Tässä animoidaan Venäjän jalkapallon MM-kisojen virallista kisamaskottia – suomalainen kasvuyritys tähtää seuraavaksi Kiinaan

Viihdejärjestelmiä kehittävä kasvuyritys Uplause animoi parhaillaan toimistollaan Venäjän jalkapallon MM-kisojen virallista kisamaskottia.

Seuraavaksi yritys haluaa Kiinan markkinoille. Uplausen viihdejärjestelmää on myyty jo yli kahteenkymmeneen maahan.

Yrityksen vientitarina alkoi toden teolla Yhdysvalloista viitisen vuotta sitten. Yhdysvaltain markkinoille pääsyssä ratkaisevaa oli, että Uplause sai palkattua Atlantin taakse liiketoimintajohtajaksi henkilön, joka oli tehnyt pitkän uran NHL:ssä (National Hockey League) eli Yhdysvaltain ammattilaisten jääkiekkosarjassa.

– Hänen verkostonsa ja osaamisensa auttoivat, että saimme ensimmäiset asiakkaat. Siellä on todella tärkeätä, että on olemassa valmis verkosto urheilubisneksessä, yhtiön toimitusjohtaja Veli-Pekka Marin kertoo.

Ajoitus oli hyvä, yritys valmis, ja tuote vielä silloin aidosti ainutlaatuinen, joten suoranaista kilpailua Pohjois-Amerikan markkinoilla ei ollut.

Viihdejärjestelmillä fanit huutamaan

Uplause myy urheilutapahtumien stadionien ja areenoiden isoille näytöille viihdejärjestelmiä. Niissä voi otteluiden aikana olla vaikkapa pelejä, joihin yleisö voi osallistua. Näyttö kertoo myös tapahtuman desibelimäärän, ja samalla fanit voivat seurata itse tapahtumaa myös isolta näytöltä.

– Olemme kehittäneet viihdejärjestelmän fanien aktivointiin, ja samalla se toimii yrityksille brändiviestinnän välineenä. Haluamme yhdistää nämä kaksi asiaa.

Kyse on Uplausen mukaan interaktiivisuudesta ja autenttisuudesta: yleisö voi esimerkiksi pelata yhdessä tietokonepeliä isolla näytöllä ja vaikuttaa pelin kulkuun joko huutamalla tai vaikenemalla.

Yrityksen NHL-liigayhteistyö jatkuu, ja asiakkaina on myös kymmenkunta ammattilaisjalkapallon NFL:n (National Football League) seuraa sekä joukkueita NBA:sta (National Basket League) eli ammattilaisten koripallosarjasta.

Nyt houkuttavat Kiina ja Pekingin talviolympialaiset

Seuraava etappi on kesäkuun puolivälissä alkavat Venäjän jalkapallon MM-kisat, mihin Uplausen 3D-artisti parhaillaan animoi kisojen virallista maskottia.

Tavoitteena on seuraavaksi päästä myös Venäjän naapurin eli Kiinan markkinoille. Pekingin vuoden 2022 talviolympialaisten markkinat ovat valtavat. Suomalaisyritykset ovat jo aloittaneet vientiponnistelut. Jos mielii Kiinaan, paikalla on oltava ajoissa, eikä tie sinne välttämättä ole pelkästään silkkinen.

Uplausen Marin kertoo, että Kiina on ollut mielessä jo pitkään. Marinin mielestä Kiina on ollut vaikea markkina varsinkin pienelle yritykselle, ja Team Finlandin vienninedistämismatkat ovat olleet enemmän suunnattuja isoille yrityksille ministeritason vierailuineen.

Nyt yrityksessä kuitenkin koetaan, että suomalaisyrityksiä kansainvälistymisessä tukevan Business Finlandin Kiina-ohjelmasta voisi olla hyötyä myös pienelle yritykselle, kun mukana on valtio ja suomalaisia kaupunkeja yhdessä yritysten kanssa.

Business Finland aloitti tämän vuoden alussa, kun Finpro ja Tekes yhdistyivät. Sen noin 40 toimipistettä eri puolilla maailmaan pyrkivät auttamaan suomalaisyrityksiä menestymään maailmalla.

Tällä hetkellä Kiina onkin yksittäisistä maista tärkein kohde Business Finlandille, kertoo teemajohtaja Risto Huhta-Koivisto. Tarkoitus on olla läsnä muutamassa Kiinan suurista provinsseista ja avata näyttelytila pääkaupunkiin Pekingiin. Kiina-ohjelmaan panostavat valtion lisäksi kaupungit, urheiluopistot ja yritykset.

Korkean tason tukijat tarpeen

Suomen tasavallan presidentin Sauli Niinistön ja Kiinan presidentin Xi Jinpingin sopima valtioiden välinen virallinen talviurheiluohjelma alkaa ensi vuoden alusta. Sillä on yritysten kannalta erittäin suuri merkitys, sillä pienikin yritys tarvitsee virallisia tahoja ja kontakteja saadakseen jalansijaa markkinoilla ja kauppasopimuksia solmittua. Kiinan presidentti kävi valtiovierailulla Suomessa viime vuoden huhtikuussa.

Mitä korkeamman tason tukijat, sen paremmin ovet bisnekseen aukeavat. Mahdollisuudet rahoitukseen ovat toisenlaiset kuin yksin yrittäessä Kiinan valtavilla markkinoilla. Sitä paitsi Kiinassa valtio säätelee monissa jättiprovinsseissaan myös yritystoimintaa ja vaikuttaa taustalla urakoihin.

– Valtioiden välisellä yhteistyöllä on valtava merkitys Kiinassa. Toiseen valtioon luottaminen on tärkeää, ja myös henkilökohtaiset suhteet korostuvat, kertoo Huhta-Koivisto.

Hän sanoo, että yksinkin on mahdollista yrittää valtaville markkinoille, mutta se on paljon vaikeampaa kuin ryhmänä meneminen.

– Yksittäisenkin yrityksen kannattaa ottaa meihin yhteyttä ja aina, jos pystymme ja on resursseja, voimme auttaa avaamaan ovia ja kertoa, miten Kiinassa kannattaa toimia.

Myös rahoitusta saattaa järjestyä

Business Finlandin kautta saattaa järjestyä myös vientirahoitusta. Huhta-Koiviston mukaan kiinalaiset ovat rahoittaneet useampia cleantech-teknologiaa vieviä suomalaisyrityksiä.

Kiina-ohjelmassa on mukana myös useita suomalaisia kaupunkeja, ja yksittäinen yritys saattaa päästä Kiinaan esimerkiksi kaupunkiyhteistyön avulla. Huhta-Koivisto kannustaa yrityksiä ottamaan yhteyttä Business Finlandiin vientiväylien kartoittamiseksi.

Uplausessa vientiponnistelut ovat vielä vaiheessa. Parhaillaan pohditaan, miten osallistua Business Finlandin Kiina-ohjelmaan.

– Tämä uusi Business Finlandin valtiojohtoinen ohjelma, missä ovat myös kaupungit mukana, kuulostaa mielenkiintoiselta, ja talviurheilu teemana sopii meille tosi hyvin. Kun Kiinassa on vielä olympialaiset vuonna 2022, olemme sillä ajatuksella, että tästä voisi tullakin jotain, Marin pohtii.

Uplausen kanssa samoilla markkinoilla kilpailevat perinteisemmät tapahtumatuotannot ja viihdejärjestelyt. Varsinaisesti samankaltaisilla tuotteilla haastajia ei ole.

Kiinan vienti kasvussa

Kiinan talviurheilumarkkinat ovat valtavat, eikä syy ole pelkästään tulevissa Pekingin talviolympialaisissa.

Kiinan valtio haluaa näyttää muulle maailmalle, että maa kehittyy ja osaaminen on korkealla tasolla. Erityisesti Kiinan kasvavan keskiluokan halutaan panostavan erilaisiin talviurheilulajeihin. Valtio on asettanut tavoitteeksi, että 300 miljoonaa kiinalaista saadaan harrastamaan talviurheilua.

Suomalaisyrityksiä toimii Kiinassa nyt noin 350. Tärkein vientisektori on suomalainen metsäteollisuus, sillä sellua menee kaupaksi kiihtyvään tahtiin. Lisäksi kasvuvauhtia on saatu sahateollisuuteen.

Myös suomalaisten elintarvikkeiden vienti on kasvavan kiinnostuksen kohde, sillä turvallinen ja hyvänmakuinen suomalainen ruoka on myyntivaltti vaurastuvalle Kiinan keskiluokalle. Tällä hetkellä myös energiapuolella on luotu vahvoja suhteita ja eteneminen konkreettisiin projekteihin on meneillään, kertoo Huhta-Koivisto.

Tullin tilastojen mukaan vienti Kiinaan kasvoi tavarakaupassa viime vuonna 27 prosenttia ja oli arvoltaan lähes 3,4 miljardia euroa. Tuonti Kiinasta Suomeen kasvoi viime vuonna 13 prosenttia. Suomeen tuotiin alkuvuodesta eniten puhelimia sekä radio- ja tv-laitteita. Erilaiset sähkökoneet ja laitteet sekä vaatteet ovat myös tuontitilastojen kärjessä.

Maiden välinen kauppatase on Suomelle alijäämäinen, mutta alijäämä on supistunut parin viime vuoden aikana. Nyt se on noin 1,2 miljardia euroa.

Viennissä korostuu jatkossa myös puhdas teknologia eli cleantech, sillä Kiinalla on suuria ympäristöongelmia ja esimerkiksi Pekingin ilmansaasteet on tuskallisen tuttu kokemus monelle pääkaupungin turistille.

– Kiinalaiset tulevat todella panostamaan siihen, että ympäristön pitää olla puhdasta ja turvallista, Huhta-Koivisto sanoo.

Koska Kiina alkaa olla tietoliikenteessä maailman vetureita, merkitsee se myös vientimahdollisuuksia tietoliikenteen ratkaisuille ja ohjelmistopalveluille. Verkkolaitevalmistaja Nokialle Kiina on jo merkittävä markkina.

