Nuoruus voi olla etu, sanoo 22-vuotias toimitusjohtaja – "Asiakas ei halunnut enää tehdä töitä tympääntyneiden salkkumiesten kanssa"

– Mietin usein, että kadunko sitten 70-vuotiaana kiikkustuolissa, jos en olisi nuorena lähtenyt oman unelmani perään, 22-vuotias Sonja Eid sanoo.

Hän on heinäkuussa kaksi vuotta täyttävän strategisen designtoimiston AIM Visualin (siirryt toiseen palveluun) toimitusjohtaja.

Joka kerta Eid vastaa mielessään kysymykseen samalla tavalla:

– Kyllä katuisin, jos en nyt lähde toteuttamaan sitä, mikä tuntuu itselle tärkeältä.

Vantaalta kotoisin oleva Eid on oiva esimerkki siitä, että nuoret ajattelevat työelämästä eri tavalla kuin vanhemmat ikäpolvet. Työn ei odoteta tarjoavan pelkkää toimeentuloa, vaan myös merkityksellisyyttä, vapautta ja mahdollisuuden toteuttaa itseään.

– Graafinen suunnittelu on oma intohimoni ja sitä tekemällä voin mahdollistaa muiden unelmat näkyviksi, Eid sanoo.

Liikeidea syntyy kun tunnistaa omat vahvuutensa

Vantaan ammattiopisto Variassa graafiseksi suunnittelijaksi valmistunut Eid sai idean omasta firmasta koulun järjestämällä yrittäjyyskurssilla. Sen myötä hänelle tuli asiakasprojekteja ja itsevarmuutta. Valmistumisen jälkeen oli selvää, että hänestä tulee oikeasti oman itsensä pomo, yrittäjä.

– Se on harhakuva, että yrityksen perustaminen olisi vaikeaa. Se on oikeastaan kaikista helpoin juttu. Vaikeus on siinä, että miten yrittäjänä menestyy ja saa kaiken toiminaan. Jos oikeasti haluaa yrittää ja intohimoa riittää, niin kyllä se onnistuu, Eid pohtii.

Graafisen suunnittelijan toimisto mahtuu helposti laukkuun. Sonja Eidin AIM Visualin tavoitteena on luoda yrityksille houkuttelevia ilmeitä. Kari Ahotupa / Yle

Vantaan nuorisopalvelut ja pääkaupunkiseudun 4H-yhdistysten Löydä oma polkusi -kampanjan (siirryt toiseen palveluun) tavoitteena on kertoa juuri tästä ja madaltaa kynnystä työllistää itse itsensä.

– Tulevaisuuden työelämässä tulee korostumaan työn projektiluonteisuus, itsensä ja oman osaamisensa brändääminen, sanoo Vantaan nuorisopalveluiden hankepäällikkö Miia Siitonen.

Kampanjaan kuuluu 22. toukokuuta alkava ilmainen yrittäjyyskurssi (siirryt toiseen palveluun), joka on suunnattu 13–28-vuotiaille yrittäjyydestä kiinnostuneille nuorille. Siitosen mukaan kurssilla autetaan nuoria löytämään ja korostamaan omia vahvuuksiaan – ja löytämään sitä kautta ehkäpä jopa idean omalle yritystoiminnalle.

Ilmoittautumisaika on käynnissä torstaihin 17. toukokuuta asti.

– Mikäs sen kivempaa kuin se, että pääsee oman vahvuuden, oli se sitten ruuanlaitto tai korujen tekeminen tai mikä tahansa, kautta hankkimaan itselle tienestiä, Siitonen sanoo.

Yrittäjä ei voi pyrkiä aina täydellisyyteen

Sonja Eid kertoo pohtivansa toisinaan, olisiko helpompaa olla töissä jonkun toisen alaisuudessa. Silloinhan muut hoitaisivat hallinnon ja ne pakolliset paperityöt, joten itse voisi keskittyä pelkkään omaan osaamiseen.

Ajatus on kieltämättä houkutteleva, mutta Eid on polkunsa valinnut.

– Olen tullut siihen tulokseen, että kyllä minä aion olla yrittäjänä loppuun asti. Yrittäjän vapaus tuo tietysti tuo vastuuta, mutta olen valmis ottamaan sen kaiken vastuun, jotta saisin vapauden.

Vapaus on tarkoittanut sitä, että Eid on joutunut opettelemaan aikatauluttamista ja priorisointia. Ne ovat olleet hänen mielestään vaikeimpia asioita. On pakko hahmottaa itse, mikä määrä töitä on riittävästi.

– Yrittäjänä työt eivät lopu koskaan. Aina on jotain hiottavaa ja aina voi tehdä paremmin. On ollut pakko opetella, että kaikkea ei vaan voi tehdä täydellisesti.

Sonja Eid allekirjoittaa sanoo, että työ ei voi olla pelkkää palkkapäivän odottelua: "Sen pitää olla myös intohimon toteuttamista ja tuoda sellainen olo, että tekee jotain merkittävää." Kari Ahotupa / Yle

Yrittäjälle nuoruus ei ole heikkous

Eidin toimisto kulkee mukana, sillä läppärityöläinen voi periaatteessa työskennellä missä tahansa. Tällä hetkellä Eid on AIM Visualin ainoa täysipäiväinen työntekijä, mutta ei enää kauaa.

Tekemistä on niin paljon, että hän aikoo pian palkata kaksi aiemmin keikkaluonteisesti hänen kanssaan työskennellyttä nuorta ammattilaista täysipäiväisiksi kollegoikseen.

– Onhan se mahtavaa, että voi näin nuorena jo työllistää itsensä lisäksi muitakin, hän sanoo.

Se, että töitä on riittänytkin alusta alkaen, yllätti nuoren toimitusjohtajan.

Sonja Eid myöntää pelänneensä, että asiakkaat eivät uskaltaisi luottaa hänen osaamiseensa, koska hän on niin nuori. Pelko osoittautui onneksi turhaksi.

– Muistan vieläkin kun yksi asiakas soitti ja sanoi, että hän etsii nuorta osaamista ja näkemystä. Hän sanoi, ettei halua enää tehdä töitä tympääntyneiden salkkumiesten kanssa. Silloin tajusin, että nuoria tarvitaan ja meidän osaamistamme arvostetaan. Sen jälkeen en ajatellut, että nuoruus olisi heikkous. Päinvastoin.