OAJ:n Luukkainen ei yllättynyt koulutuksen eroista kuntien välillä: "Kasvaneet viime vuosina"

Ylen selvitys suomalaiskoulujen perusopetuksen resurssien eroista ei tullut yllätyksenä Opettajien ammattijärjestö OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkaiselle.

Luukkainen myönsi Ylen aamu-tv:ssä tiistaina, että kuntien väliset erot koulutuksessa ovat kasvaneet viime vuosina. Ylen selvityksessä tuli ilmi, että yhteen oppilaaseen sijoitettu rahamäärä saattaa vaihdella kunnittain jopa tuhansia euroja.

Luukkaisen mukaan käytännössä erot näkyvät oppituntien määrissä, valinnaisuuden mahdollisuuksissa ja ryhmäkokoina sekä välineiden, kuten tietokoneiden määrissä.

– Suomessa on kymmeniä kuntia, joissa oppilas saa tabletin tai kannettavan tietokoneen heti koulun alettua tai viimeistään kolmannella luokalla. Sitten on kuntia, joiden kouluissa saattaa olla yksi vaunu, josta siirrellään läppäreitä yhteen luokkaan ja käyttö on hyvin satunnaista, Luukkainen kuvailee eroja.

Luukkainen huomauttaa, että esimerkiksi Pohjanmaalla Närpiössä vuosiviikkotuntimäärä on jopa 243 tuntia, kun lain edellyttämä vuosiviikkotuntimäärä on vähintään 222 tuntia.

– Se tekee peruskoulun mitassa jo puoli vuotta eroa minkä verran lapset saavat opetusta.

Eroja selittää myös osittain kuntien erilaisuus, Luukkainen muistuttaa. Esimerkiksi harvaan asutuilla seuduilla oppilasryhmät ovat automaattisesti paljon pienempiä.

– Kuntien rahoitustilanteet ovat erilaisia. Mutta täytyy muistaa, että rahoituksen kohdentamisesta päättävät aina paikalliset poliitikot.

Helsingin apulaispormestari: Tavoitteena on, että koulujen välillä ei olisi eroja

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan apulaispormestari Pia Pakarinen kertoo, että kaupungin tavoitteena on, että koulujen välillä ei olisi eroja.

Pakarisen mukaan alueellisia eroja yritetään tasata niin sanotulla myönteisen erityiskohtelun rahalla. Raha on tarkoitettu asuinalueille, joissa väestön koulutustaso on heikompi kuin muissa kaupunginosissa.

– Esimerkiksi opetusryhmät ovat pienemmät niissä kouluissa, missä lähtötilanne on haasteellisempi, Pakarinen kertoo.

Pakarinen myöntää, että Helsingissäkin on koulukohtaisia eroja siinä, kuinka moni kouluista hankkii oppilailleen tabletin tai kannettavan tietokoneen.

– Tavoitteena on, että kaikilla helsinkiläisillä koululaisilla olisi viimeistään ylä-asteella käytössään tabletti tai kannettava tietokone, Pakarinen lupaa.

