Kuljettajapula uhkaa ammattimaista tavarakuljetusta

Joka kolmas kuljetusalan yrittäjä kärsii Suomessa kuljettajapulasta. Vaatimus ammattipätevyydestä on nostanut kynnystä lähteä alalle.

Tavaraliikenteen kuljettajapulasta on kuulunut viestejä jo yli vuoden ajan. Se näkyy erityisesti kevyillä kuorma-autoilla tehtävässä jakeluliikenteessä.

Yrittäjät ovat toivoneet, että ammattipätevyyden vaatimukset olisivat kevyillä kuorma-autoilla vähäisemmät kuin raskaassa liikenteessä. Se helpottaisi tilannetta.

– Perustason ammattipätevyysvaatimukset ja sen päälle tulevat jatkokoulutukset ovat vieneet alalta väkeä, koska pelkkä kuorma-auton ajokortti ei enää riitä siihen, että voi harjoittaa ammattia, toteaa Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjien toimitusjohtaja Tero Siitonen.

"Kynnys alalle on liian korkea"

Auramaa-yhtiön toimitusjohtaja Pekka Auramaa vahvistaa, että ammattitaitoisista kuljettajista on pulaa. Auramaa-yhtiöt on yksi Suomen suurimmista logistiikka-alan yrityksistä. Sillä on vajaa 300 ajoneuvoyhdistelmää ja 13 toimipaikkaa.

Yhtiö järjesti kuljettajien saamiseksi maaliskuussa jo toisen kerran rekry-tilaisuudet sekä Porissa että Forssassa Tänä vuonna tulos jäi odotettua huonommaksi.

– Käytännössä kaikki kuljettajat tulevat meille joko jonkin oppilaitoksen kautta tai puolustusvoimien kouluttamana, Pekka Auramaa toteaa.

Hänen mukaansa kynnys alalle nousi ammattipätevyysvaatimusten tultua voimaan. Silloin kuorma-ajokorttien määrä romahti. Samalla vanhojen kuljettajien ammattipätevyyden pitäminen voimassa vaikeutui. Kaikki tämä johti siihen, että reservissä olevien kuljettajien määrä väheni.

Auramaa-yhtiö pärjää reservillään vielä tulevana kesänä, mutta seuraaviin rekrytointeihin on panostetettava tuntuvasti. Seuraava rekrytointitilaisuus on ensi keväänä.

Opiskelijapaikat täynnä

Vaatimus ammattipätevyydestä on näkynyt kuljettajien koulutuspuolella. Esimerkiksi Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedussa on muutaman viime vuoden aikana ollut ensisijaisia hakijoita enemmän kuin opiskelijoita on voitu ottaa sisään.

Lehtori Tero Urpilainen kertoo opiskelijoiden työllistyvän lähes sataprosenttisesti.

– Yrittäjiltä on tullut tänä keväänä paljon kyselyjä opiskelijoista, jotka olisivat vielä vapailla markkinoilla. Ei-oota on jouduttu myymään. Tilanne kertoo siitä, että työvoimapulaa on tai sellainen vähintäänkin orastaa, Urpilainen toteaa.

Puolustusvoimat on ylivoimaisesti suurin kuljettajien kouluttaja. Koulutuksen voi hankkia myös useista oppilaitoksista.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka -yhdistys SKAL on peräänkuuluttanut joustavaa koulutusmallia, jolla kuljettajien työllistymisen esteet saataisiin purettua. Yhdistyksen mielestä perustason ammattipätevyys on voitava suorittaa nykyisen koulutusmallin ohella myös pelkällä kokeella.

Yhdistyksen alkuvuodesta tekemän kyselyn (siirryt toiseen palveluun) mukaan maanlaajuisesti joka kolmannella kuljetusyrityksellä on vaikeuksia löytää osaajia.