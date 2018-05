DNA:n suurin omistaja Finda myi 130 miljoonalla eurolla DNA-osakkeita

Mistä on kyse? DNA:n suurin omistaja Finda on myynyt DNA-osakkeitaan 130 miljoonalla eurolla.

Yhtiö aikoo käyttää rahat osinkojen lisäksi pörssiyhtiöiden osakkeiden ostamiseen.

Findalla on noin 40 000 pienomistajaa, koska yhtiön pohja on puhelinosuuskunnissa.

Pörssiyhtiö DNA:n suurin omistaja Finda on keventänyt merkittävästi omistustaan DNA:sta.

Finda on myynyt 6 850 000 DNA:n osaketta noin 130 miljoonalla eurolla. Osuus vastaa 5,2 prosenttia DNA:n osakkeista. Finda säilyy edelleen DNA:n suurimpana omistajana 28,3 prosentin omistusosuudella.

– Findan varallisuudesta melkein kaikki on ollut kiinni DNA:n osakkeissa. Haluamme tehdä myös muuta kuin omistaa DNA:ta, toimitusjohtaja Tommi Aurejärvi selvittää kaupan taustaa.

Suurkauppa tehtiin tarjousmenettelyllä niin, että yhden osakkeen hinta oli 19 euroa. Pörssissä DNA:n osakkeen hinta on ollut viime päivinä hieman korkeampi.

Sijoituksia muihin pörssiyhtiöihin

Finda on länsisuomalaisten puhelinosuuskuntien pohjalle perustettu yhtiö, jonka omistuksesta ja toimintalinjasta on viime vuosina käyty taistelua.

Aurejärven suvun ympärille kerääntynyt ammattisijoittajajoukko kaappasi yhtiössä vallan vuosi sitten. Sen jälkeen yhtiö on linjannut laajentavansa omistuksiaan. Aurejärvi kertoo, että Finda aikoo käyttää DNA-kaupoista saamansa voitot tämän strategian toteuttamiseen ja lisäksi tämä keväänä jaettavien osinkojen maksuun.

Haluamme tehdä myös muuta kuin omistaa DNA:ta. Tommi Aurejärvi

– Rahaa sijoitetaan uusille aloille listatulle puolelle. Telealalla olemme valmiudessa, jos pääsemme kiinni johonkin hyvään hankintaan, toimitusjohtaja Tommi Aurejärvi sanoo.

Findalla on noin 40 000 osakkeenomistajaa, joista suurin osa on piensijoittajia, joilla aikanaan on ollut puhelinosake ja joille Findan osakkeet ovat tulleet tämän peruna. Aurejärven mukaan Finda aikoo pysyä jatkossakin DNA:n merkittävänä omistajana.