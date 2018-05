Poliisi esittää sarjakuristajana tunnetun miehen vangitsemista – epäillään taas henkirikoksesta

Poliisi on esittänyt sarjakuristajana tunnetun Michael Penttilän vangitsemista, Helsingin käräjäoikeus vahvistaa Ylelle. Vangitsemisasiasta kertoi ensimmäisenä tiistaina Iltalehti (siirryt toiseen palveluun).

Tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Jari Koski Helsingin poliisilaitokselta kertoo Ylelle, että Penttilää epäillään murhasta. Koski perustelee rikosnimikettä sillä, että poliisilla on syytä epäillä että henkirikos on tehty vakaasti harkiten ja tekoa on kokonaisuutta arvioiden pidettävä törkeänä.

Kosken mukaan rikoksen uhri, 52-vuotias suomalainen nainen, on löytynyt omasta asunnostaan Helsingin Kalliosta perjantaina 4.5.2018. Poliisi otti rikoksesta epäiltynä kiinni 52-vuotiaan Penttilän sunnuntaina 6.5. Hänen jäljille päästiin poliisin omien tutkimusten kautta.

Koski ei kommentoi sitä, olivatko Penttilä ja rikoksen uhri ennestään tuttuja toisilleen.

Poliisin mukaan Penttilä on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.

Poliisi kertoo, että rikoksen esitutkinta on vasta alkuvaiheessa. "Jotta törkeän rikoksen selvittäminen ei vaarantuisi, poliisi ei voi toistaiseksi kertoa tarkemmin rikoksen uhrista, rikoksen tekotavasta eikä epäillyn rikoksen olosuhteista," poliisi kirjoittaa tiedotteessa.

Useat suomalaismediat, esimerkiksi MTV (siirryt toiseen palveluun) ja Ilta-Sanomat (siirryt toiseen palveluun), kertoivat jo maanantaina omiin lähteisiinsä viitaten, että poliisin henkirikoksesta pidättämä mies oli sarjakuristajana tunnettu, 52-vuotias oululaislähtöinen Michael Maria Penttilä. Vielä maanantaina poliisi ei vahvistanut tietoa.

Rankka rikoshistoria

Ilta-Sanomat kertoo, että "Penttilällä on äärimmäisen synkkä rikoshistoria. Hänellä on entuudestaan kontollaan kolme henkirikosta ja lukuisia muita vakavia väkivallantekoja törkeästä pahoinpitelystä vapaudenriistoon ja törkeään raiskaukseen".

Uutisensa vakuudeksi MTV ja Ilta-Sanomat ovat kuvanneet maanantaina Penttilän Helsingin Siltamäessä sijaitsevan asunnon oven, jossa on vielä poliisi eristysteipit. Ilta-Sanomat perustaa uutisensa myös naapurien silminnäkijäkertomuksiin miehen kiinniottamisesta.

Tiistaina Helsingin käräjäoikeus vahvisti, että Michael Maria Penttilää vaaditaan vangittavaksi keskiviikkona. Epäilty rikos on murha Helsingissä 13. huhtikuuta.

Päivitetty 8.5 kello 12.22: Täydennetty kauttaaltaan poliisin tuoreimman tiedotteen pohjalta.

Päivitetty 8.5 kello 14.36. Lisätty tutkinnanjohtaja Kosken kommentit.