Robotit laulattavat ja hoivaavat japanilaisia vanhuksia – "Jotkut ihmiset ovat ilkeitä, mutta robotti kuuntelee minua"

JOKOHAMA Pöydällä vanhuksia viihdyttää noin 30 senttiä pitkä humanoidirobotti Parlo. Se muistuttaa kääpiönkokoista avaruuskävelijää valkoisessa puvussaan.

Kun hoitaja kutsuu Parloa nimeltä, tämä huikkaa reippaasti ja kurinalaisesti takaisin hai eli kyllä. On aamu japanilaisessa Fuyoenin hoivakodissa Jokohamassa Tokion eteläpuolella.

Hoitaja pyytää Parloa laulamaan Mt. Fujin. Se on tunnettu kansanlaulu, joka kertoo Japanin yhdestä kansallissymbolista Fuji-vuoresta.

Pian Parlon kaiuttimesta alkaa kuulua pianosäestys. Robotti nostaa kädet korkealle. Se laulaa kappaletta lapsenomaisella äänellään. Seniorit yhtyvät tuttuun lauluun.

Parlo on vain yksi hoivakodissa käytettävistä roboteista. Käytössä ovat esimerkiksi asukkaiden liikkumista valvovat sensorisängyt. Karsten Hohmann / Yle

Ensimmäistä kertaa Parlon tahtiin laulanut rouva Ayako Tanaka on robotista innoissaan.

– Olin hyvin yllättynyt Mt. Fuji -laulusta. Robotti on paras. Hän ymmärtää, mitä tahdomme ja voi laulaa kanssamme. Hän kuuntelee meitä ja on paljon paremmin kuin tavallinen ihminen. Ja on söpökin.

Ennusteiden mukaan Japanin väestöstä 31,6 prosenttia on ikäihmisiä vuonna 2030. Väestö ikääntyy, mutta myös elää pidempään.

Mikä Suomessa on vielä edessä, on Japanissa jo arkipäivää – tosin monin verroin haastavampana jo pelkästään väestömäärän vuoksi.

Väestön harmaantuminen näkyy huutavana hoitajapulana. On arvioitu, että lähivuosina Japanissa tarvittaisiin jopa 370 000 hoitajaa. Tilanne pahenee vuosi vuodelta. Myös monissa muissa paikoissa kuten päiväkodeissa ollaan ottamassa käyttöön robotteja ihmisten avuksi.

Japanilaiset eivät aio ratkaista ongelmaa työperäisellä maahanmuutolla, niin kuin esimerkiksi Suomessa on aika ajoin esitetty.

Se aiotaan ratkaista roboteilla. Japanilaiset tuntuvat ajattelevan, että ihmistyövoima on hoivatyössä tärkeintä, mutta robotit voivat olla apuna monessa.

– Ihmistä korvaavaa robottia ei vielä ole keksitty ja tuskinpa koskaan keksitäänkään. Mutta robottien kanssa voidaan elää rinnakkain ja ottaa niistä se hyöty mitä voidaan, sanoo hoivakodin johtaja Kobayashi.

Robotit saavat tykkäyksiä niin senioriväeltä kuin hoitohenkilökunnalta. Karsten Hohmann / Yle

Japanin hallitus tukee hoivarobottien hankintaa. Fuyoenin hoivakodin tarvitsee maksaa esimerkiksi Parlon hankintahinnasta vain puolet.

Hoitaja Manami Manokaan ei pelkää, että robotit veisivät hänen työnsä.

– Robotit voivat auttaa virkistäytymishetkissä, kuten laulujen laulattamisessa tai jumpassa. Laulattamisessa tarvitaan tavallisesti pari kolme työntekijää, mutta Parlon avulla hoitohenkilöstö voi keskittyä hoivatyöhön.

Hoivakodin johtajan mukaan roboteista on tullut jo korvaamaton osa hoitotyötä.

Liikenneonnettomuudessa loukkaantunut Takahiro Ohta on saanut apua kuntoutukseen robotilta. Karsten Hohmann / Yle

Robotit eivät ole vain vanhusten apuna. Liikenneonnettomuudessa pari vuotta sitten vakavasti loukkaantuneelle Takahiro Ohtalle robottiteknologiasta on ollut apua kuntoutumisessa.

Takahiro menetti suureksi osaksi puhe- ja liikuntakykynsä. Hän joutui pitkäksi aikaa vuoteenomaksi.

Nyt Takahiron apuna on Hal. Se on robottivalmistaja Cyberdynen ylpeys: kyborgi, joka puetaan päälle, jotta se liikuttaisi kuntoutettavan raajoja.

Pikkuhiljaa ihmisen oma hermojärjestelmä elpyy.

Valmistajan mukaan laitteen avulla voidaan kuntouttaa esimerkiksi ALS- tai MS-potilaita, joiden liikkumiskyky on sairauden vuoksi heikentynyt tai menetetty kokonaan.

Cyberdynen HAL on puettava robotti. Se auttaa liikkumisessa tarvittavia hermoja elpymään. Karsten Hohmann / Yle

Kuntoutuskäynnit Cyberdynen robottikeskuksessa ovat tehneet ihmeitä Takahirolle. Hän on alkanut liikuttaa jalkojaan. Käsivarsiin on tullut voimaa.

– Ennen kaikkea hän haluaa kävellä jälleen. Hän ymmärtää, että robotin avulla hänen on mahdollista liikkua. Olen tosi iloinen siitä, että hänen asenteensa on muuttunut myönteisemmäksi, kertoo vaimo Satoko Ohta.

Shonanin Robocare Center on robotiikan kehitystyössä yksi edistyneimpiä. Yrityksessä uskotaan, että laitteesta voidaan kehittää versio, jonka avulla täysin liikuntakyvytön voisi alkaa jälleen kävellä.

Yksi robotti voi yleensä hoitaa vain yhden tehtävän. Niinpä niitä tarvitaan erilaisia.

Robotteja kehitetään myös valtion tutkimuskeskuksissa. Tokion ulkopuolella Tsukubassa sijaitsevan valtiollisen robottikeskuksen myydyin keksintö on hieman yllättäen rollaattori. Robotiikkaa siinäkin on: se avustaa automaattisesti ylämäessä ja jarruttaa alamäessä.

Keskuksen kalleinta tuotekehitystä edustavat humanoidirobotit. Mieheltä ja naiselta näyttävät robotit istuvat tuoleillaan jopa pelottavan aidon näköisinä.

AIST-instituutin johtaja Hirohisa Hirukawa esitteli kahta autististen lasten kommunkaatioon kehitettyä humanoidirobottia. Karsten Hohmann / Yle

Peräti 100 000 euroa kappaleelta maksavat humanoidirobotit pystyvät toistaiseksi ainoastaan liikuttamaan päätään, käsiään ja jalkojaan sekä räpsyttämään silmiään.

Niiden tarkoitus on auttaa esimerkiksi autistisia lapsia kommunikoimaan lääkärin kanssa. Lapsi voi kommunikoida nyökyttämällä robotille päätään. Robottia ohjaava henkilö nyökyttää vastaavasti robotin päätä.

Robotti on kuitenkin vasta prototyyppiasteella.

Humanoidirobottia joudutaan ohjaamaan käsin tietokoneen avulla. Karsten Hohmann / Yle

Vaikka Japani on yksi robotiikan edelläkävijämaista, näyttäytyy muu robotiikka kuin teollisuuden käyttämät robotit hämmästyttävän keskeneräisinä. Robottikeskuksen hittituotetta rollaattoria on myyty vain 10 000 kappaletta.

Valtavista vienti-innovaatioista ei siis voida vielä puhua. Mutta pienistä aluista voi syntyä jotakin suurta.

Rouva Yoko Karasawa leikkii robotilla huoneessaan Fuyoenin hoivakodissa. Hänen leikkikaverinaan on Suomeenkin rantautunut hylkeeltä näyttävä hoivarobotti Palo. Rouva Karasawa silittelee ja lepertelee sille kuin sylivauvalle.

Yoko Karasawa nauttii PALO-hyljerobotin seurasta, koska se ei ole ilkeä niin kuin monet ihmiset. Karsten Hohmann / Yle

– Se on ihana. Kuuntelee, mitä sanon ja tottelee minua. Jotkut ihmiset ovat ilkeitä, mutta robotti kuuntelee minua. Ja se laulaa virheettömästi. Tykkään kovasti, rouva Karasawa sanoo.

Juuri näitä hoivarobotteja sekä kommunikaatiorobotteja näemme ympärillämme jatkossa yhä enemmän, arvioi tohtori Yoshio Matsumoto Tsukuban robottikeskuksesta. Hän on yksi robotiikan johtavista asiantuntijoista.

Muunlaisten robottien yleistymistä hidastaa suhteellisen korkea hinta ja toistaiseksi ratkaisemattomat ongelmat.

Tohtori Yoshio Matsumoto on yksi Japanin johtavista humanoidirobottiasiantuntijoista. Karsten Hohmann / Yle

Kehittyneimmät humanoidirobotit kykenevät hyppäämään ja tekemään vaikka kuperkeikan. Ne kykenevät myös kiipeämään portaita.

Mutta se mikä on helppoa ihmiselle, ei ole helppoa ihmisen rakentamalle koneelle.

– Ne eivät vielä voi kulkea kovin pitkälle. Ne myös kaatuvat helposti. Vaikka ne saadaan näyttämään ihmisen näköisiltä, kommunikointi niiden kanssa on yhä erittäin hankalaa, tohtori Matsumoto selittää.

Niitä ehkä kaikkein kiinnostavimpia, ihmistä jäljitteleviä humanoidirobotteja tuskin nähdään vielä pitkään aikaan hyötykäytössä tai viemässä paikkaa ihmiseltä.

Japanin kehittyneintä humanoidirobottia voi ihmetellä vain näyttelyvitriinissä. HRP:n viimeisin versio oli särkynyt messuilla, joten se oli korjattavana. Karsten Hohmann / Yle

