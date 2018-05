Iiu Susirajan rohkeat omakuvat iskivät Yhdysvalloissa suoraan hermoon – "Menen rummun päälle, otan kapulat käteen ja virtsaan rummun kalvolle"

Mikä minä olen? Sitä kysyy turkulainen valokuvataiteilija Iiu Susiraja, jonka näyttely aukesi viime viikonloppuna Los Angelesissa.

Vastaus on sarja omakuvia, joissa Susiraja esiintyy makkarat nilkkapainoina, patonki rintojen alla ja sateenkaarenvärinen pölyhuisku pakaroiden välissä.

Toisin kuin me muut selfie-ihmiset, Susiraja ei kaunistele lopputulosta. Hän näyttää itsensä rehellisesti juuri sellaisena kuin on. Juuri rehellisyys teki vaikutuksen yhdysvaltalaiseen taidegalleristiin Mike Eganiin, joka tutustui Susirajan teoksiin Suomen-vierailullaan ja otti tämän talliinsa.

– Iiu on ainutlaatuinen. Hänen ilmeetöntä pokerinaamahuumoriaan voisi parhaiten verrata Aki Kaurismäkeen, Egan kehuu Suomen löytöään.

Taide aiheuttaa ihottumaa

Susirajalla on nyt vetoa maailmalle. Viimeiset puoli vuotta hän on viettänyt valokuvauksen mekassa New Yorkissa ISCP:n (siirryt toiseen palveluun) kansainvälisessä taiteilijaresidenssissä.

Residenssijakso poiki Los Angelesiin näyttelyn, jossa on esillä muun muassa Yksisarvinen (suklaa) -niminen valokuva. Siinä taiteilija on istuttanut päähänsä jäätelötötterön, joka sulaa rinnuksille. Lopputulos vaati harjoittelua.

– Välillä oli vaikeaa saada jäätelö sulamaan kunnolla ja välillä se suli liikaa. Ajoitus oli tärkeää. Loppujen lopuksi sain kylmästä jäätelöstä ihottumaa otsaani, Susiraja kertoo.

Vaikka Susirajan kuvat ovat usein erittäin humoristisia, niiden tekeminen ei ole hauskaa – pikemminkin työlästä.

– Se on fyysisesti aikamoista. Käytän kameran itselaukaisinta ja minulla on 12 sekuntia aikaa ottaa kuva. Se on yhtä kameran taakse ja eteen juoksemista, Susiraja kertoo.

Iiu Susiraja pitää Los Angelesia parempana paikkana kuin New Yorkia, jonka hän kokee kovaksi. – Los Angelesissa ihmiset ovat rennompia ja positiivisempia. En tiedä, onko Los Angeles oikeasti niin pinnallinen paikka, kuin ajatellaan. Mike Egan

Ruoalla saa leikkiä

Susirajalla on mutkaton suhde kehoonsa. Hän käyttää valokuvissaan ja videoissaan arkisia esineitä, kuten luutia ja kaulimia sekä ruokaa, joilla hän tekee absurdeja asioita. Yhdessä teoksista hän valmistaa hilloa pusertamalla pussiin suljettuja mansikoita rintojensa väliin.

Kuvat tuntuvat nauravan perinteisille kauneusihanteille ja sukupuolirooleille, sille, mitä naisilta odotetaan. Miten ne on otettu vastaan Los Angelesissa, jossa kaikkien oletetaan täyttävän mallin mitat?

– Losilaiset ovat edistyksellisiä. Kaupunki tuottaa uusia ajatuksia ruumiinkuvasta, sukupuoli-identiteetistä, musiikista ja kuvataiteesta. Taidemaailma on muuttamassa New Yorkista Los Angelesiin, jossa Iiu on erittäin tunnettu, galleristi Mike Egan sanoo.

Susiraja osaa provosoida

Susirajan teoksia on ollut Yhdysvalloissa esillä jo pariin otteeseen, ensimmäisen kerran vuonna 2016 New Yorkissa.

– Näyttely oli suosittu ja se arvioitiin monissa lehdissä kuten the New Yorkerissa, galleristi Mike Egan kertoo.

The New Yorker (siirryt toiseen palveluun) kuvaili Susirajan teoksia muun muassa absurdeiksi vinjeteiksi, joissa tehdään masokistisia asioita ja rikotaan ruumista koskevia normeja.

Huhtikuussa Susirajan teoksia oli esillä myös New Yorkin residenssin avointen ovien päivänä.

– Paikalle tuli noin tuhat ihmistä. Yksikään ei poistunut työhuoneeltani huonolla tuulella. He tykkäsivät ja halusivat puhua kanssani. Sain hyvää palautetta ja käyntikortteja meni vino pino, Susiraja kertoo.

Työt kolahtivat, vaikka eräs kuraattori oli arvellut, että Susirajan huumori on kova pala amerikkalaisille.

– Joillekin kuraattoreille teokseni ovat voineet olla liikaa, mutta kylmäksi ne eivät ole jättäneet ketään, Susiraja sanoo.

Se on helppo uskoa. Joku voi pitää Susirajan teoksia jopa provosoivina. New Yorkin residenssiaikana syntyi video nimeltä Iso sävel. Sen idea on yksinkertainen.

– Siinä on rumpu. Menen rummun päälle, otan kapulat käteen ja virtsaan rummun kalvolle, Susiraja kertoo.

Kättely-kuvaa varten Iiu Susiraja joutui kiertämään useissa turkulaisissa vaateliikkeissä. Vasta seitsemännestä heltisi mallinuken irtokäsi lainaksi. Kättely on Susirajan oma suosikki. Iiu Susiraja

Ensimmäistä kertaa ulkomaanlennolla

Saapuminen New Yorkin residenssiin oli Susirajan ensimmäinen lentomatka ulkomaille. 42-vuotias taiteilija kertoo, että hänen lapsuudenperheellään ei ollut varaa matkustaa.

– Kun näin residenssi-ilmoituksen, ajattelin, että nyt olisi mahdollisuus. Halusin ottaa itseäni niskasta kiinni.

Juhannuksen aikoihin Susiraja palaa takaisin Suomeen ja kotikaupunki Turkuun.

Kannattiko reissu?

– Uskon, että kannatti. Sain yksityisnäyttelyn Los Angelesiin. Aika näyttää, mitä se poikii.

Galleristi on luottavaisempi oman tallinsa taiteilijasta.

– Susiraja on jo tehnyt kansainvälisen läpimurron. Suomalaisten taidepiirien pitää vielä tunnustaa hänen merkityksensä, Egan sanoo.