Yle seuraa: Pääkaupunkiseudun jättivaltuusto ruotii kriittistä sote-vetoomusta valtiolle – Löytävätkö kaupungit yhteisen sävelen?

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten valtuutetut ovat koolla yhteisessä jättivaltuustossa Vantaan Martinlaaksossa. Tilaisuus on harvinaislaatuinen, sillä edellinen jättivaltuusto kokoontui kymmenen vuotta sitten.

Pääkaupunkiseudun sote-kapina on tänään huipussaan, kun Helsigin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten 262 valtuutettua ovat koolla Vantaan Martinlaaksossa yhteisessä jättivaltuustossa. Nämä kuntapäättäjät edustavat noin viidennestä koko Suomen asukkaista.

Niin ikään näiden kaupunkien sote-budjetit muodostavat yhteenlaskettuna lähes neljän milardin potilla melkein viidesosan koko maan sote-budjetista.

Kokouksen avaa Vantaan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Antti Lindtman (sd.), joka julistaa, että pääkaupunkiseudun on pidettävä yhtä tänään.

– Nyt jos koskaan tarvitaan pääkaupunkiseudun yhteinen viesti.

Esityslistalla on kaupunkien yhteinen lausunto hallituksen sote- ja maakuntauudistukselle. Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten kaupunginhallitukset ovat jo näyttäneet vihreää valoa yhteiselle, eduskunnalle annettavalle kriittiselle lausunnolle.

Tämä on viimeinen hätähuuto. Vantaan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Antti Lindtman

Helsingin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Tuuli Kousa (vihr.) sanoo omassa puheenvuorossaan, että sote-uudistuksen haitalliset vaikutukset heijastuvat kokoo maahan.

– Uudistus heikentää pääkaupunkiseudun kykyä menestyä koko suomen hyväksi.

Kauniaisten kaupunginhallituksen puheenjohtaja Veronica Rehn-Kivi (r.) ilmaisee huolensa muun muassa siitä, saavatko Uudenmaan pienten kuntien edustajat äänensä kuuluville uudessa maakuntahallinnossa. Myös sote-palvelujen saaminen molemmilla kotimaisilla kielillä askarruttaa häntä, jos uudistus astuu voimaan.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori käy myös puhujapöntössä antamassa vauhtia keskustelulle.

– Hyvät valtuutetut, tämä on isoin asia, jota kukaan meistä tulee valtuustourallaan koskaan käsittelemään.

– Vielä ei ole myöhäistä kääntää Suomen suuntaa, Vapaavuori toteaa.

Mitä Espoo päättää?

Espoon kaupunginhallitus sen sijaan on aiemmin päätynyt sellaiseen ratkaisuun, että maan hallituksen esitystä ei pitäisi kaataa, vaan kritiikin tulisi keskittyä parantelemaan esitystä.

– Nyt on aika lausua, miten lakeja pitää muuttaa, ja saadessaan eteensä lopullisen mietinnön eduskunnan täysistunto sitten äänestää onko lopputulos riittävän hyvä, vai aloitetaanko välttämättömän uudistuksen valmistelu joskus lähivuosina taas kokonaan alusta, sanoo Espoon kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Markkula (kok.) puheenvuorossaan.

Espoon vihreiden Saara Hyrkkö saa kuitenkin raivokkaat aplodit, kun hän sanoo, ettei hallituksen esittämää sote-uudistusta tule hyväksyä.

Espoon kokoomuksessa moni valtuutettu myötäilee kuitenkin kaupunginhallituksen linjaa, kuten kokoomusvaltuutettu Kai Lintunen. Hän kertoo Ylelle haluavansa, että sote-uudistus toteutuu paranneltuna.

– Ajattelen, että mieluummin niiden tarvittavien korjausten osoittamisen kautta kuin puhtaasti sellaisen kritiikin kautta, että koko uudistus pitäisi kaataa tässä vaiheessa. Uudistus on ollut valmistelussa jo monien hallitusten ajan ja sellainen tarvitaan joka tapauksessa. On hyvin epätodennäköistä, että se ripeällä aikataululla kokonaan kaadettuna jatkuisi eteenpäin.

Silti Lintunen uskoo, että Espoo päätyy tänään jättivaltuustossa myötäilemaan muiden pääkaupunkiseudun kaupunkien sote-kriittistä linjaa.

– On suuri joukko espoolaisia päättäjiä, jotka ajattelevat, että on tärkeää olla pääkaupunkiseudun yhteisrintamassa.

Espoon kokoomuksen valtuutettu Kai Lintunen. Ulla Malminen / Yle

Vantaan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Antti Lindtman taas on selvästi Lintusta tiukemmalla linjalla. Hän toteaa Ylelle, että hallitukselle ja eduskunnalle lähtee tänään jäätävä viesti pääkapunkiseudun kuntapäättäjiltä.

– Vaikka tänään on lämmin päivä, niin uskon, että täältä lähtee viileät terveiset hallituksen ajamalle soteuudistukselle. Tämä on viimeinen hätähuuto sille, että ei pidä laittaa pääkaupunkiseudun asukkaita maksamaan omien palveluidensa heikentymisenä ja pirstoutumisena maan hallituksessa tehtyä lehmänkauppaa, jossa kokoomus on saanut markkinamallin ja keskusta maakuntamallin.

