Opintotuen tulorajojen remonttiaikeet ovat hiipuneet selvitykseksi – muutokset jäävät seuraavan hallituksen kontolle

Ministeri Sampo Terhon (sin.) talvinen tarjous opintotuen tulorajojen poistosta tai nostosta on jäämässä kauniiksi aikeeksi. Ensi kuussa alulle pantavaa selvitystä hallitus ei edes kerkeä käsitellä.

Moni työstä opintoihinsa lisärahaa keräävä opiskelija koettaa vältellä törmäystä opintotuen tulorajoihin. Jos tilipussi pullistuu "liikaa", opiskelija joutuu pulittamaan opintotukeaan takaisin – joko vapaaehtoisin palautuksin tai perintänä korkojen kera.

Varsinkin pääkaupunkiseudulla monen on pakko pestautua töihin. Pelkällä opintotuella on vaikea tulla toimeen ja maksaa korkeita vuokria.

Opintotuesta vastaava ministeri Sampo Terho (sin.) ilmoitti helmikuussa Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessaan (siirryt toiseen palveluun) kannattavansa opintotuen tulorajojen poistamista tai nostamista.

Terho perusteli näkemystään sillä, ettei opiskelijoita saisi rangaista työnteosta. Mielipidekirjoituksessa Terho hehkutti, että näin opiskelijoita kannustetaan ahkeruuteen.

– Ajatus tulorajojen poistosta on minulle henkilökohtaisesti mieluinen. Opintoraha on laskenut, joten on perusteltua pohtia tulorajojen nostamista tai poistamista. Opiskelijoilla tulisi olla mahdollisuus elättää itseään ennemmin työllä kuin opintolainalla.

Tulorajojen poisto kutistui "tuluskukkaroksi"

Yle kysyi nyt ministeriltä, miten mieluisan ajatuksen eteenpäin vieminen etenee. Onko huoli opiskelijoiden työnteon tulorajoista sulanut talven lumien lailla? Ministeri Terho vastaa, että aiheesta on tekeillä selvitys.

– Nyt on tehty valmistelevaa työtä. Virallisesti selvitys alkaa kesäkuussa.

Ylen tietojen mukaan ministeriö olisi valmis selvityksen tekemiseen. Työ saattaa kuitenkin lykkääntyä eteenpäin kesäkuulta, koska sen pohjana käytettävä laaja tutkimus valmistunee vasta syksyllä.

Ministeriö on tehnyt johtopäätöksen, että selvityksen dataa ehdittäisiin käyttää apuna vasta ensi vaalikaudella – ei siis tämän hallituksen työkaluna opiskelijoiden työntekoa kahlitsevien tulorajojen poistamiseksi.

Myös ministeri Terho sanoo, ettei tämä hallitus ehdi tulorajaremonttia tehdä.

– Selvitys tulee vasta tulevien hallitusten käyttöön. Tämä vaalikausi on jo niin pitkällä, ettemme ehdi tehdä näitä uudistuksia. Mutta luulen, että niille löytyy melko laaja kannatus tulevissakin eduskunnissa.

