Mikä roskapussiksi, jos muovisia kauppakasseja ei enää kerry kotiin? Biopussi ei ole täysin ongelmaton

Pussirulla on hyvä vaihtoehto sekajätteelle, koska sen muovi on ohuempaa kuin kauppakassien. Varsinkin, jos se on valmistettu kierrätysmuovista.