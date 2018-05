Teiniäidin pojasta maailman rikkaimmaksi mieheksi – Jeff Bezos rakensi Amazonista imperiumin, seuraavaksi hän haluaa valloittaa avaruuden

Jeff Bezos oli fiksu jo pienenä.

Taaperoikäisenä hän irrotti pinnasänkynsä kaiteet ruuvimeisselillä, koska halusi nukkua tavallisessa sängyssä. Lapsena kokeiluista saivat osansa kodin sähkölaitteet. Opettajilleen hän kertoi, ettei ihmiskunnan tulevaisuus ole tällä planeetalla (siirryt toiseen palveluun).

Tästä keksintöjä ja avaruutta rakastaneesta pojasta kasvoi maailman rikkain mies. Hänen luomansa yritys mullistanee pian meidänkin elämämme.

Jos huhut pitävät paikkaansa, avaa verkkokauppajätti Amazon Pohjoismaille kohdennetun verkkokaupan vielä kesään mennessä (siirryt toiseen palveluun). Ruotsalaislehti Dagens Industrin maaliskuiselle uutiselle ei toistaiseksi ole tullut lisävahvistusta tärkeimmältä taholta, Amazonilta.

Asiaa ja haastattelua kysyttäessä Amazonin Lontoon toimistosta sähköpostitse tuleva vastaus on lyhyt: "Kiitos tiedustelustasi. Emme kommentoi huhuja ja spekulaatioita, joten en valitettavasti voi tällä kertaa auttaa sinua".

Jos Dagens Industrin uutinen on totta, muuttuu pohjoiseurooppalainen verkkokaupan markkina hurjasti.

Amazonista voi tilata monia tavaroita Suomeen jo nytkin. Pohjoismaiden oma verkkokauppa ja etenkin lähempänä oleva palvelukeskus muuttaisi kuitenkin paljon: aluksi toimitusajat ja -hinnat ja lopulta senkin, mitä kaikkea Amazonista voisi tilata. Asiantuntijat kuvailevat, että Amazonin tulo Suomeen olisi kuin digitaalinen hyökyaalto.

Yhdysvalloissa Amazonista saa kotiovelleen kaikkea vaatteista, meikeistä, vaipoista, vessapaperista ja rakennustarvikkeista ruokaan – usein vain muutamassa tunnissa. Ruokatilauksia yhtiö kuljettaa myös Saksassa, Ranskassa ja Britanniassa. Ei ole mahdotonta, että juuri Amazon mullistaisi ruuan verkkokaupan myös Suomessa.

Toistaiseksi kiinalainen Alibaba on ollut Suomessa Amazonia suurempi. Isossa mittakaavassa Alibaba on tavallaan Amazonin ainut vastus: Kiina on yksi harvoista markkinoista, josta Amazon ei ole saanut otetta.

Silti Jeff Bezosin voi sanoa vallanneen maailman.

Me saamme elämässämme tiettyjä asioita, jotka tekevät meistä hyvin onnekkaita. Ja yksi tärkeimmistä on se, keitä lapsuuden roolimallisi ovat. Jeff Bezos

Maailman rikkaimmaksi mieheksi noussut Bezos ei syntynyt kultalusikka suussa. Hän on rakentanut valtavan omaisuutensa itse.

Kun Bezos syntyi tammikuussa 1964 Yhdysvaltain New Mexicon Albuquerquessa, hänen äitinsä oli vasta 17-vuotias. Hänen äitinsä erosi alkoholiin liikaa mieltyneestä miehestään, kun Bezos oli alle 2-vuotias. Sukunimensä Bezos sai biologisen isänsä sijaan äitinsä uudelta aviomieheltä, Kuubasta Yhdysvaltoihin muuttaneelta Mike Bezosilta, jota hän pitää varsinaisena isänään.

Nuorena Jeff Bezos vietti useita kesiä isovanhempiensa maatilalla Teksasissa. Juuri isoisällä on Bezosista kirjoitetun elämänkerran mukaan ollut häneen merkittävä vaikutus.

Kun Bezos oli nuori, muutti perhe Mike Bezosin työn vuoksi useamman kerran. Bezos suoritti lukion Miamissa, huippuarvosanoin luokkansa parhaana. Palkittu nuorukainen kertoi tuolloin Miami Herald -lehdelle (siirryt toiseen palveluun), että hän haluaa rakentaa avaruushotelleja, huvipuistoja ja muutaman miljoonan ihmisen siirtokuntia maata kiertävälle radalle.

Bezos pääsi opiskelemaan tietojenkäsittelytiedettä Princetonin huippuyliopistoon. Melko pian valmistumisensa jälkeen hän meni töihin riskirahastoon New Yorkin Wall Streetille. Neljän työvuoden jälkeen Bezos nousi D. E. Shaw -nimisen riskirahaston varatoimitusjohtajaksi.

Työpaikalta löytyi vaimo MacKenzie. Pariskunta meni naimisiin vuonna 1993. Heillä on neljä lasta.

Jeff ja MacKenzie Bezos ovat olleet naimisissa yli 20 vuotta. Clemens Bilan / EPA

Vuosi naimisiinmenon jälkeen vastikään 30-vuotta täyttänyt Bezos törmäsi kiinnostavaa faktaan.

– Internetin käyttö kasvoi 2 300 prosenttia vuodessa. En ollut nähnyt tai kuullut ennen mistään, mikä olisi kasvanut niin nopeasti. Ajatus verkkokirjakaupasta jossa olisi miljoonia niteitä – mikä on jotain sellaista mitä ei fyysisessä maailmassa voi olla olemassa – kiehtoi minua valtavasti, Bezos kertoi Princetonissa vuonna 2010 pitämässään puheessa (siirryt toiseen palveluun).

Pomo houkutteli jäämään, mutta Bezos irtisanoutui työstään Wall Streetilla. Pariskunta muutti Seattleen ja Bezos perusti Amazonin, ajan hengen mukaisesti autotalliin.

–Harkittuani asiaa huolella, valitsin vähemmän turvallisen polun ja seurasin intohimoani. Olen siitä valinnasta ylpeä, Bezos sanoi Princetonissa.

Sitä pystyy lopulta ottamaan riskejä kun tietää, että joku tukee sinua. En usko, että sitä edes ajattelee loogisesti, kyseessä on tunneasia. Jeff Bezos

Osakkeenomistajille tarkoitettu kirje on vuoden 1998 maaliskuulta: "Kuten olemme jo kauan sanoneet, kirjojen myyminen verkossa ja verkkokauppa ylipäätään tulee todennäköisesti olemaan hyvin iso markkina-alue. On todennäköistä, että lukuisat yritykset tulevat hyötymään siitä merkittävästi".

Kirjeen on kirjoittanut verkkokirjakauppa Amazonin vajaa neljä vuotta aiemmin perustanut Bezos, eikä ole liioiteltua sanoa, että hän osui oikeaan.

Amazon on muovautunut kirjakaupasta liki kaikkea myyväksi verkkokaupan jättiläiseksi, maailman toiseksi arvokkaimmaksi yhtiöksi, ja Bezosista on tullut maailman rikkain mies. Perinteistä kauppaa ravistelevan verkkokaupan kasvusta on siis hyötynyt etenkin Amazon – ja samalla Bezos itse.

Amazon kasvoi nopeasti. Bezos perusti yhtiön vuonna 1994. Amazonin verkkosivut aukesivat heinäkuussa 1995.

Kauppa kävi odotettua nopeammin: jo ensimmäisen kuukauden aikana Amazon oli myynyt kirjoja jokaiseen Yhdysvaltain osavaltioon sekä 45 maahan.

Vuonna 1997 Amazon listautui pörssiin.

Kun it-kupla 2000-luvun alussa puhkesi, lakosi moni internetin startup-yritys (siirryt toiseen palveluun). Amazon tutisi mutta jäi henkiin, ja sen osakkaiden arvo alkoi kasvaa.

Viime vuosina kasvutahti on vain kiihtynyt: pelkästään tänä vuonna osakkeen arvo on kohonnut New Yorkin pörssissä 35 prosenttia (siirryt toiseen palveluun). Vuonna 2016 Amazonin liikevaihto oli melkein 136 miljardia dollaria. Sillä on yli 566 000 työntekijää maailmanlaajuisesti.

Amazon on maailman suurin verkkokauppa – tai oikeastaan siitä on tullut "kaiken kauppa", kuten Jeff Bezosista julkaistu elämänkerta asian muotoilee. Sen siipien alla pyörii myös kaksi muuta verkkokauppaa: vaatteita ja kenkiä myyvä Zappos sekä äänikirjakauppa Audible. Lisäksi se toimii alustana muille verkkokauppiaille ja tarjoaa verkon pilvipalveluita.

Viime vuosina Amazonin rahavirtoja ovat kasvattaneet juuri pilvipalvelut.

Amazonin kutsuminen pelkäksi verkkokaupaksi tuntuu melkein harhaanjohtavalta. Verkkokaupan ja pilvipalveluiden lisäksi yhtiöllä on oma suoratoistopalvelu Prime sekä jo muutaman menestyselokuvan ja hittisarjan tehtaillut tuotantoyhtiö Amazon Studios. Sen omien laitteiden tuoteperheeseen kuuluvat muun muassa lukulaite Kindle ja Amazonin kehittämää virtuaaliavustaja Alexaa hyödyntävä älykaiutin Echo.

Amazonin imperiumiin kuuluu nykyisin myös ruokakauppaketju Whole Foods, jonka tuotteita voi fyysisten myymälöiden lisäksi ostaa tietenkin myös verkosta.

Amazonin suosittu lukulaite Kindle sai vuonna 2011 seuraajan, kun yhtiö julkisti nimeä Kindle Fire kantavan tabletin. Justin Lane / EPA

Ajattele millaisia asioita tulet katumaan, kun olet 80-vuotias. Ne ovat lähes aina sellaisia asioita, joita et tehnyt. Hyvin harvoin sitä katuu jotain sellaista mitä teki ja mikä ei sitten sujunutkaan. Jeff Bezos

Vielä harhaanjohtavammalta tuntuisi kutsua 54-vuotiasta Jeff Bezosia vain Amazonin perustajaksi ja toimitusjohtajaksi.

Vuonna 2000 Bezos toteutti lapsuudenhaaveensa ja osti avaruuslaitteita valmistavan Blue Origin -yhtiön (siirryt toiseen palveluun). Sen tavoittena on aloittaa kaupalliset avaruuslennot.

Bezos on toistuvasti sanonut maapallon olevan aurinkokuntamme paras planeetta. Hänen mukaansa meidän täytyy päästä avaruuteen, jotta voisimme pelastaa maapallon.

Bezosin avaruusinto yltää myös fiktion puolelle. Star Trek -fanina eli trekkienä tunnetulla Bezosilla oli pieni rooli vuoden 2016 Star Trek -elokuvassa. (siirryt toiseen palveluun) Elämänkerrassaan Bezos paljastaa, että Amazonin sijaan hän oli antaa verkkokirjakaupalleen nimen MakeItSo.com – viittauksena Star Trekiin.

Internetin ja avaruuden lisäksi Bezosilla on hallussaan palanen perinteistä tiedonvälitystä: kaupat jenkkilehti Washington Postista tehtiin 250 miljoonalla dollarilla alkusyksystä 2013 (siirryt toiseen palveluun). Bezosin omistuksessa talousvaikeuksissa räpiköinyt lehti on onnistunut pääsemään kasvu-uralle.

Toimitukselle pian kaupan julkistamisen jälkeen lähettämässään viestissä Bezos kirjoitti, ettei lehden arvoja tarvitse muuttaa, mutta muutoksia on tulossa väistämättä ja hänestä riippumatta.

– Internet muuttaa uutisbisneksessä lähes kaiken: uutisten sykli lyhentyy, ansaintamalli rapautuu, alalle syntyy uudenlaista kilpailua [...] Ei ole olemassa karttaa, joten eteenpäin suunnistamisesta ei tule helppoa. Meidän pitää olla kekseliäitä, mikä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy kokeilla asioita.

Useampi Washington Postin johtohahmo ja toimittaja on vakuuttanut, ettei Bezos puutu journalistiseen työhön. Viime kesänä lehti julkaisi laajan, Amazonin kasvua kriittisesti tarkastelevan artikkelin otsikolla "Onko Amazonista tulossa liian suuri? (siirryt toiseen palveluun)".

Amazon on maailman suurin verkkokauppa. Vuonna 2014 Jeff Bezos markkinoi yhtiötään Intiassa. Jagadeesh NV / EPA

Tämän vuoden alussa maailman miljardööreistä listaa pitävä talouslehti Bloomberg (siirryt toiseen palveluun) uutisoi Bezosin nousseen maailman rikkaimmaksi ihmiseksi. Hän ehti käväistä ykkössijalla jo viime kesänä, mutta pörssikurssien vuoristorata palautti hänet teknologiayhtiö Microsoftin perustajan Bill Gatesin taakse saman päivän aikana.

Bloomberg päivittää listan joka päivä New Yorkin pörssin sulkeuduttua. Eilen keskiviikkona Bezosin omaisuuden arvo on ollut 132 miljardia dollaria (siirryt toiseen palveluun) (117,33 euroa). Maailman rikkaimman miehen omaisuus on kertynyt huimaavaa tahtia: vuoden 2012 keväällä tämän omaisuuden arvo oli 18 miljardia dollaria.

Omien liiketoimiensa lisäksi Bezos on sijoittanut rahojaan muun muassa hakukonepalvelin Googleen, viestipalvelu Twitteriin ja majoituspalvelin Airbnb'hen.

On kahdenlaisia kriitikoita: Niitä, jotka tarkoittavat hyvää ja jotka pelkäävät että epäonnistut vaikka he toivovatkin sinun onnistuvan. Sitten on kriitikoita, joiden tavoitteena on oma etu. Jeff Bezos

Sen osalta, millainen ihminen Jeff Bezos on, täytyy luottaa pitkälti siihen, mitä hän on päättänyt itsestään kertoa. Lapsena hän vietti paljon aikaa isovanhempiensa maatilalla, missä hän muun muassa korjasi teini-ikäisenä tuulimyllyjä. Hän rakasti tietokoneita ensi näkemältä ja nautti matemaattisista laskutehtävistä.

Perhettään Bezos on tavannut kuvailla lottovoitoksi.

Laskettuaan eräällä automatkalla montako vuotta isoäidin elämästä häviää tupakan henkäysten mukana, sai nuori Jeff ihailemaltaan isoisältä opetuksen, jonka hän on toistanut useampaan otteeseen: on vaikeampaa olla kiltti kuin fiksu.

Bezos nukkuu kahdeksan tuntia, herää aamuisin ilman herätyskelloa ja syö terveellisen aamiaisen vaimonsa MacKenzien kanssa. Hän pyrkii välttämään aamutapaamisia, jotta hän ehtisi viettää aikaa perheensä kanssa.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Toki Bezosista liikkuu myös monenlaisia puheita. Hänen kerrotaan olevan tiukka ja vaativa johtaja. Huhujen mukaan hän on palkannut itselleen valmentajan oppiakseen johtamaan hieman loivemmin sanakääntein.

Vaativasta työtahdista Amazonin varastoilla on kirjoitettu vuosien mittaan useampikin uutinen. Jo vuonna 2001 julkaistu brittilehti Guardianin uutinen kertoo varastotyöntekijöiden syyttävän yhtiötä kehnosta palkasta ja kehnoista työoloista (siirryt toiseen palveluun).

Tämän vuoden tammikuussa Guardianille puhunut Amazonin työntekijä (siirryt toiseen palveluun) kuvailee 10 ja puolen tunnin työpäiviään kiireisiksi: jokainen tavara on saatava pois omista käsistä 15 sekunnissa ja tavaroita on käytävä läpi 250 tunnissa – tai seuraa varoitus.

Britannian yleisradio BBC puolestaan teki vuonna 2016 dokumentin Amazonin tavarankuljettajien työoloista (siirryt toiseen palveluun). Sen mukaan kuljettajat tekevät työtään vaarallisen tiukassa aikataulupaineessa.

Loppuvuodesta 2017 Amazonin varastotyöntekijät Italiassa sekä Saksassa lakkoilivat (siirryt toiseen palveluun) saadakseen parempaa palkkaa. Amazon on puolustautunut sanomalla, että sen maksamat palkat ovat logistiikka-alan kärkikastia.

Bezos vastasi kritiikkiin viimeksi huhtikuun lopussa Saksassa tehdyssä haastattelussa, (siirryt toiseen palveluun) hyvin tiiviisti:

– Olen ylpeä työoloistamme ja palkoista joita maksamme.

Palasen Bezosin logiikkaa voi lukea suoraan Amazonin verkkosivuilla julkaistusta 14-kohtaisesta periaatteiden listasta (siirryt toiseen palveluun). Sen mukaan tärkeää on muun muassa sitoutuminen, tähtääminen korkealle ja kekseliäisyys. Powerpoint-esitykset Bezos on kieltänyt Amazonissa kokonaan. Sen sijaan työntekijöiden tulee osallistua konkreettisia listoja tekemällä yhtiön kehittämiseen.

Bezos ei viihdy palavereissa ja eikä hän usko etenkään kokouksiin, joissa on paikalla paljon väkeä.

Jotain Bezosin arvoista voi päätellä kohteista, joihin hän on lahjoittanut rahaa. Dollareita on irronnut esimerkiksi homoavioliittojen puolustamiseen (siirryt toiseen palveluun), syöpätutkimukseen, Princetonin yliopistolle, siirtolaisten lapsille ja journalistijärjestö Reporters Commiteelle (siirryt toiseen palveluun).

Viime kesänä Bezos pyysi apua Twitterissä. Hän halusi tietää, mihin hyväntekeväisyyskohteisiin antaa rahaa niin, että annettu raha auttaisi heti.

Bezosia on kritisoitu siitä, miten vähän rahaa hän on valtavasta omaisuudestaan lahjoittanut hyväntekeväisyyteen.

Mies itse pitää työtään avaruusyhtiö Blue Originissa parhaana mahdollisena tapana käyttää hankkimaansa omaisuutta ja eräänlaisena hyväntekeväisyytenä; yksi yhtiön pitkän tähtäimen tavoitteista on siirtää runsaasti saastuttava raskas teollisuus pois maapallolta (siirryt toiseen palveluun).

Uskon pisimpään aikaikkunaan – ja tällä tarkoitan muutamaa sataa vuotta, useita vuosikymmeniä – uskon että avaruusyhtiö Blue Origissa teen kaikkein tärkeintä työtäni. Jeff Bezos

Amazonin alkuajoista, jolloin Jeff Bezos ajoi postittamaan asiakkaidensa tilaamia kirjoja, ollaan kaukana.

Yhtiö on kokeillut pakettien toimittamista drone-lennokeilla, vuoden alussa aukesi kassaton ruokakauppa Amazon Go, ja huhut kertovat yhtiön kehittämän virtuaaliavustajan Alexan tekoälyn kasvattamisaikeista (siirryt toiseen palveluun). Bezos puolestaan on lukuisia luksuskiinteistöjä, sukellusveneen ja lentokoneen omistava miljardööri, joka on oppinut viime vuosina jopa – jos ei viihtymään julkisuudessa – niin ainakin esiintymään punaisella matolla.

Amazonin osakkeenomistajille vuosittain kirjoittamissaan kirjeissä Bezosilla on tapana palata yhtiön pörssitaipaleen alkuun. Vuosittaisten kirjeiden mukaan Bezos liittää aina ensimmäisen osakkeenomistajille lähettämänsä kirjeen.

Sen keväällä 1998 allekirjoitetun kirjeen Bezos päätti näin:

"Meillä on hyvä tunne siitä, mitä olemme saaneet aikaan ja olemme enemmän kuin innoissamme siitä, mitä haluamme tehdä."

Pääni sisällä minä kuljetan yhä paketteja postiin itse, ymmärrätkö mitä tarkoitan? Muistan yhä toiveet siitä, että meillä olisi joku päivä varaa trukkiin. Ja tottakai aivojeni älyllinen osa tietää, etteivät nämä asiat ole enää totta. Jeff Bezos

