Poliisi tutkii romaniperheen kohtelun huoltamolla

Itä-Uudenmaan poliisi on tehnyt julkisuudessa olleiden tietojen perusteella tapahtuneesta rikosilmoituksen romaniperheen kohtelusta vantaalaisella huoltoasemalla.

Yle kertoi eilen romaniperheestä, joka ei saanut tankata bensaa kassalta avattavasta pumpusta. Tällainen tankkaus maksetaan myöhemmin kassalle.

Asiaa esiselvitetään nyt Itä-Uudenmaan poliisilaitoksessa syrjintä-nimikkeellä. Epäilty rikos on syyttäjän alainen rikos, joten poliisilla on velvollisuus suorittaa esitutkinta.

– Julkisuudessa on ollut paljon viitteitä siitä, että kyseessä on tämän tyyppinen rikos, siksi on päätetty ottaa asia esiselvitykseen kertoo rikoskomisario Juha Springare Itä-Uudenmaan poliisista.

– Tällä hetkellä pyritään saamaan asianomaisten näkemyksiä tapahtuneeseen, Springare jatkaa.

Viikonloppuna netissä levisi video, jossa vantaalainen huoltoasema kieltäytyi myymästä romaniperheelle bensiiniä. Myyjä ei suostunut avaamaan kassalta bensapumppua, jotta perhe olisi saanut tankattua autonsa ja maksettua sen jälkeen kassalle polttoaineen muiden ostostensa kanssa.

Ylen maanantaina tavoittama perheen äiti kertoi silloin olevansa matkalla tekemään itse rikosilmoitusta poliisille.