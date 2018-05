Osallistu keskusteluun: Kenen on vastuu, jos koulu on homeessa ja lapset sairastuvat?

Osa helsinkiläisvanhemmista ihmettelee kaupungin tapaa hoitaa sisäilmaongelmia kouluissa. Ovatko sinun lapsesi homekoulussa? Miten asiaa on yritetty ratkoa? Keskustele!

Opettaja Jenni Muhosen olo on tukkoinen, kun hän antaa haastattelua sairaslomapäivänään kotinsa pihalla.

– Olen päivän pois töistä, jotta toivun ennen ensi viikon koeviikkoa, Muhonen sanoi viikonvaihteessa.

Helsinkiläisen Konalan koulun englannin kielen lehtori Muhonen kärsii työpaikkansa sisäilmaongelmasta.

Muhonen ei ole ainoa, joka kärsii. Koulussa on useita oppilaita, jotka joutuvat välillä lähtemään koulusta kesken päivän, kun he ovat huonovointisia. Muhonen kertoo, että aiemmin yksi opettaja on vaihtanut toiseen kouluun ja toinen opettaja kokeilee parhaillaan, voiko työskennellä toisessa koulussa.

Konalan koulun tilanne ei juuri poikkea muista sisäilmaongelmaisista kouluista Helsingissä.

Konalan koulu toimi aikoinaan kahdessa eri toimipisteessä, joista pikkukoulu suljettiin homemikrobien vuoksi viisi vuotta sitten. Asiasta uutisoi Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun). Tuolloin toisen koulurakennuksen pihalle tuotiin tilanpuutteen vuoksi parakki.

Muhonen pääsi ilokseen opettamaan parakkiin. Iloa uudesta työtilasta ja terveitä päiviä kesti vuoden ajan.

– Kunnes parakissa alkoi vesivahingot. Vettä tuli ikkunoista, lattiakaivoista ja ovenpielistä sisään. Viemäristä pulppusi vessasäiliön sisällöt lattioille, Muhonen kuvailee.

– Olen viimeisen parin vuoden ajan aktiivisesti yrittänyt, että parakki vaihdettaisiin.

Parakki on osa Konalan koulun ongelmaa. Ylen haltuunsa saaman mikrobitutkimusraportin mukaan päärakennuksessa on havaittu muun muassa sädesieniä, jotka viittaavat kosteusvaurioon. Taysin allergiakeskuksen ylilääkäri Jussi Karjalainen kertoo Aamulehdessä (siirryt toiseen palveluun), että sädesienten terveyshaitoista ei kuitenkaan ole selvää näyttöä.

Karjalainen kommentoi Ylelle, että koska sädesieni liittyy rakennusten kosteusvaurioihin, niin tällaisissa rakennuksissa ihmisillä on enemmän oireilua kuin kuivissa tiloissa. Hänen mukaansa sädesienilöydös kertoo siis kosteusvauriosta, joka tulee tietysti korjata.

Konalan koulu. Elise Tykkyläinen / Yle

Koululle on tehty useita kuntotutkimuksia, mutta myös oppilailta on kyselty oireilevatko he. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen oppilaiden sisäilmakyselyn (siirryt toiseen palveluun) tulosten mukaan yleisoireiden raportointi Konalan ala-asteella oli korkeammalla tasolla kuin yleisesti helsinkiläisissä alakouluissa.

Myös muissa alakouluissa on raportoitu yksittäisen oireryhmän korkeista esiintyvyyksistä. Muun muassa Jakomäen peruskoulussa ja Pakilan ala-asteen koulussa raportoitiin silmäoireista, Maatullin ala-asteen koulussa hengitystieoireista ja Suutarinkylän peruskoulussa oppilaat kokivat enemmän hengitystie-, silmä-, ja iho-oireita enemmän kuin oppilaat yleisesti alakouluissa.

Toimiiko kaupunki liian hitaasti?

Konalan koulun peruskorjaussuunnitelma ja päätös sen aloittamisesta on tehty. Opettaja Muhosen mukaan kaupunki lupasi vielä viime syksynä, että väistötiloihin päästään muuttamaan tämän vuoden joulukuussa. Alkuvuodesta kuitenkin ilmoitettiin, että korjaus siirtyy vielä puolella vuodella. Näillä näkymin koulun peruskorjaus alkaa kesäkuussa 2019.

Liian myöhään, sanoo äiti Mervi Eronen. Hän on huolissaan lapsensa terveydestä. Erosen lapsi sairastaa vaikeaa astmaa.

– Lapselleni on nyt määrätty niin paljon lääkkeitä kun vain on mahdollista, Eronen sanoo.

Erosen mukaan koulussa on useita muitakin lapsia, jotka oirehtivat. Missä vaiheessa aloit epäillä koulun sisäilmaongelmaa?

– Hälytyskellot soivat, kun kuulin, että muillakin lapsilla on oireita. Kurkkukipua, päänsärkyä ja pahoinvointia, Eronen kuvailee.

Mervi Eronen Konalan alakoulun pihalla Elise Tykkyläinen / Yle

Eronen osoittaa koulun sisäänkäyntiä ja kertoo poikansa luokan olevan "tuolla alakerrassa".

– Sairastumisia tulee paljon vielä, hän lisää, ja kertoo, että on kuullut kolmesta uudesta oireilijasta viime päivinä.

– Kyllä pitäisi tehdä jotain ja pikaisesti, Eronen sanoo.

Pimittääkö kaupunki?

Viime aikoina on kirjoitettu useista tapauksista, joissa vanhemmat ovat kritisoineet kaupungin huonoa tiedottamista ja liian vähäisiä toimia.

Maaliskuussa Yle kirjoitti Puotilan koulusta, jossa sädesientä löytyi ala-asteen rakenteista. Kaupunki ei kertonut löydöksistä vuoteen, vaikka lapset oireilivat koulussa.

Helsingin Sanomat kertoi myös kuinka Lauttasaaren ala-asteelta löydettiin sädesientä jo 2015 (siirryt toiseen palveluun). Lehden mukaan osa opettajista ja lasten vanhemmista on huolestuneita, sillä remontti kouluun aiotaan tehdä vasta vuonna 2020.

Myös jotkut Konalan ala-asteen vanhemmista syyttävät kaupunkia tutkimustietojen pimittämisestä. Kritiikkiä saa myös se, että tietoa joutuu itse vanhempana penkomaan. Eronen on omien sanojensa mukaan käyttänyt aikaansa lapsen koulun tilanteen selvittämiseksi paljon.

– En ole aikaa laittanut ylös, mutta älyttömän paljon.

Eronen ja Muhonen kertovat molemmat itse tilanneensa koulua koskevat tutkimukset kaupungin tilakeskukselta ja saaneensa vahvistuksen epäillyillensä.

Myös helsinkiläisten koulujen vanhempainyhdistysten kattojärjestö Helvary on useaan otteeseen ottanut kantaa helsinkiläiskoulujen sisäilmaongelmiin. Helvary on arvostellut kaupungin puutteellista ja hidasta tiedottamista (siirryt toiseen palveluun).

Kaupungilla vastuu on hajautunut

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Pia Pakarinen sanoo, että tilannetta hankaloittaa se, että vastuu on hajautunut monelle eri taholle. Esimerkiksi niin, että rakennuksen omistaja, eli kaupunkiympäristön toimiala, vastaa tiloista ja niiden kunnosta, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala vastaa tiloissa tapahtuvasta toiminnasta. Lisäksi henkilökuntaa varten on työterveyshuolto ja kouluterveydenhoito oppilaita.

Pakarisen mukaan tietoja ei hyssytellä. Pakarinen kertoo, että kaupungilla on valmisteilla selkokielinen sivusto, josta tulevaisuudessa löytää koulukohtaiset tiedot kuntotarkastuksista.

– Silloin jos todetaan, että tiloissa ei pysty olemaan, järjestetään väistötilat, Pakarinen vakuuttaa.

– Lähtökohtana on, että meillä ei ole yhtään sellaista opiskelutilaa, missä ei olisi turvallista ja terveellistä opiskella.

Apulaispormestari Pia Pakarinen Antti Kolppo / Yle

Silti osa vanhemmista tekee valtavasti työtä koulujen sisäilman takia. Osa heistä kokee, että kaupunki välttelee vastuuta. Ovatko koulujen sisäilmaongelmat jääneet vanhempien vastuulle?

– Ei se vanhempien tehtävä tietenkään ole. Kaupunkiympäristön toimiala vastaa siitä, että kiinteistöt ovat semmoisessa kunnossa kuin kuuluu. Itse olen tehnyt selväksi sen, että meidän näkökulma on se, että vain terveellisissä ja turvallisissa tiloissa voi helsinkiläiset opiskella, Pakarinen sanoo.

Pakarinen painottaa useaan otteeseen, että tavoitteena on nopeuttaa koulujen peruskorjausten tahtia. Helsinki julkaisi viime syksynä kaupunkistrategian (siirryt toiseen palveluun), jossa mainitaan turvalliset ja terveet koulut. Millaista työtä tämän tavoittamiseksi tehdään?

– Meillä on laadinnassa kiinteistöstrategia, eli kaikki kiinteistöt käydään läpi. Teemme suunnitelman siitä, missä tahdissa me näitä kouluja nopeammin pystyttäisiin korjaamaan, Pakarinen sanoo.

Voit keskustella aiheesta kello 16.30 asti. Sininen kommentointilinkki löytyy jutun alhaalta, uutiskirjemainoksen alapuolelta.

Lue lisää:

Helsingin suurin lukio miljoonaremonttiin – Tavoitteena terve sisäilma ja lisätilaa sadalle oppilaalle

Moduulit lääke sisäilmaongelmiin? Professori: Väistötiloja homekouluille tarvitaan nopeasti

Aiheuttiko päiväkodin sisäilma 5-vuotiaan astman? Helsingissä korjattiin viime vuonna 60 päiväkotia sisäilman takia

Lääkäri ei usko ja työnantaja kieltää ongelmat – näin sisäilmasairaat putoavat työelämästä

Valtava korjausurakka – Helsingin kouluja pitäisi korjata puolella miljardilla eurolla

Kuka on vastuussa homekouluista? Kymmenen vastausta yleisön kysymyksiin