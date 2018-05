Terveystalo vahvistaa: Harkitsemme Attendon terveyspalvelujen ostamista

Attendo on listattu Tukholman pörssiin.

Ruotsalainen hoiva- ja terveyspalveluyhtiö Attendo on myymässä terveydenhoitopalvelunsa Suomessa, kertoo ruotsalaislehti Dagens Industri.

Terveystalo vahvistaa arvioivansa yhtenä strategisena vaihtoehtona Attendon Suomen terveyspalvelujen ostamista.

Terveystalo kertoo asiasta lähettämässään tiedotteessa. Samalla yritys kuitenkin muistuttaa, ettei kaupan toteutumisesta ole varmuutta.

Attendo kertoi viime maaliskuussa harkitsevansa Suomen terveys- ja hammashoitopalvelujensa myymistä. Yhtiö kertoi hakevansa kasvua hoitopalveluista.

Attendo on listattu Tukholman pörssiin, ja sillä on toimintoja Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Terveystalo taas on listattu Helsingin pörssissä.

Terveystalosta mahdollisena Attendon osien ostajana kertoi ensimmäisenä ruotsalainen Dagens Industri -lehti. (siirryt toiseen palveluun) Lehden tietojen mukaan kaupan arvo olisi noin kaksi miljardia kruunua eli noin 190–200 miljoonaa euroa.