.

– Tämä on meidän kaikkien maa, riippumatta siitä kuka olet. Meidän pitää ottaa se takaisin, Ayak Chol Deng Alak jatkaa.

Anataban haluaa symboloida nyrkillä vastarintaa. Nämä muraalit maalattiin vuonna 2017. Liselott Lindström / Yle

Anataban haluaa toimia esimerkkinä muillekin nuorisoryhmille. He toivovat taiteensa toimivan myös keskusteluavauksena.

Jacob Bul Biorin mielestä eteläsudanilaisten pitäisi kyetä sytyttämään sama toivon kipinä, joka valtasi Etelä-Sudanin itsenäistymisen jälkeen.

– Jos kukaan ei nouse barrikadeille tulevien sukupolvien ja omien lapsiemme puolesta, Etelä-Sudan on tuhoon tuomittu.

