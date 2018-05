MV-lehti poissa käytöstä – uusi vetäjä tilittää pettyneensä toimintaan

Juha Korhonen on tuntemattomampi henkilö kuin MV-lehden entinen päätoimittaja Ilja Janitskin. Janitskin on tällä hetkellä vangittuna.

Maahanmuuttokriittisyydestä tunnettu MV-lehti on kadonnut verkosta. Kiistanalaisen verkkojulkaisun sivua ei löydy myöskään Facebookista.

MV-lehden päätoimittajana esiintynyt Juha Korhonen kertoo pettyneensä MV-lehteen. Hän kertoo tuntemuksistaan "Venäjän Facebookina" tunnetussa VK-palvelussa. Korhosen postauksen on jakanut myös MV-median VK-tili.

– Mul on nyt niin pahasti menny hermo.. et Mv on nyt kiinni. perustakaa oma lehti! mun rahoja ei tohon enää tuhlata, et saan vaan paskaa, Korhonen kirjoittaa.

Suurelle yleisölle tuntematon Juha Korhonen kertoi Helsingin Sanomien haastattelussa (siirryt toiseen palveluun) helmikuussa ottaneensa vastuun MV-lehden pyörittämisestä. MV-lehden puuhamiehenä tunnettu Ilja Janitskin kertoi samassa yhteydessä vetäytyvänsä MV-lehden toiminnasta ja jättäneensä sen lopullisesti.

Janitskin kertoi syyksi vetäytymiseen olevansa kyllästynyt "isänmaalliseen törkypaskaan", jota MV-lehdessä on julkaistu. Janitskin perusti MV-lehden alun perin vuoden 2014 lopulla.

Tällä hetkellä Janitskin on vangittuna. Janitskin luovutettiin Suomeen andorralaisen tuomioistuimen päätöksellä ja vangittiin huhtikuun puolivälissä. Helsingin käräjäoikeus määräsi toukokuun alussa, että Janitskinin vangitsemista jatketaan. Syyte Janitskinia vastaan on nostettava toukokuun 2018 loppuun mennessä.

Janitskinia epäillään todennäköisin syin kahdestatoista rikoksesta. Listalla on muun muassa törkeä kiihottaminen kansanryhmää vastaan sekä tekijänoikeusrikoksia.

