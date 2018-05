Yksi Helsingin parhaista kalapaikoista avautui kaikille onkijoille – tavoitteena saada lapset kalaan luvallisesti

Helsingin Vanhankaupunginkosken suvannolla viuhuu seitsenmetrinen onkivapa. Kahdeksanvuotias Olivia Salonen taistelee pitkän vavan kanssa aikansa ja nostaa lopulta viisitoistasenttisen pasurin kuivalle maalle. Hymy on herkässä.

– Vanhankaupunginkosken suvanto on hyvä paikka keväällä, koska tähän nousee särkikalaa. Varsinkin lasten kanssa tämä on hyvä, koska he ovat innokkaita onkimaan ja nostamaan saalista, toteaa isä, Juha Salonen. Eikä se ole ainut saalis.

Tero Ylioja / Yle

– Vimpa, Pasuri, Särki... luettelevat Olivia Salonen ja Siiri Siekkinen saalislajeja.

– Vanhemmat heittävät vieressä kuhaa ja kohta alkavat toutaimet mälskätä. Tämä on yksi Helsingin parhaista kalapaikoista, kuittaa Juha Salonen.

Liialla innolla orastavaa kalastusharrastusta ei kuitenkaan kannata pilata.

– Kyllä se on tärkeintä, että mennään lasten ehdoilla. Kun tuntuu siltä, että nyt lähdetään kotiin, silloin pakataan kamat, sanoo Salonen.

Kaveri on eduksi, jos ei kala syö. Pian tytöt katoavat tekemään kuperkeikkoja nurmikolle ja isäkin pääsee onkipuuhiin.

Onkiminen suvannolla nykyisin sallittua

Vanhankaupunginkosken suvanto on erityiskalastusalue, jossa normaali, jokamiehenoikeuteen kuuluva ongintaoikeus ei ole aiemmin pätenyt. Lapset ovat saaneet onkia suvannolla ilman eri lupaa aiemminkin, mutta nyt onkiminen on sallittu kaikille.

Muutoksella pyritään nimenomaan helpottamaan perheiden kalastusta ja sitä, että saataisiin myös lapsia kalastusharrastuksen pariin. Tähän saakka luvattomasti suvannossa onkineet perheet on jouduttu ohjaamaan muualle. Nyt onkiminen onnistuu koko perheeltä ilman lupaa.

Helsingin vanhankaupunginkosken suvannolla on aina runsaasti kalastajia. Tero Ylioja / Yle

Tämä koskee vain suvantoa: virtaveden puolelle onkipelillä ei ole asiaa. Myöskään jokamiehenoikeuksiin kuuluva pilkintä ei ole suvannolla sallittua.

Suuri kalastuspaine ja helppo saavutettavuus tuo aina myös lieveilmiöitä mukanaan. Joillakin kalastajilla on tavoitteena vain suuri saalis, luvista tai kalastustavoista viis.

– Täällä tapaa hyvinkin erilaisia kalastajia, hyvin mielenkiintoinen kohde, muotoilee kalastuksenvalvontareissulla oleva jokitalkkari Velimatti Leinonen.

Kateus vie kalankin...

Etenkin verkon kalastusaiheisilla keskustelupalstoilla suvantoa pidetään salakalastajien kulta-aittana, jossa on varsinainen villi länsi valvojien poistuttua. Kalastuksenvalvoja Olli Sivonen tietää tarinat.

– Itse hankala sanoa, kun ei ole näkemässä. Olen törmännyt kyllä näihin juttuihin, ja olen itsekin poistanut verkkoja padon alapuolelta syksyllä.

Parasta kalastuksessa on se, että saa saalista. Olivia Salonen

Jos kalastusrikkeiden toinen pää on lieviä rikkomuksia tai jopa vahinkoja, ei asteikon toisessa päässä ole mitään moraalia. Padon alla oleva verkko voi olla esimerkiksi nouseville meritaimenille todellinen surmanloukku. Verkkopalstojen mukaan padon alapuolisella kieltoalueella harrastetaan myös rokastusta eli nousevien kalojen tartuttamista suurilla koukuilla ulkopuolelta. Rokastus on kokonaan kielletty kalastuslaissa.

– Ne, ketkä enemmän rikkovat sääntöjä, tietävät valvojien rutiinit ja tietävät muutenkin, mitä tekevät. Toinen pää menee ihan kunnolla lainrikkomiseksi, sanoo Sivonen.

Kalastuksenvalvoja Velimatti Leinonen kysyy malliksi Juha Saloselta kalastuslupaa, vaikka suvannossa onkiminen onkin nykyisin sallittua ilman lupaa. Tero Ylioja / Yle

Ja ne suurimmat syylliset ja törkeimmät rohmuavat tulevat tietysti muualta, niin kuin aina?

– Ei se nyt ihan niinkään välttämättä ole. Kyllä löytyy ihan kotimaisiakin ihmisiä, jotka eivät ihan noudata säännöksiä, kertoo Sivonen.

Tällaiset tapaukset lähtevät aina poliisin käsittelyyn.

– Meitä ohjaa laki. Siellä on aika tarkoin määrätty, miten toimitaan eri tilanteissa, muistuttaa Velimatti Leinonen kalastuksenvalvojan selkänojasta.

Suurimmalla osalla luvat kunnossa

Jokitalkkarihankkeen (siirryt toiseen palveluun) aikana on tarkastettu luvat noin 1 600 henkilöltä. Tarkastuksista 12–13 prosenttia on johtanut kirjoitushommiin. Vanhankaupunginkosken ympäristössä luku on hieman korkeampi kuin muualla tarkastusalueella.

Toisin päin käännettynä kuitenkin lähes yhdeksän kymmenestä kalastelee Vantaanjoen vesillä luvallisilla välineillä, luvallisissa paikoissa ja oikea lupa taskussa tai matkapuhelimessa. Ja koska onkimiseen ei suvannolla tarvita lupaa, kalastustouhu jatkuu myös Juha Salosen valvovien silmien alla.

Tero Ylioja / Yle

– Parasta kalastuksessa on se, että saa saalista, pohtii vavan varteen palannut Olivia Salonen.

Tyttö muuten paranteli perheen haukiennätyksen uuteen uskoon jo pari vuotta sitten, kertoo Juha Salonen.

– Olimme Espoossa täkyongella. Tuli 8,9 kiloinen hauki, joka oli 105 senttiä pitkä.

– Olimme samankokoisia, huomauttaa Olivia Salonen katse tiivistii ongenkohossa.