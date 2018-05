Upouusi sosiaali- ja terveyskeskus Järvenpäässä joutui jälleen vesivahingon turmelemaksi – Syyksi paljastui huolimattomuus putkiston asennustöissä

Uuden Just-keskuksen vesivahinkojen taustalla on rakentamisen aikaiset asennusvirheet putkistossa.

Järvenpään uuden sosiaali- ja terveyskeskuksen Justin osa vastaanottohuoneista pysyy suljettuina viime viikkoisen vesivahingon takia. Kyseessä on jo toinen viime vuoden tammikuussa avatun rakennuksen putkirikko. Edellinen vesivahinko tapahtui muutamaa viikkoa aikaisemmin neljännessä kerroksessa.

– Kuivatus on ollut viikonvaihteen ajan päällä, kertoo palvelualuejohtaja Kristiina Kariniemi-Örmälä Järvenpään kaupungilta.

Kaiken kaikkiaan noin 20 lääkärien ja hoitajien vastaanottohuonetta on yhä pois käytöstä, mutta väistötilat ovat löytyneet toistaiseksi sosiaali- ja terveyskeskuksen sisältä.

– Tavoitteena on, että kiireetön lääkärin vastaanottotoiminta pystytään toteuttamaan. Vastaanottotiloja on järjestetty nyt muista palveluista, kuten sosiaalitoimen tai neuvolan tiloista.

– Arvio on, että väliaikaiset järjestelyt tulevat kestämään viikkoja, jopa kuukausia, sillä vaurio oli niin mittava, että kuivatuksen jälkeen joudutaan vaihtamaan joitakin väliseinoja ja tiloja, joihin vesi pääsi valumaan alemmissa kerroksissa, Kariniemi-Örmälä kertoo.

Hänen mukaansa vesivahinko vaikuttaa laajasti sosiaali- ja terveyskeskuksen henkilökuntaan ja asiakkaisiin, sillä kiireetön lääkärin tai hoitajan vastaanotto on yksi suosituimmista ajanvarauksista. Juuri näitä tiloja on nyt jouduttu sulkemaan.

Suljetulla alueella työskentelee päivittäin noin 50 ihmisen työntekijäjoukko. Kariniemi-Örmälä huomauttaa kuitenkin, että lisäksi on palvelujen käyttäjiä, joille talon korjaustyöt saattavat aiheuttaa häiriötä. Kariniemi-Örmälän mukaan vesivahingon aiheuttamien toimenpiteiden ei pitäisi vaikuttaa jo varattuihin vastaanottoaikoihin.

Vesivahingon syy on selvillä

– Kyse on huolimattomuudesta asennustyössä, Consti Talotekniikan toimitusjohtaja Pekka Pöykkö myöntää.

Runkovesilinjan liitoskohdat on tehty Pöykön mukaan hyvin yleisellä puristusmenetelmällä. Menetelmä on Pöykön mukaan ollut Suomessakin jo 10–15 vuotta käytössä. Pöykkö kertoo, että vuonna 2016 on tehty normien mukaiset painekokeet, jolloin kyseiset kohdat eivät ole vuotaneet.

– Nyt kun rakennus on ollut käytössä reilun vuoden, putkistoon on tullut normaalisti paineiskuja ja jonkun verran lämpötilaeroja, niin silloin tällainen löyhä liitos on irronnut liitoksestaan, Pöykkö kertoo.

Sama asennusvika on molempien vesivahinkojen taustalla.

– Kyseisen putkiliitoksen asentaja ei ole noudattanut riittävää huolellisuutta, Pöykkö sanoo.

– Tällainen on hankala todeta valvonnassa, sillä valvonnassa ei näe kuinka pitkällä putken pää on muhvin sisällä, Pöykkö jatkaa.

Pöykkö kertoo, että normaalisti putki työnnetään noin 2,5 senttiä muhvin sisälle. Näissä tapauksissa putki oli vain noin yhden sentin verran muhvin sisällä. Tällöin se ei Pöykön mukaan kestä putkistossa tapahtuvaa normaalia elämää ja paineiskuja.