Tissihiki vaivaa helteellä – naturisti, liivikauppias ja lääkäri vinkkaavat, kuinka torjua märät läikät paidassa

Helteellä hiki valuu jättäen kiusalliset läntit vaatteisiin. Naisilla hikijäljet voivat ilmestyä kainaloiden lisäksi paidan etupuolelle rintojen alle.

Niin sanottu tissihiki on kestoaihe erityisesti naisten suosimilla keskustelupalstoilla. Netti- tai kahvipöytäkeskusteluissa tissihiestä käytetään nimitystä tihi. Vaivasta voivat kärsiä myös ylipainoiset miehet.

Terveyskirjaston mukaan (siirryt toiseen palveluun) paikallisena liikahikoiluna pidetään käsien, jalkojen, kainaloiden tai vartalon sellaista hikoilua, joka häiritsee normaalia ihmisten välistä sosiaalista kanssakäymistä, pilaa vaatteita tai vaikeuttaa työntekoa.

Kysyimme helleaallon keskellä, minkälaisia ratkaisuja rinnan alueen hikoiluun on alasti viihtyvällä naturistilla, rintaliivikauppiaalla ja lääkärillä.

Liivimyyjä: Kevyet pitsiliivit viilentävät

Hikiläikkiä voi yrittää estää pukeutumalla väljiin vaatteisiin. Toinen turvautuu kuviolliseen paitaan. Joku kokeilee tehokkaampaa deodoranttia tai talkkia.

Rintaliivien valinnalla pystyy vähentämään kiusallista hikoilua. Funky lady -ketjun myymäläpäällikkö Suvi Malinen kertoo, että hän suosittelee kesäkuumalla asiakkailleen kevyitä pitsiliivejä. Ne ovat vuorattuja liivejä viileämpi vaihtoehto.

– Hyvä pitsiliivi on kevyt, mutta tukeva, hengittävä ja miellyttävä käyttää. Joissain tilanteissa puuvilla olisi keinokuitua hengittävämpi luonnonmateriaali, mutta muun muassa urheilutekstiili siirtää kosteuden iholta pois. Puuvilla imee kosteuden itseensä ja jää märäksi.

Suvi Malinen esittelee kevyttä pitsiliiviä. Janne Ahjopalo / Yle

Hien virtaaminen merkitsee rintaliiveille kovaa rasitusta ja ahkeraa pesemistä.

– Käsipesu viileässä vedessä on aina paras. Kannattaa muistaa, että huuhteluaine pilaa tekniset ominaisuudet ja saa hyvänkin liivin hiostamaan.

Naturisti: Pikkupyyhe poistaa hikinorot

Vaatteet imevät osan hiestä, mutta entä jos ihminen on alasti? Leila Sillanpää on naturisti, joka nauttii miehensä Olli Elon kanssa kesähelteistä – ilman rihmankiertämää, luonnollisesti.

Mäntsäläläinen pariskunta on juuri viettänyt kolme päivää nakurannalla Latviassa liki 30 asteen helteessä.

– Pyyhkäisen tissihien pois pikkupyyhkeellä. Mutta ainahan voi pulahtaa veteen. Ja jos oleskelee tarpeeksi laiskana, ei sitä niin hikoilekaan.

Naturistit koolla Orimattilassa vuonna 2014. Liisa Leinonen / Yle

Ylipäätäänkään Sillanpää ei kanna stressiä hikoilusta.

– Voin olla rennosti roikkurintoineni. Ylläni ei ole näin kesähelteellä hienoja vaatteita, joita pitäisi koko ajan suojella.

Ihotautilääkäri: Botox ääritapauksissa tehokkain

Rinnan alueen hikoilua on eriasteista. Jos hikoilusta koituu suurta haittaa, botuliinitoksiini eli tunnetummin botox antaa tehokkaimman avun.

Ihotautien erikoislääkäri Kari Saarinen Päijät-Hämeen keskussairaalasta kertoo, että aine estää hikoilun pistetyltä alueelta 9–12 kuukaudeksi.

– Teho on hyvä. Kela-korvauksen jälkeen kustannukset ovat noin 300 euroa. Vaikka summa on korkeahko, moni potilas on sanonut, että kallista se on hien pilaamien vaatteiden poisheittäminenkin.

Botoxia pistetään hien torjuntaan tavallisimmin kainaloiden alueelle, mutta myös rintojen alle, nivusiin, päänahkaan ja kasvoihin.

Äärimmäiseen hikoiluun haetaan apua lääkäristä. AOP

Muita hien torjuntakeinoja ovat käsikauppatavarana myytävät linimentit ja deodorantit, jotka sisältävät alumiinisuoloja sekä reseptillä saatavat antikolinergiset tabletit.

– Nämä tabletit hillitsevät virtsarakon yliaktiivisuutta eli pissahätää. Samalla lääke vähentää hikoilua. Antikolinergejä voidaan käyttää siis tukihoitona.

Muita hoitomuotoja hikoiluun lääkäri pitää lähinnä uskomuksiin perustuvina.